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    Наследник Фергюсона. Мойес и большое фиаско «МЮ»

    30 июня мог завершиться контракт Дэвида Мойеса с «Манчестер Юнайтед»

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    Дэвид Мойес
    Дэвид Мойес
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    Вчерашний день мог стать последним в соглашении манкунианцев с главным тренером Дэвидом Мойесом, который в 2013 году принял команду после завершения эпохи сэра Алекса Фергюсона. Автор ESPN Крис Райт вспоминает, чем кончилась история специалиста на «Олд Траффорд» и что его ждало дальше.

    «Избранный»

    Мойес был человеком, которому передали факел сэра Алекса Фергюсона и сделали его преемником легенды. Баннер, который сейчас спрятан в каком-то секретном месте, гласил, что новый наставник команды — «избранный».

    Увы, специалист был уволен уже через десять провальных месяцев, за четыре матча до конца сезона, а действующие чемпионы Премьер-лиги были седьмыми в турнирной таблице. Срок пребывания шотландца в «Юнайтед» оказался самым коротким в клубе за последние 80 лет.

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    • В конце отрезка его работы на трибунах появился баннер, на котором отмечалось, что «избранный» стал «большим промахом» клуба.

    Сколько он стоил «Юнайтед»

    Феллайни пришел в «МЮ» вслед за Мойесом из «Эвертона»
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что под руководством Мойеса команда одержала всего 17 побед, его увольнение стоило клубу 5,2 миллиона фунтов в качестве компенсации, а еще 66 миллионов были потрачены на новичков, из которых громкими были Маруан Феллайни и Хуан Мата.

    Клуб также потерял 40 миллионов в связи с тем, что впервые с 1996 года не вышел в Лигу чемпионов.

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    • Однако уход главного тренера в апреле 2014-го привел почти к мгновенному росту акций «Ман Юнайтед» на десять процентов. Прошло всего десять минут и клуб подорожал.

    Шутки ради можно отметить, что «Юнайтед» удалось сэкономить деньги на еде, ведь Мойес сразу убрал из меню чипсы и рыбные палочки. Правда, это решение оказалось непопулярным и вызвало гнев нескольких игроков.

    Дальше — хуже

    Спасти от вылета «Вест Хэм» удалось, «Сандерленд» — нет
    globallookpress.com

    Спустя семь месяцев после отставки, Мойес вернулся к работе, когда возглавил «Реал Сосьедад» вдали от бушующей АПЛ.

    Он продержался в Испании всего сезон и запомнился лишь одним хорошим моментом — победой над «Барселоной» со счетом 1:0. «Сосьедад» владел мячом в той игре всего 27% времени.

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    • Спустя два года тренер вернулся в Премьер-лигу, возглавив «Сандерленд» в сезоне-2016/17. Кончилось все ужасающе — специалист уволился после поражения в последнем туре от «Челси» (1:5), а команда оказалась на дне и вылетела в Чемпионшип. Покидая клуб, тренер отказался от отступных.

    Потом были полгода в «Вест Хэме», который боролся за выживание и сумел сохранить прописку под руководством Мойеса за два тура до финиша. В мае прошлого года он покинул клуб и продолжает оставаться без работы, несмотря на слухи о приличном количестве предложений.

    Глейзеры, уйдите

    Болельщики продолжают протестовать против владельцев
    globallookpress.com

    Тем временем «Ман Юнайтед» до сих пор не удалось отойти от того провала, оставаясь где-то в районе 4-6 позиций в Премьер-лиге. Ситуацию не смогли изменить Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер. Команда при последнем пока так и не сделала качественный шаг вперед.

    Да, в сезоне-2017/18 манкунианцы стали вторыми АПЛ под руководством Моуринью. Звучит круто, если не знать, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы завоевал титул с отрывом в 19 очков.

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    • Недовольные болельщики уже устали от стагнации клуба в собственности семьи Глейзеров. Фанаты все чаще призывают в интернете бойкотировать официальные страницы «МЮ» и просят владельцев продать клуб хэштегами #UnfollowManUnited и #Glazersout.

    Мойес — не исключение

    Алан Пардью превзошел всех
    globallookpress.com

    История Мойеса и его шестилетнего контракта не является единичной в истории футбола.

    Примеров провальных многолетних сделок хватает. Тот же Гарет Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма», заключив соглашение на шесть лет. Валлиец часто был полезен, но сейчас мадридцы не знают, что с ним делать.

    Алан Пардью в свое время подписал контракт с «Ньюкаслом» на целых восемь лет. Было это в 2012 году, поэтому у специалиста теоретически могла быть на руках сделка до 2020 года до сих пор. Увольнение состоялось в 2015-м. 0

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