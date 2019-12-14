«Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январь

После 16 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают пятое место, отставая от идущего четвертым «Челси» всего на пять очков. Команда не проигрывала в последних пяти встречах, успев подряд обыграть «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игровая форма «Манчестер Юнайтед» показывает, что Уле Гуннар Сульшер чувствует себя все более комфортно на посту главного тренера. Норвежский специалист постепенно избавляется от критики, которой было очень много еще совсем недавно.

Летние приобретения 2019 года

Гарри Магуайр: из «Лестера» за 80 миллионов фунтов.

Аарон Уан-Биссака: из «Кристал Пэлас» за 45 миллионов фунтов.

Дэниел Джеймс: из «Суонси» за 15 миллионов фунтов.

Наибольшую критику в адрес Сульшера и руководства клуба вызвала пассивность во время летнего трансферного окна, когда «Манчестер Юнайтед» приобрел всего трех игроков, хотя многие опытные звезды ушли из команды.

У «Юнайтед» появится шанс исправить ситуацию уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Клуб должен отойти от постоянной пассивности. За последние четыре года во время зимних окон манкунианцы оформили лишь одну серьезную сделку, поменяв Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса в 2018 году.

Говорят, что в следующем месяце «Манчестер Юнайтед» проведет серьезную работу на трансферном рынке, которая должна помочь в погоне клуба за местом в Лиге чемпионов.

Позиции, требующие усиления

Самая слабая позиция «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, несомненно, находится в полузащите. Сульшер столкнулся с целым рядом проблем в центре поля, особенно после того, как Поля Погба начали преследовать травмы. Пока что француз сыграл всего шесть матчей, не выходя на поле с конца сентября. Его отсутствие взвалило дополнительную ответственность на Скотта Мактоминея и Фреда, хотя в последние недели их тандем внушал оптимизм.

У «Юнайтед» также возникли определенные проблемы сразу после того, как Ромелу Лукаку перешел в миланский «Интер», а замены руководство ему так и не нашло. В результате тренерскому штабу пришлось рассчитывать на Маркуса Рашфорда, Антони Марсьяля и Мейсона Гринвуда.

Рашфорд принял вызов, забив 14 голов, десять из которых пришлись на матчи Премьер-лиги, что соответствует его личному рекорду в турнире. Тем не менее, бывший правый защитник команды Гари Невилл считает, что опытный нападающий будет полезен для роста молодых звезд «красных дьяволов».

Лучшие бомбардиры «Манчестер Юнайтед» в АПЛ squawka.com

Когда его спросили, какие позиции «Юнайтед» должен усилить в январе, он сказал журналистам TalkSport: «Я бы сказал, что им нужен минимум полузащитник и нападающий. "Манчестер Юнайтед" редко радует обдуманными поступками, а январь — исторически сложный месяц для ведения бизнеса, поэтому он будет сложным. Но молодым игрокам — Рашфорду, Гринвуду, Джеймсу, Перейре, Мактоминею… им всем нужен опытный партнер рядом. Без ветерана, который умеет руководить, им приходится тяжело».

Эти мысли подтверждаются и недавними комментариями Сульшера, который намекнул, что клуб присматривается к полузащитникам.

«В плане долгосрочной перспективы мы изучаем игроков на разные позиции, в том числе и в полузащиту. Есть некоторые типы футболистов, которые нам подходят, но я не собираюсь говорить об этом прямо сейчас», — сказал норвежский специалист в ноябре.

Трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

Даже в этот относительно тихий для слухов период, «Манчестер Юнайтед» связывают с приобретением отдельных игроков. Марио Манджукич — один из тех, кто, несомненно, подходит под описание Невилла.

33-летний футболист в этом сезоне не играл за «Ювентус», будучи не в фаворе у нового наставника Маурицио Сарри, и даже не попал в заявку на Лигу чемпионов. Информация о его возможном переходе в «Юнайтед» поступила еще в сентябре. Тем не менее, Manchester Evening News предполагает, что клуб по-прежнему заинтересован в его услугах.

В то же время Daily Mail сообщает, что «Юнайтед» попытается купить Эрлинга Холанда и Сауля Ньигеса, чтобы поддержать Сульшера. В этом сезоне Холанд пребывает в феноменальной форме в составе «Ред Булла», за который забил 28 голов в 21 матче, оформив пять хет-триков. 19-летний норвежец имеет связи с Англией, ведь родился в Лидсе, а его отец Альф-Инге ранее представлял «Лидс Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

#SquawkaScout: Erling Braut Håland

• 21 games

• 28 goals

• 5 hat-tricks

Liverpool, you've been warned. pic.twitter.com/d1rd7BEcjG — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2019

Джейдон Санчо — еще один футболист, которого начали связывать с переездом в «Манчестер Юнайтед», особенно после того, как он стал недоволен жизнью в Дортмунде. Санчо прошел через академию «Манчестер Сити», и его следующим ходом ожидается возвращение в Англию, однако «Юнайтед» придется подготовиться к борьбе с «Ливерпулем», «Челси» и «Реалом».

Что касается решения проблем в полузащите, то многие говорили о кандидатуре Джеймса Мэддисона, который производит приятное впечатление в составе «Лестера». Впрочем, журналисты издания Athletic сообщают, что англичанин собирается заключить новый договор с «лисами», ведущими борьбу за топ-4.

«Юнайтед» также интересовался Иваном Ракитичем, у которого нет регулярной игровой практики в «Барселоне», но, по данным Daily Mail, «сине-гранатовые» не собираются продавать его в январе.

Их планы подтверждаются и самим Ракитичем, который заявил, что будет рад остаться в «Барселоне»: «Прежде всего я хочу играть. Мне кажется, что мне есть что предложить нынешнему клубу. Если тренер будет выпускать меня на поле, то я не смогу мечтать о лучшем месте на планете».

Эта ситуация может привести к тому, что «Юнайтед» усилит интерес к Кристиану Эриксену из «Тоттенхэма», который все еще не определился с будущем, даже несмотря на прибытие в Лондон Жозе Моуринью.

Возможные потери «Манчестер Юнайтед»

С учетом того, насколько измученным вышел состав «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, маловероятно, что «красные дьяволы» захотят продать кого-то из представителей первой команды уже зимой.

Единственными возможными потерями станут подготовленные для аренды молодые игроки, как, например, Эйнджел Гомес, Тахит Чонг и Джеймс Гарнер, выросшие под руководством тренера клубной академии Леса Пэрри.

«Нас ждет много тяжелой работы, которую Никки Батт назвал "план для всех". Мы все спланируем и определим четверых или пятерых игроков, которые могут уйти в январе. Очевидно, что главный тренер основной команды получит право голоса.

Эйнджел Гомес, Тахит Чонг и Джеймс Гарнер могли бы уйти в аренду, но он хотел бы оставить их здесь и посмотреть на них в боевых условиях. В любом случае решение будет принято в январе. Надеюсь, что все трое будут в первой команде и никуда не денутся.

Как мы знаем, именно в нашем клубе эти ребята пробились в первую команду, и во многом это произошло из-за неконтролируемых обстоятельств. Им была предоставлена возможность, и они ею воспользовались, поэтому почти каждую неделю попадают в заявку. Таков футбол.

Надеюсь, некоторые из ребят, отданных в аренду, теперь поймут, что здесь они тоже могут быстро попасть в основную команду. Хотелось бы, чтобы некоторые из них вернулись и заставили болельщиков восхищаться ими», — заявил Пэрри в интервью клубной пресс-службе.

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