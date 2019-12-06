Шесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни?

Среда, 4.50 утра. Сильный ветер в Нур-Султане понижает температуру воздуха до минус 22 градусов по Цельсию. Но когда молодежь «Манчестер Юнайтед» выходит из зала прилета в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, толпа из 60 местных фанатов шумно приветствует их с шарфами «МЮ» и баннерами.

«Манчестер Юнайтед» совершает свой первый в истории визит в Казахстан, чтобы провести там матч группового этапа Лиги Европы против «Астаны». Манкунианцам предстоит играть в городе, который находится в 5900 километрах от «Олд Траффорд» — ближе к Пекину, чем к Манчестеру.

С футбольной точки зрения Нур-Султан находится очень далеко от дома, и это подводит итог тому, в каком положении «Манчестер Юнайтед» находится прямо сейчас. Они в километрах от того места, где хотят и ожидают быть, играя во второстепенном турнире УЕФА, в то время, как европейская элита, в которой они когда-то были на ведущей роли, соревнуется в Лиге чемпионов.

Возможно, Нур-Султан станет для «МЮ» той точкой, с которой они начнут свое возвращение к вершинам спорта. Молодая команда, которая укомплектована выпускниками академии (сразу шесть тинейджеров дебютировали за «МЮ» на «Астана Арене») проиграла чемпионам Казахстана со счетом 1:2. Такой результат не стал шокирующим — главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер оставил почти всех игроков основы в Манчестере, так как «МЮ» уже гарантировал себе выход в плей-офф ЛЕ. Однако все же это поражение стало напоминанием о том, как сильно упал этот клуб.

«Астана» — «МЮ» twitter.com/fc_astana

После ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, когда «МЮ» выиграл АПЛ с преимуществом в 11 очков над ближайшим преследователем, клуб перестал быть той силой, которой когда-то был. В Манчестере и в Англии доминирующей силой стал «Манчестер Сити», который выиграл три титула за шесть лет. В то же время традиционный соперник «МЮ» «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, а в этом сезоне им, похоже, суждено прервать свою 30-летнюю засуху без титулов в чемпионате Англии.

Тренеры приходили и уходили... Сульшер — четвертый после Фергюсона менеджер команды. Клуб потратил почти миллиард долларов — в значительной степени на покупку новых игроков. Руководство клуба допускало ошибки, и только сейчас мы слышим разговоры о «культурной перезагрузке» на «Олд Траффорд».

Но как все столь быстро могло пойти неправильно? «Манчестер Юнайтед» был слишком большим, слишком влиятельным и слишком успешным клубом, чтобы так провалиться.

«Хотели звезду... Получили Феллаини»

«Он либо клоун, либо чертов гений», — сказал Дэвид Мойес одному из членов своего тренерского штаба после встречи с Эдом Вудвордом — только что назначенным исполнительным вице-председателем «МЮ» в июле 2013 года.

«Избранный» Мойес, который подписал шестилетний контракт в качестве преемника Фергюсона, поверил, что клуб ведет серьезные шаги по подписанию Гарета Бейла, Сеска Фабрегаса и возвращению Криштиану Роналду. Вудворд даже сказал ему, что клуб просто ждет, чтобы нажать кнопку в любой сделке, которую ему хотелось бы заключить. Проработав 11 лет в «Эвертоне» с ограниченным бюджетом, Мойес привык очень тщательно оценивать каждый потенциальный трансфер. Но теперь Вудворд предоставлял ему возможность по-настоящему играть в фентези-футбол.

Дэвид Мойес skysports.com

Однако ничего не произошло. Мойес хотел подписать пару из «Эвертона» — Лейтона Бейнса и Маруана Феллаини. В конце июля Вудворд покинул расположение клуба в Австралии, где «МЮ» проходил предсезонку, с заявлением о том, что он отправился для «срочных трансферных дел». В контракте Феллаини с «Эвертоном» была опция о выкупе за 23,5 миллиона фунтов, и эта опция истекала в середине августа. В то же время Бейнс дал понять, что не будет торопиться с переходом в «Юнайтед».

