Сдавший Суарес подвел Уругвай

В заключительном четвертьфинале Перу сенсационно обыграл Уругвай в серии пенальти после того, как игровое время завершилось вничью 0:0. Представляем самые интересные комментарии медиа об этом матче.

Луис Суарес допустил решающий промах

«[Вратарь Педро] Гальесе парировал послематчевый пенальти от Луиса Суареса, а Перу вытолкнул Уругвай за борт Копа Америка. Благодаря системе VAR сразу три гола "Селесте" были отменены из-за офсайда», — констатирует испанская Marca.

«Перу одолела Уругвай в серии 11-метровых ударов и проходит в полуфинал. Первый удар смазал Луис Суарес, и теперь в следующем раунде подопечные Рикардо Гареки сыграют против Чили», — отмечают их соотечественники из AS.

Матч Чили — Перу повторит полуфинал 2015 года

«Считалось, что на этой стадии вылетят как раз "Инки", однако теперь именно они готовятся к полуфиналу», — указывает на неожиданный исход дуэли колумбийская El Tiempo.

«Перу добилась победы: Уругвай повержен, и теперь в полуфинале не он», — вторит им аргентинская La Nación.

«Фаворит бит "Инками" по пенальти со счетом 5:4 — тем самым они сыграют с Чили и проведут римейк полуфинала Кубка Америки 2015-го года», — напоминает чилийская La Tercera.

Уругвай не сумел использовать свой перевес

«Разочарованная мечта», — с таким заголовком опубликован материал в уругвайской El Observador.

«В течение 90 минут "Селесте", не демонстрируя того уровня игры, на который способны, все равно имели шансы, чтобы одержать победу, однако система VAR трижды не позволила им отметить взятие ворот соперника и выход вперед».

«Уругвай заслуживал повести в счете, но ему все никак не удавалось забить, и вот почему полуфинал определился в серии пенальти. Подопечные Оскара Табареса играли лучше Перу во втором тайме. Если в первой половине была равная игра, то затем у фаворита было тотальное преимущество», — сокрушается уругвайская Ovación.

Уругвай может винить только себя

«Именно Уругвай был обязан открыть игру своими активными действиями. Они могу пенять на три отмененных гола, могут пенять на плохое состояние газона в Салвадоре — повод для жалоб всех команд, которые там играли. Но они также должны пенять на себя», — рассуждает в материале ESPN Тим Викери.

«Очевидным свидетельством недавно завершившегося клубного сезона было то, что Луис Суарес потерял чуть ли не половину своей скорости. Это также подтвердилось и в этой игре, когда он редко проходил своих соперников. На этот раз он не мог придумать гол из ничего». 0