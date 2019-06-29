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    Колумбия мучится от проклятия Чили

    Реакция прессы на матч Колумбия — Чили

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    В четвертьфинале Кубка Америки сборная Чили переиграла по пенальти команду Колумбии после того, как основное время завершилось вничью 0:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этом матче.

    Игра выдалась равной и жесткой

    «Дебют поединка остался за Колумбией, которая играла лучше, владела инициативой и действовала плотно без мяча, благодаря чему быстро отбирала снаряд. Чили демонстрировал качественное умение убегать в контратаки», — пишет бразильская Globo Esporte.

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    • «Игра вышла равной с обилием борьбы, где у каждой из команд не было много пространства в духе Кубка Либертадорес. Это характеризуют только девять ударов по воротам, пять из которых нанесли чилийцы».

    Чили выдержала удар, несмотря на отмененный гол

    «Нет сомнений, что забитый чилийцами гол был справедливо отменен [из-за офсайда]. Однако, похоже, "Ла Роха" не смогла прийти в себя после того, как им не позволили выйти вперед. У нее возникали трудности в том, чтобы преодолеть оборону соперника», — отмечает испанская Marca.

    «Во втором тайме "Кофейщики" продолжили доминировать на поле, тем не менее, оппоненты каждый раз демонстрировали, что способны отвечать своим ударом во время быстрых отрывов на чужую половину поля. При этом VAR отменил и второй гол чилийцев после перерыва».

    Победа Чили закономерна

    «Колумбия испытывала проблемы до перерыва, не сумев забить в первом тайме», — констатирует колумбийская El Espectador.

    «Сборная Чили превосходила по игре соперника, и то, что ей не удалось выиграть — виновата система VAR», — убеждена уругвайская Ovación.

    «Пенальти справедливости: Чили победила Колумбию и вышла в полуфинал», — с таким заголовком вышла уругвайская El Observador.

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    Ключевой фактор победы Чили — полузащита

    «То, что подопечные Рейнальдо Руэды вышли в полуфинал — это суровая справедливость, ведь они были сильнее дружины Карлуша Кейруша. Они умело комбинировали, создавали моменты, забивали мячи, которые, правда, правильно отменили. У Чили в чем-то мистическая и лучшая полузащита в Америке: Чарлес Арангис, Эрик Пульгар и Артуро Видаль — это чистый класс», — резюмировал в Twitter аргентинский журналист DirecTV Пабло Варски.

    «Отличная работа Пульгара, Арангиса и Видаля в полузащите позволили им создать условия на победы и лишили Колумбию возможности строить свои привычные комбинации», — вторят ему соотечественники из TN.

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    «Потому что сильнее! Сборная Чили вышла в полуфинал Копа Америка после победы в послематчевой серии пенальти, тогда как "Кофейщики" так и не сумела навязать свою игру. "Ла Роха" на пути к своему третьему кряду триумфу на турнире», — считает перуанская Depor de Perú.

    «Колумбия не может покончить с историческим превосходством чилийцев в очных поединках континентального первенства. Она не может обыграть их с 2011-го года и никогда не побеждала в очных дуэлях в матчах на вылет», — отмечает перуанская El Comercio de Perú. 0

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