Прошло несколько дней, но «МЮ» никем не усилился. Начиналась паника. Но 31 августа за три минуты до закрытия трансферного окна Феллаини перешел в «Ман Юнайтед» из «Эвертона». За 27,5 миллиона фунтов — на 4 миллиона больше, чем могло быть две недели назад.

Это было катастрофическое летнее трансферное окно для «МЮ». После этого Мойес и Вудвард начали перекладывать вину друг на друга.

«Игроки хотели, чтобы раздевалку взбодрило звездное имя. И мы получили Феллаини, — рассказал ESPN один из основных игроков команды Мойеса, — Фелли — хороший парень, и он делал свою работу, но мы просто смотрели друг на друга, не понимая, что, черт возьми произошло. Дэвид неправильно оценил состав. Ему изначально нужны были два новых центральных защитника, потому что травмы подкосили Рио Фердинанда и Неманью Видича. Однако Мойес слишком волновался касательно того, чтобы сразу сделать такой большой ход. Он не рисковал».

В итоге «Юнайтед» выдал свой худший старт в чемпионате в эру АПЛ, за которым последовала еще одна паническая покупка. В январе клуб подписал Хуана Мату, которого на тренировочную базу доставили на вертолете. Клуб отчаянно пытался пропиарить покупку Вудворда, который заплатил за игрока «Челси» 37,1 миллиона фунтов. Но игроки «МЮ» не были впечатлены.

Хуан Мата globallookpress.com

«Хуан — отличный парень, но он не нужен был нам. В то время у нас был Синдзи Кагава, и он пользовался большим уважением в раздевалке. Однако Мойес не знал, как его использовать. Он не доверял ему. Но Синдзи был быстрее Хуана, который на самом деле замедлял команду», — сказал ESPN основной игрок того состава «МЮ».

Подписав Феллаини и Мату, «МЮ» установил определенный шаблон. Теперь клуб переплачивал за игроков, которые не подходили команде.

«Ни один из трансферов нас не впечатлил»

«Ман Юнайтед» уволил Мойеса в апреле 2014 года. Однако бессистемная работа на трансферном рынке продолжилась и при его преемнике — Луи ван Гале. На этот раз Вудворд побил трансферный рекорд для Великобритании, подписав за 59,7 миллиона Анхеля Ди Марию, а также взяв из «Монако» Радамеля Фалькао.

Но игроки «МЮ» вновь были не в восторге от трансферов, которые также включали в себя Дэйли Блинда, Люка Шоу, Моргана Шнайдерлина и Маттео Дармиана. В то же время воспитанники клуба Джонни Эванс и Дэнни Уэлбек были проданы задешево.

«Справедливости ради, нужно сказать, что Эд подписывал игроков для Луи. Ван Гал хотел Ди Марию, Бастиана Швайнштайгера и Мемфиса Депая, и эти переходы состоялись», — сказал ESPN бывший тренер «МЮ».

«Никто из подписанных игроков по-настоящему не впечатлил нас, тех, кто уже был в команде, — сказал ESPN один из игроков "МЮ" того состава, — Лишь Ди Мария был единственным, кого мы могли воспринять, как настоящего игрока для "Манчестер Юнайтед". Он — отличный парень и влился в команду через два-три матча. Однако у него было множество конфликтных ситуаций с Луи — они ссорились всегда на испанском и очень громко. И после всего этого он захотел уйти. Касательно Ди Марии у болельщиков возникло заблуждение. Он пользовался популярностью у игроков команды, был игроком топ-уровня, но он и Луи просто не сработались».

