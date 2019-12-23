Трансферный дайджест. 17-23 декабря

Эдинсон Кавани

ПСЖ, нападающий, 32 года

Уругваец Эдинсон Кавани, которому стало тесно в ПСЖ, может перебраться в мадридский «Атлетико».

Контракт Кавани с ПСЖ истечет следующим летом, и продлеваться, похоже, не будет. Так что уже в январе форвард может вести переговоры с другими клубами. По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кавани уже пообщался с «Атлетико» и согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на три года.

«Атлетико» при этом не хочет ждать до лета, а попытается согласовать с ПСЖ переход Кавани уже в зимнее межсезонье. Пока что стороны еще не договорились о сумме трансфера, но вряд ли ПСЖ запросит слишком большие деньги.

Наш прогноз: «Атлетико»

Дрис Мертенс

«Наполи», нападающий, 32 года

Дрис Мертенс globallookpress.com

Бельгийский форвард Дрис Мертенс в зимнее межсезонье может покинуть «Наполи». На игрока, который в текущем сезоне забил 9 голов за неаполитанцев, есть сразу два серьезных претендента.

Мертенса в своих рядах хочет видеть «Арсенал», а точнее — новый главный тренер «канониров» Микель Артета. Как сообщает Sky Sports, бельгиец является главной трансферной целью испанского тренера.

Еще один претендент на Мертенса — дортмундская «Боруссия». По информации сайта Джанлуки Ди Марцио, в лице Мертенса «шмели» видят усиление атакующей линии команды зимой.

Трансфер нападающего может обойтись примерно в 10 миллионов евро, так как летом у Мертенса истечет контракт с «Наполи». Подписывать новое соглашение нападающий ранее отказался.

Наш прогноз: «Арсенал»

Месут Озил

«Арсенал», полузащитник, 31 год

Месут Озил globallookpress.com

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который крайне редко играл в начале сезона и лишь в последнее время стал регулярно появляться на поле, может покинуть «канониров» зимой.

Как сообщает турецкий портал Fotomac, Озил может сменить АПЛ на чемпионат Турции и усилить состав «Фенербахче». Спортивный директор стамбульского клуба Дамиан Комолли уже отправился в Лондон, чтобы согласовать последние детали трансфера.

Отмечается, что руководство «Арсенала» готово отпустить Озила после недавнего скандала, когда футболист публично обвинил власти Китая в преследовании мусульман, проживающих на территории страны, из-за чего проблемы возникли в первую очередь у «Арсенала».

Наш прогноз: «Фенербахче»

Златан Ибрагимович

свободный агент, нападающий, 38 лет

Златан Ибрагимович globallookpress.com

У Златана Ибрагимовича появился новый вариант для продолжения карьеры. По данным Rai, Златан может присоединиться к «Эвертону» после прихода в команду Карло Анчелотти.

Итальянский тренер уже прокомментировал информацию о возможном подписании шведа:

«Ибрагимович — мой хороший друг. Может быть, я и позвоню ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получать здесь радость от игры, пусть приезжает».

Ранее сообщалось об интересе к Ибре, который после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» является свободным агентом, со стороны ряда итальянских клубов.

Наш прогноз: Италия

Андрес Иньеста

«Виссел Кобе», полузащитник, 35 лет

Андрес Иньеста globallookpress.com

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста может покинуть Японию ради переезда в Аргентину. По информации Sport.es, в услугах Иньесты заинтересован аргентинский «Эстудиантес».

Этот клуб на данный момент возглавляет Габи Милито, который выступал с Иньестой за «Барселону», В «Эстудиантесе» есть и еще один знакомый испанца — Хавьер Маскерано. На данный момент Иньеста ведет переговоры. По данным источника, они близки к тому, чтобы завершиться успешно.

Стоит отметить, что контракт 35-летнего Иньесты с «Виссел Кобе» рассчитан до 2021 года.

Наш прогноз: «Эстудиантес»

Гранит Джака

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Гранит Джака globallookpress.com

Гранит Джака, у которого в этом сезоне отобрали капитанскую повязку в «Арсенале» после конфликта с болельщиками, уже дал понять, что хочет сменить клуб зимой. Джака сообщил одноклубникам, что вскоре покинет команду.

Уже нашелся и претендент на игрока. Берлинская «Герта», по данным Bild, готова заплатить за Джаку 45 миллионов евро. Соответствующее предложение уже легло на стол в офисе «Арсенала», но о реакции руководства «канониров» пока не сообщается.

Высокая стоимость обусловлена тем, что у Джаки есть еще четыре с половиной года по контракту с «канонирами».

Наш прогноз: «Герта»

Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, полузащитник, 19 лет

Джейдон Санчо globallookpress.com

«Челси», по данным СМИ, обошел ряд конкурентов в борьбе за английского суперталанта Джейдона Санчо.

Как сообщают британские СМИ, «синие» готовы выложить за Санчо около 140 миллионов евро.

Конкуренты «Челси» в борьбе за Санчо «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Боруссии».

Позже в СМИ появилась информация о том, что «Боруссия» не станет продавать одного из своих лидеров в январское трансферное окно. Выходом из ситуации может стать вариант, при котором футболист доиграет сезон в «Боруссии» на правах аренды, после чего присоединится к «Челси» летом.

Наш прогноз: «Боруссия» Д 0