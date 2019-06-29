Аргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси

Не стройте ложных иллюзий

После победы над Венесуэлой со счетом 2:0 Аргентину ждет встреча с Бразилией. И хотя веселая группа фанатов «бело-голубых», которая непременно обязана явиться в Белу-Оризонти, продолжит петь веселые песни о том, как бразильские болельщики критикуют своих же футболистов, на данном этапе это больше похоже на хвастовство и фальшивую смелость.

Не стройте ложных иллюзий. Обыграть сборную Венесуэлы, которой вы проиграли 1:3 всего три месяца назад, это большой шаг вперед, и выход в полуфинал Кубка Америки что-то значит. Но это не меняет того факта, что быстрый гол и ошибка чужого вратаря в матче с соперником, настроенным на игру от обороны, дают вам ложное чувство комфортна. Если бы Лаутаро Мартинес не выставил свою пятку на 10-й минуте, встреча могла принять неприятно знакомый порот: отчаянная и разъединенная Аргентина выполняет все передачи на Лионеля Месси в надежде на чудо.

Все пошло не так, и перемены в стартовом составе, как показалось, в целом имели смысл. Хуан Фойт впервые занял место правого защитника в национальной команде, что позволило плотно закрыть на замок хотя бы одну бровку. Возможно, Аргентина потеряла что-то в атакующем плане, зато получила дополнительного защитника, который, учитывая взлеты и падения Николаса Отаменди, оказался полезен. Возможно, эта тактика поможет и в матче с Бразилией, которая, как ожидается, будет больше владеть мячом.

Выход на поле Фойта также вынудил Аргентину больше атаковать левым флангом, что получалось неплохо, особенно в первом тайме, поскольку еще один новичок Маркос Акунья хорошо взаимодействовал с Николасом Тальяфико и Месси. Да и центральная зона в лице Леандро Паредеса и Родриго Де Поля, взаимодействовавшая с Акуньей, выглядела вполне уравновешенной, если сравнивать с тем, что было в предыдущих матчах.

Но это было в игре против Венесуэлы, а Бразилия предложит совсем иной стиль. И абсолютно ненужный фол Акуньи на Дарвине Мачисе в конце первого тайма говорит нам о том, что он не может считаться самой надежной опцией, когда речь идет об обеспечении дисциплинированных действий, которые, вероятно, потребуются во встрече с командой Тите.

Атакующее трио

Что касается линии атаки, то во второй игре подряд Скалони сделал ставку на то же трио: Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро и, конечно, Месси — единственный участник финала ЧМ-2014, в котором Аргентина здесь же на «Маракане» проиграла Германии.

Мартинес внес свою лепту в общий успех. Не только быстрым и красивым голом, ставшим возможным благодаря ужасному удару Агуэро после подбора, но и еще одним моментом в первом тайме, когда он слишком почтительно отнесся к Месси, хотя должен был бить сам. Добавьте сюда еще много скоростных забегов, и вы поймете, что большего от 21-летнего игрока «Интера» ждать и не приходилось, тем более что он играл рядом с двумя ветеранами.

Игра Агуэро в целом напоминает то, что он демонстрирует в «Манчестер Сити». Разница лишь в том, что со скамейки им управляет не Пеп Гвардиола, а Скалони. И хотя Кун редко встречался с мячом, но, как правило, если и случалось что-то хорошее, то он был рядом. Интересно, что по иронии судьбы оба гола сборной Аргентины как раз и были забиты после ошибок Агуэро.

Критики Месси скажут, что он провел скромную игру, что можно отнести к плюсам Венесуэлы, обеспечившей Лео постоянным сопровождением на поле. Аргентинские СМИ много говорили об этом, вынудив Скалони на послематчевой пресс-конференции сказать следующее: «Если бы вы могли видеть все, что он делает на поле, что он делает в раздевалке, вы бы изменили свое мнение».

Месси, как и его тренер, находится в своем стакане в наполовину пустом/наполовину полном состоянии. У него было два ярких момента в конце каждого из таймов — умный пас Акунье, который прострелил на Мартинеса, и прекрасная передача на Ди Марию. Если судить в целом, то это не так уж и много по его меркам. Но он сделал те мелочи, которые имели значение. Он вынуждал соперников покидать свои позиции, освобождая дорогу партнерам. Он прессинговал, пусть и в своем темпе, но с поразительной интенсивностью. В какой-то момент, во время редкого давления со стороны Венесуэлы, Лео смело пошел в обводку по флангу, понимая, что вот-вот наткнется на грубый удар, который в итоге и последовал со стороны Янхеля Эрреры. Это была классическая битва за свою команду.

Аргентина стала командой

И ключевое слово здесь — «команда». Аргентина выглядела единым целым в игре против Венесуэлы, а не измученным, зависимым от Месси коллективом, который мы видели ранее на турнире. Возможно, она не была идеальной командой, зато выглядела сбалансированной и уверенной. Настолько, что даже Месси не нужно было действовать в стиле своего прототипа из Xbox.

Ложные чувства? Может быть. Лишь высшие силы знают, как много в тактике Скалоне несоответствий и недочетов, из-за которых путь команды может прерваться в Белу-Оризонти. Но тот факт, что Аргентина за долгое время выглядела единым целым, а Месси был скорее шлемом, чем шляпой, говорит о том, что коричневый коктейль Скалони на вкус может оказаться не таким уж и неприятным. 0