Луи ван Гал и Анхель ди Мария fourfourtwo.com

«Фалькао зарекомендовал себя как прекрасный парень, такой скромный, но он не отошел от тяжелой травмы колена, поэтому не мог проявить себя. Но остальные подписания были недостаточно хороши. Луи хотел очистить команду от влияния Фергюсона и построить ее заново. Однако он зашел слишком далеко и сделал ее только хуже», — также рассказал игрок.

Упрямство ван Гала также привело к дорогостоящей ошибке — подписанию Депая из ПСВ за 25 миллионов фунтов в 2015 году.

«Луи был большим поклонником таланта Депая. Он узнал, что "Ливерпуль" нацелился на него и уже был готов подписать, так что ван Гал сказал Эду, что нужно действовать быстрее. ПСЖ также хотел Депая. Но Альберт Стивенберг, тренер, который работал с юным Депаем в Нидерландах, знал о характере Мемфиса. И он сказал Луи, что это плохая идея и что этот игрок не подойдет "Юнайтед". Однако Луи все же решил его подписать, Эд осуществил трансфер. В итоге Альберт оказался прав — Мемфис не подошел этому клубу», — рассказал ESPN экс-тренер «МЮ».

Депай забил 7 голов в 53 матчах, после чего отправился в «Лион». А одна история подчеркивала причину его провала на «Олд Траффорд». «Он допустил ошибку, которая привела к голу в матче против "Сток Сити". Луи был в ярости, так что он заставил его играть в матчах дублирующего состава на следующий день. Затем Мемфис приехал на игру на "Роллс Ройсе". Некоторые ребята из команды были удивлены и сказали ему, что вести себя так не очень хорошо. На следующий день он приехал на тренировку на той же машине», — вспоминает бывший одноклубник Депая.

Мемфис Депай metro.co.uk

В августе 2015 года ван Гал попытался подписать Садио Мане из «Саутгемптона». Однако нападающий отказался перебираться на «Олд Траффорд» из-за того, что, по данным источников, не хотел играть под руководством нидерландского тренера. Вместо этого «МЮ» купил у «Монако» Антони Марсьяля, который до сих пор остается в клубе.

Моуринью пришел, но дисбаланс остался

Ван Гал оставил «Манчестер Юнайтед» с разбалансированным составом. Это побудило его преемника Жозе Моуринью потратить большие средства, чтобы попытаться добавить этой команде скорости, умения забивать голы и опыт. В первое межсезонье Моуринью в «МЮ» прибыли Поль Погба, Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Эрик Байи. Годом позже к команде присоединились Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Неманья Матич, а в январе 2018 года из «Арсенала» прибыл Алексис Санчес.

«Манчестер Сити» был фаворитом на то, чтобы подписать Санчеса, но «МЮ» был готов платить ему около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В итоге этот трансфер стал одним из худших в истории клуба. Бывшие игроки «МЮ» пообщавшись со знакомыми из «Арсенала», услышали одно и то же: «Не трогайте его, у него нет характера, чтобы играть за ваш клуб». «Почему никто из руководства "МЮ" не попросил кого-то из игроков пообщаться с Дэнни Уэлбеком, чтобы расспросить про Санчеса?», — задается вопросом один из игроков того состава.

На этом этапе Моуринью начал жаловаться на подбор игроков. Вудворд высказал идею о введении в клубе позиции директора по футболу, но Моуринью отреагировал на это неохотно, и идею пришлось отложить. Но публично португалец жаловался на трансферную стратегию «МЮ» во время летнего турне команды по США в 2018 году. В то же время стало известно, что скауты «МЮ» и отдел по подбору игроков выступают против желания Моуринью подписать Жерома Боатенга из «Баварии». Для Моуринью в клубе наступило время обратного отсчета.

Скаутов «МЮ» беспокоила история травм Боатенга. Были также подозрения касательно мотивов, по которым «Бавария» готова продать игрока. Потому что «Юнайтед» уже сталкивался с тем, что Швайнштайгер и Оуэн Харгривз приезжали в «МЮ» в плохих физических кондициях.

