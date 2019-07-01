Наследник Фергюсона. Мойес и большое фиаско «МЮ»

«Избранный»

Мойес был человеком, которому передали факел сэра Алекса Фергюсона и сделали его преемником легенды. Баннер, который сейчас спрятан в каком-то секретном месте, гласил, что новый наставник команды — «избранный».

Увы, специалист был уволен уже через десять провальных месяцев, за четыре матча до конца сезона, а действующие чемпионы Премьер-лиги были седьмыми в турнирной таблице. Срок пребывания шотландца в «Юнайтед» оказался самым коротким в клубе за последние 80 лет.

В конце отрезка его работы на трибунах появился баннер, на котором отмечалось, что «избранный» стал «большим промахом» клуба.

Сколько он стоил «Юнайтед»

Феллайни пришел в «МЮ» вслед за Мойесом из «Эвертона» globallookpress.com

Несмотря на то, что под руководством Мойеса команда одержала всего 17 побед, его увольнение стоило клубу 5,2 миллиона фунтов в качестве компенсации, а еще 66 миллионов были потрачены на новичков, из которых громкими были Маруан Феллайни и Хуан Мата.

Клуб также потерял 40 миллионов в связи с тем, что впервые с 1996 года не вышел в Лигу чемпионов.

Однако уход главного тренера в апреле 2014-го привел почти к мгновенному росту акций «Ман Юнайтед» на десять процентов. Прошло всего десять минут и клуб подорожал.

Шутки ради можно отметить, что «Юнайтед» удалось сэкономить деньги на еде, ведь Мойес сразу убрал из меню чипсы и рыбные палочки. Правда, это решение оказалось непопулярным и вызвало гнев нескольких игроков.

Дальше — хуже

Спасти от вылета «Вест Хэм» удалось, «Сандерленд» — нет globallookpress.com

Спустя семь месяцев после отставки, Мойес вернулся к работе, когда возглавил «Реал Сосьедад» вдали от бушующей АПЛ.

Он продержался в Испании всего сезон и запомнился лишь одним хорошим моментом — победой над «Барселоной» со счетом 1:0. «Сосьедад» владел мячом в той игре всего 27% времени.

Спустя два года тренер вернулся в Премьер-лигу, возглавив «Сандерленд» в сезоне-2016/17. Кончилось все ужасающе — специалист уволился после поражения в последнем туре от «Челси» (1:5), а команда оказалась на дне и вылетела в Чемпионшип. Покидая клуб, тренер отказался от отступных.

Потом были полгода в «Вест Хэме», который боролся за выживание и сумел сохранить прописку под руководством Мойеса за два тура до финиша. В мае прошлого года он покинул клуб и продолжает оставаться без работы, несмотря на слухи о приличном количестве предложений.

Глейзеры, уйдите

Болельщики продолжают протестовать против владельцев globallookpress.com

Тем временем «Ман Юнайтед» до сих пор не удалось отойти от того провала, оставаясь где-то в районе 4-6 позиций в Премьер-лиге. Ситуацию не смогли изменить Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер. Команда при последнем пока так и не сделала качественный шаг вперед.

Да, в сезоне-2017/18 манкунианцы стали вторыми АПЛ под руководством Моуринью. Звучит круто, если не знать, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы завоевал титул с отрывом в 19 очков.

Недовольные болельщики уже устали от стагнации клуба в собственности семьи Глейзеров. Фанаты все чаще призывают в интернете бойкотировать официальные страницы «МЮ» и просят владельцев продать клуб хэштегами #UnfollowManUnited и #Glazersout.

Мойес — не исключение

Алан Пардью превзошел всех globallookpress.com

История Мойеса и его шестилетнего контракта не является единичной в истории футбола.

Примеров провальных многолетних сделок хватает. Тот же Гарет Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма», заключив соглашение на шесть лет. Валлиец часто был полезен, но сейчас мадридцы не знают, что с ним делать.

Алан Пардью в свое время подписал контракт с «Ньюкаслом» на целых восемь лет. Было это в 2012 году, поэтому у специалиста теоретически могла быть на руках сделка до 2020 года до сих пор. Увольнение состоялось в 2015-м. 0