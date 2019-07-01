Наследник Фергюсона. Мойес и большое фиаско «МЮ»

«Избранный»
Мойес был человеком, которому передали факел сэра Алекса Фергюсона и сделали его преемником легенды. Баннер, который сейчас спрятан в каком-то секретном месте, гласил, что новый наставник команды — «избранный».
Увы, специалист был уволен уже через десять провальных месяцев, за четыре матча до конца сезона, а действующие чемпионы Премьер-лиги были седьмыми в турнирной таблице. Срок пребывания шотландца в «Юнайтед» оказался самым коротким в клубе за последние 80 лет.
В конце отрезка его работы на трибунах появился баннер, на котором отмечалось, что «избранный» стал «большим промахом» клуба.
Сколько он стоил «Юнайтед»
Несмотря на то, что под руководством Мойеса команда одержала всего 17 побед, его увольнение стоило клубу 5,2 миллиона фунтов в качестве компенсации, а еще 66 миллионов были потрачены на новичков, из которых громкими были Маруан Феллайни и Хуан Мата.
Клуб также потерял 40 миллионов в связи с тем, что впервые с 1996 года не вышел в Лигу чемпионов.
Однако уход главного тренера в апреле 2014-го привел почти к мгновенному росту акций «Ман Юнайтед» на десять процентов. Прошло всего десять минут и клуб подорожал.
Шутки ради можно отметить, что «Юнайтед» удалось сэкономить деньги на еде, ведь Мойес сразу убрал из меню чипсы и рыбные палочки. Правда, это решение оказалось непопулярным и вызвало гнев нескольких игроков.
Дальше — хуже
Спустя семь месяцев после отставки, Мойес вернулся к работе, когда возглавил «Реал Сосьедад» вдали от бушующей АПЛ.
Он продержался в Испании всего сезон и запомнился лишь одним хорошим моментом — победой над «Барселоной» со счетом 1:0. «Сосьедад» владел мячом в той игре всего 27% времени.
Спустя два года тренер вернулся в Премьер-лигу, возглавив «Сандерленд» в сезоне-2016/17. Кончилось все ужасающе — специалист уволился после поражения в последнем туре от «Челси» (1:5), а команда оказалась на дне и вылетела в Чемпионшип. Покидая клуб, тренер отказался от отступных.
Потом были полгода в «Вест Хэме», который боролся за выживание и сумел сохранить прописку под руководством Мойеса за два тура до финиша. В мае прошлого года он покинул клуб и продолжает оставаться без работы, несмотря на слухи о приличном количестве предложений.
Глейзеры, уйдите
Тем временем «Ман Юнайтед» до сих пор не удалось отойти от того провала, оставаясь где-то в районе 4-6 позиций в Премьер-лиге. Ситуацию не смогли изменить Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер. Команда при последнем пока так и не сделала качественный шаг вперед.
Да, в сезоне-2017/18 манкунианцы стали вторыми АПЛ под руководством Моуринью. Звучит круто, если не знать, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы завоевал титул с отрывом в 19 очков.
Недовольные болельщики уже устали от стагнации клуба в собственности семьи Глейзеров. Фанаты все чаще призывают в интернете бойкотировать официальные страницы «МЮ» и просят владельцев продать клуб хэштегами #UnfollowManUnited и #Glazersout.
Мойес — не исключение
История Мойеса и его шестилетнего контракта не является единичной в истории футбола.
Примеров провальных многолетних сделок хватает. Тот же Гарет Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма», заключив соглашение на шесть лет. Валлиец часто был полезен, но сейчас мадридцы не знают, что с ним делать.
Алан Пардью в свое время подписал контракт с «Ньюкаслом» на целых восемь лет. Было это в 2012 году, поэтому у специалиста теоретически могла быть на руках сделка до 2020 года до сих пор. Увольнение состоялось в 2015-м. 0