Алексис Санчес globallookpress.com

Моуринью также чувствовал, что «МЮ» действовал на рынке слишком медленно. Единственным исключением был трансфер Лукаку, когда Вудворд опередил «Челси». Кроме того, подход клуба не был стратегическим, а ошибки, допущенные при Мойесе и ван Гале, не были учтены. Вудворд пересмотрел скаутскую систему клуба, предоставив «МЮ» глаза и уши по всему земному шару. 60 разведчиков докладывали в главный центр «МЮ», но для Моуриню это не работало.

Его уволили в декабре прошлого года, а в апреле этого на постоянную должность был назначен Сульшер, который сперва был «и.о». Вудворд анонсировал норвежца, как человека, который поможет клубу осуществить «культурную перезагрузку», обращая внимание на собственных талантов и привлекая новых игроков. В сентябре Вудворд рассказал клубному журналу, что подписание Аарона Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас» стало завершением длительного процесса, который начинался с «рассмотрения 804 кандидатур на позицию правого защитника».

Прошло шесть лет с момента подписания Феллаини в последние минуты трансферного окна до масштабной операции по подписанию Ван-Биссаки. «МЮ», похоже, наконец-то начал придерживаться четкого плана.

Скучный футбол

Можно обвинять игроков или владельцев, но в конечном счете за неудачи расплачивается главный тренер. Проблема «МЮ» в эру после Фергюсона заключается в том, что они нанимали не того, кого нужно, в неподходящее время просто на каждом шагу. Время покажет, касается ли это и Сульшера.

«При Мойесе был хаос», — сказал ESPN один из экс-игроков «МЮ». Другой вспомнил, как проходили «тренировки в Австралии» в первые недели работы шотландца.

«Он сказал нам, что сделает нас еще лучше. Мы только выиграли АПЛ, опередив ближайшего преследователя на 11 очков, но мы были теми игроками, которые всегда стремились быть лучше. Поэтому мы купились на это. Но тренировки... были скучными, в них не было вызовов для нас. При сэре Алексе мы играли в квадрат в касание. Это было интенсивно и это было соревнование. При Мойесе мы стали играть в два касания, что не шло на пользу нашей технике», — сказал бывший игрок «МЮ».

«Одной из главных причин, по которой Дэвид не смог добиться успеха в "МЮ", стало то, что ему понадобилось слишком много времени, чтобы понять, что именно он унаследовал. Под руководством сэра Алекса команда перестала прессинговать. Мы начали защищаться глубже из-за возраста и опыта команды, но Дэвид пришел и решил, что мы могли бы играть в скоростной футбол. Но мы не могли, и в итоге мы ужасно начали тот сезон, от чего так и не оправились», — сказал экс-игрок «МЮ».

Мойес боролся с составом, но его попытки сделать игроков более профессиональными, как, например, запрет традиции игроков есть чипсы вечером перед игрой, разозлили многих. Футболисты чувствовали, что Мойес вносит изменения ради изменений.

Что касается тактики, то игрокам также было непросто с Мойесом. «Перед матчами Мойес мог сказать: "Сегодня нам нужно сделать 500 пасов". Для чего это? Какие еще 500 пасов? У нас никогда не было подобных вещей под руководством сэра Алекса Фергюсона. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" на "Альянц Арене" Мойес сказал нам, чтобы мы пытались зарабатывать угловые, пробивая мячом по ногам соперника. Это было просто смешно», — вспоминает экс-полузащитник «МЮ».

В своей автобиографии Рио Фердинанд заявил, что Мойес не смог установить контакт с игроками «МЮ». «Инновации Мойеса в основном приводили к негативу и путанице. Больше всего озадачивало то, как он хотел, чтобы мы продвигали мяч вперед. Некоторым игрокам казалось, что они бьют мяч гораздо дальше, чем когда-либо в своей карьере. Весь подход был чужд для нас. Иногда нашей главной тактикой был длинный, высокий диагональный перевод. Было неловко. В одном домашнем матче с "Фулхэмом" у нас был 81 кросс! Я подумал, для чего мы это делаем? Энди Кэрролл не играет за нас».

