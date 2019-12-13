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    Лига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед»

    В том, что «МЮ» играет во второстепенном турнире, есть и свой плюс

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    Мэйсон Гринвуд
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    Автор ESPN Роб Доусон рассказывает о положительной стороне участия «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
    Пустые места на «Олд Траффорд» в четверг были красноречивым доказательством отношения фанатов «Манчестер Юнайтед» к Лиге Европы. Холодный вечер декабря и игра, в которой ничего не решается, конечно, тоже сделали свое дело, но нельзя избежать того факта, что ни болельщики, ни Уле-Гуннар Сульшер, ни игроки «МЮ» не особо хотели быть этим вечером на стадионе.

    Футбол по четвергам в Лиге Европы на самом деле является провалом для клуба такого масштаба. Это напоминание о том, что «МЮ» не был достаточно хорош, чтобы пробиться в Лигу чемпионов — главный клубный турнир Европы, и теперь вынужден играть во второстепенном. Стоимость многомиллионной сделки с техническим спонсором команды Adidas упадет на 20%, если они не попадут в Лигу чемпионов дважды подряд.

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    • Позитив заключается в том, что, по крайней мере сейчас, Лига Европы лучше всего подходит для Сульшера.

    «Манчестер Юнайтед» квалифицировался в плей-офф из группы L уже после четырех туров. После этого главный тренер команды мог позволить предоставить отдых всем игрокам основы, кроме Джесси Лингарда и Люка Шоу, и не изматывать их изнурительным путешествием на 6000 миль в Нур-Султан. В день матча против АЗ на «Олд Траффорд» выходной получили Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминай, Дэниел Джеймс и Маркус Рашфорд. На их месете были Брэндон Уильямс, Аксель Туанзебе, Джеймс Гарнер и Мэйсон Гринвуд.

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    И в этом заключается положительная сторона участия клуба в Лиге Европы — Сульшер может предоставить шанс своей молодежи.

    Гринвуд, в частности, сполна воспользовался этим шансом в матче против АЗ. «МЮ» лидировал со счетом 1:0 после редкого гола Эшли Янга, когда Гарнер отобрал мяч на подступах к штрафной соперника, а Гринвуд следом нанес точный удар с левой метров с двадцати. Через четыре минуты 20-летний парень был сбит в штрафной экс-игроком «Саутгемптона» Жорди Класси, и Хуан Мата реализовал пенальти. Прошло еще две минуты, и Гринвуд вошел в штрафную и переиграл Бизота ударом в ближний угол.

    Игроки «МЮ»
    globallookpress.com

    Гринвуд в этом сезоне всего семь раз выходил на поле с первых минут и забил шесть голов. Четыре из семи матчей — в Лиге Европы. Опыт, который Гринвуд получил на евроарене, позволил Сульшеру спокойно довериться игроку и впервые в сезоне выпустить его с первых минут в АПЛ в матче против «Тоттенхэма». Вряд ли это было бы возможно без Лиги Европы. Нынешние выпускники академии «МЮ» только выиграли от сезона, проведенного без Лиги чемпионов.

    «Нужно максимально использовать ситуацию, в которой вы оказались. Мы понимали, что нам придется играть в Лиге Европы. Эти парни получат большой опыт. Они развиваются и учатся, и им нужны игры против мужчин», — сказал Сульшер после того, как «МЮ» разгромил АЗ со счетом 4:0.

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    «Матчи лиги U-23 не могут дать этого. Ребята сделали огромный шаг вперед. Лига Европы помогла таким игрокам, как Брэндон, заявить о себе. Потому что, может, вы забыли, он даже не участвовал в предсезонном турне», — добавил тренер.

    Вопрос для Сульшера теперь заключается в том, как он будет справляться с остальной частью турнира. «МЮ» прекрасно помнит, как в 2017 году вернулся в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы под руководством Жозе Моуринью. Сейчас «Юнайтед» пятый в таблице АПЛ и на 5 очков отстает от четвертого места. Теперь Сульшеру придется добавлять больше опыта в матчи Лиги Европы.

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    • На данный момент норвежец настаивает на том, что молодежь заработала право играть против того, кто попадется «МЮ» в 1/16 финала, кто бы это ни был. Но в следующих раундах «Ман Юнайтед», возможно, ждут встречи с такими тяжеловесами, как «Аякс» и «Интер».

    «Молодежь не дала мне никаких оснований, чтобы перестать задействовать их. Они нуждались в том, чтобы получать игровую практику, а я был уверен, что мы победим в группе», — сказал Сульшер.

    Игроки «МЮ»
    globallookpress.com

    Норвежец, конечно, будет надеяться, что это его последний сезон в Лиге Европы. Но у него есть основания быть благодарным за этот сезон. Если он станет трамплином для того, чтобы такие игроки как Гринвуд, Туанзебе, Гарнер и Уильямс стали частью следующей успешной команды «Манчестер Юнайтед», тогда это все было ради важной цели. 0

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