К тому времени, как Мойес был уволен, отработав менее года из своего шестилетнего контракта, «МЮ» превратился из чемпиона в команду, которая не могла претендовать на попадание в еврокубки.

Если Мойес был в «МЮ» не в своей тарелке, то ван Гал летом 2014 года прибыл на «Олд Траффорд», имея за плечами победу в Лиге чемпионов и опыт управления некоторыми из топ-клубов мира — «Аяксом», «Барселоной» и «Баварией». Плюс он только что привел Нидерланды к полуфиналу чемпионата мира в Бразилии. «Он чувствовал себя боссом с самого первого дня. У него просто был авторитет», — сказал игрок «МЮ» ESPN.

Персонал клуба также был сразу впечатлен. Ван Гал тепло относился к сотрудникам, и внутри клуба вновь появился фактор хорошего самочувствия. Его личность и харизма сочетались с желанием Вудворда вернуть вес «МЮ». Они работали плечом к плечу, а клуб потратил значительные средства для перестройки.

Луи ван Гал squawka.com

Но хотя ван Гал и вернул «МЮ» в Лигу чемпионов в свой первый сезон, футбол команды стал слишком предсказуем. Тренер требовал, чтобы игроки придерживались его философии игры, основанной на владении мячом. В то время, как соперники «МЮ» по АПЛ и в Европе развивали более энергичный стиль игры, «МЮ» ван Гала становился все медленней.

«Мне нравился Луи, — рассказал игрок, которого ван Гал продал, — Он блестящий тренер. Тактически — лучший из всех, с которыми мне доводилось работать. Но его футбол ограничивал, и он не учитывал нюансы игры в атаке. Если игрок пробивал по воротам и промахивался, после матча ему приходилось объясняться. Луи ненавидел игроков, которые бьют первым же касанием — он приказывал им сперва обрабатывать мяч, а затем бить. Сумасшествие».

Ван Гал отправлял каждому игроку по почте видеоролики с тем, что было сделано неправильно. Если игроки не воспринимали это, то письма дальше приходили с пометками, которые нужно было читать. Во время общекомандных собраний тренер критиковал игроков перед их товарищами по команде за базовые технические ошибки.

«Было сложно работать под руководством Луи, — вспоминает один из игроков, — Дело дошло до того, что Уэйн Руни и Майкл Каррик пошли к нему, чтобы сказать, что это уже перебор и что тренеру нужно изменить подход. На какое-то время он прислушался, но когда его уволили, игроки уже больше не могли терпеть. Парни с нетерпением ждали перерывов на матчи сборных, чтобы уехать на несколько дней».

Ван Гал был уволен спустя менее чем двое суток после того, как «МЮ» выиграл Кубок Англии в 2016 году — первый трофей клуба в эпоху после Фергюсона. На его место был нанят Моуринью, хотя клуб также рассматривал главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и ассистента ван Гала, легенду клуба Райана Гиггза.

Пеп Гвардиола возглавил «Ман Сити», а Моуринью был ответом «Юнайтед» — известный менеджер, которого одна из важных фигур на «Олд Траффорд» назвала «машиной по завоеванию трофеев». Однако к тому моменту «МЮ» уже стал тенью той команды, которую Фергюсон привел к титулу три года назад. Опытные футболисты ушли, за старших остались не молодеющие Уэйн Руни и Майкл Каррик, а также Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эшли Янг и Антонио Валенсия. Добавьте к этому провалившихся Депая, Швайнштайгера, Дармиана, Шнайдерлина, и станет ясно, что Моуринью столкнулся с более сложной задачей, чем предполагал.

То, что Моуринью выиграл два трофея (Лигу Европы и Кубок лиги), добрался до финала Кубка Англии и вывел команду в Лигу чемпионов, возможно, является достижением. Но при этом он потратил 400 миллионов фунтов за два с половиной года, а когда уходил в декабре 2018 года, то команда была не в лучшем состоянии, чем тогда, когда он ее принимал.

Жозе Моуринью uefa.com

Футбол «МЮ» по-прежнему был скучным, почти на уровне эпохи ван Гала. Плюс Моуринью плохо отреагировал на критику со стороны бывших игроков «Юнайтед» — в частности, таких звезд, как Пол Скоулз и Гари Невилл. Кроме того, он стал непопулярен среди сотрудников клуба и в раздевалке в последние месяцы своего правления.

«Проблема Эда в том, что он слишком добрый»

В Нур-Султане болельщики «МЮ» поддерживали игроков, но освистали Эда Вудворда. 48-летний руководитель привык к критике с тех пор, как сменил в клубе Дэвида Гилла в 2013 году. Вудворд называет себя «громоотводом» и получает оскорбления как лично, так и в соцсетях. Возможно, у него смелый вид, но источники утверждают, что негатив может поглотить его. «Он нормальный парень и просто хочет, чтобы его любили», — сказал источник.

В Нур-Султане Вудворд общался с болельщикам в ирландском баре. Один из фанатов подошел к нему и ткнул пальцем ему в ухо. Инцидент разошелся по соцсетям. Источники сообщают, что Вудворду не нравится социализироваться, пользуяюсь опекой клубных охранников. Но инциденты, подобные тому, который произошел в баре, возможно, подчеркивают его наивность.

Фаны разочарованы тем, как Вудворд и Глейзеры управляют клубом, заботясь, похоже, больше о коммерческом успехе, чем об успехе на поле. Когда Глейзеры приобрели клуб в 2005 году, у клуба были долги в размере около 350 миллионов фунтов. С тех пор американцы сделали «МЮ» самым мощным коммерческим брендом в мировом футболе, но, в отличие от Романа Абрамовича или шейха Мансура, Глейзеры не вкладывали собственные средства. Они регулярно зарабатывали деньги. С тех пор, как в сентябре 2008 года шейх Мансур купил «Сити», он вложил в клуб более миллиарда фунтов, чтобы все изменить. В то же время в «МЮ» произошел отток около миллиарда фунтов.

Бывший инвестиционный банкир Вудворд консультировал Глейзеров во время покупки «МЮ». Он ежедневно общается с сопредседателем Джоэлем Глейзером, и, несмотря на футбольные неудачи клуба, источники сообщают, что он «твердо стоит на своем». Но так же, как тренерам «МЮ» не удается избежать тени Фергюсона, Вудворда продолжают сравнивать с Гиллом, который приводил клуб к успеху и стабильности, работая с Фергюсоном.

«Игроки называли Дэвида "Мистер Гилл". У Эда Вудворда никогда не было уважения такого уровня. Он хороший парень, но у Гилла был статус в клубе, и "МЮ" потерял это», — сказал экс-игрок «Юнайтед».

Вудворд установил прочные отношения с важными фигурами в своем деле, включая Феррана Сориано из «Ман Сити», Дэниеля Леви из «Тоттенхэма» и других — в «Ювентусе», «Баварии», «Реале»... Но одна из фигур в топ-клубе АПЛ сказала ESPN, что Вудворда слишком легко ослепляют ассоциации с известными игроками и агентами.

Эд Вудворд globallookpress.com/

«Проблема Эда Вудворда в том, что он не знает того, чего не знает. Он хочет, чтобы "МЮ" снова стал чемпионом АПЛ и Европы, но он думает, что у него есть решение для любого вопроса. Но это не так. Ему нужно нанять подходящих людей на ключевые должности. Плюс он слишком любезен. Эта проблема, которая присуща и ему, и Глейзерам — им не хватает твердой руки. Это не случай "Челси", "Сити" или "шпор" с их Дениэелем Леви», — сказал ESPN источник.

Одним из важных моментов является отсутствие в «МЮ» директора по футболу. Эта позиция включает в себя планирование долгосрочного подхода клуба на поле, подписание игроков, поиск тренеров, которые могли бы соответствовать этому видению. Когда Моуринью был уволен, необходимость введения в клубе этой роли была названа срочной. Спустя почти 12 месяцев источники сообщили ESPN, что больше этот вопрос не является приоритетным.

Вудворд признал, что порой он был тем человеком, который блокировал трансферы. «Иногда мне приходится быть тем, кто говорит "нет", и это нелегко. Мы должны поддерживать менеджера при любых обстоятельствах, но также должны прислушиваться к эспертам», — сказал он клубному журналу.

«Уле должен быть эгоистом»

«Уле проводит большие изменения. Но я не знаю, насколько прислушиваются к его голосу в раздевалке, и способен ли он действительно делать то, что хоче», — сказал ESPN один из экс-одноклубников Сульшера.

Назначение Сульшера на должность «и.о» было очень удачным. Он выиграл первые восемь матчей и привел команду к памятной победе со счетом 3:1 над ПСЖ. В итоге апреле ему дали трехлетний контракт. Вудворд заявил, что Сульшер — тот человек, который возглавит «культурную перезагрузку» «МЮ» — поставит привлекательный футбол, который будет приносить результат, команде, состоящей преимущественно из доморощенных игроков.

За сценой заработал отдел скаутов, и Ван-Биссака стал примером того, как «МЮ» использовал стратегию и имеющиеся данные для привлечения игроков. Со своей стороны Сульшер разгрузил команду, продав высокооплачиваемых, но недостаточно эффективных игроков — Лукаку, Санчеса и Дармиана.

Когда «МЮ» вышел на поле в матче против «Астаны», средний возраст десяти полевых игроков команды был 20,1. Летом «МЮ» подписал только трех игроков. Это означает, что Сульшеру приходится задействовать неопытных юнцов, когда он хочет дать основным игрокам передышку. Это одна из причин, по которым «МЮ» находится в середине таблицы. И на «Олд Траффорд» говорят, что в январе клуб не собирается увеличивать расходы.

Гари Невилл, экс-капитан «МЮ» призвал Сульшера защитить себя и попытаться найти средства для покупки игроков: «Уле не сможет увидеть плоды того труда, который он вложил, того фундамента, который заложен, если рядом с молодыми игроками не будет опытных товарищей и молодежь не сможет приобрести необходимую зрелость. Уле должен требовать денег. Он должен быть эгоистичен и защищать себя в январе»

Уле-Гуннар Сульшер foxsportsasia.com

У «МЮ» есть деньги, которые можно потратить, но если клуб не попадет в ЛЧ, то это усложнит задачу подписания лучших игроков мира. А перспетива финиша в топ-четверке АПЛ, пока что выглядит такой же далекой, как и Казахстан.

Источники сообщили ESPN, что руководство «МЮ» готово пережить период «боли» ради будущих успехов. Существует мнение, что терпение принесет свои плоды. На данный момент двумя большими клубами в АПЛ являются «Сити» и «Ливерпуль», но никто на «Олд Траффорд» не ждет, что Гвардиола задержится в «Ман Сити» слишком надолго, а также есть надежда, что в ближайшие два-три года «Ливерпулю» придется планировать свою жизнь без Юргена Клоппа. Но ждать неудачу соперников — это не план успеха.

Шесть лет ошибок и неверных шагов нанесли «МЮ» огромный ущерб. Но когда они покидали «Астану Арену», настроение было оптимистичным. Может быть, все уже не может быть хуже. В какой-то момент «Манчестер Юнайтед» должен начать обратный путь к вершинам. 0