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    Аргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси

    «Бело-голубые» обыграли Венесуэлу и вышли в полуфинал Кубка Америки

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Когда главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалоне смотрит на свой стакан, то задается вопросом: он наполовину полон или наполовину пуст? Отвечая на этот вопрос, можно найти аргументы в пользу обоих вариантов. Однако стоит признать, что находящаяся в этом стакане жидкость выглядит так же привлекательно, как коричневый коктейль, полученный путем непонятной смеси ликеров из пластикового шейкера, пишет журналист ESPN Габриэле Маркотти.

    Не стройте ложных иллюзий

    После победы над Венесуэлой со счетом 2:0 Аргентину ждет встреча с Бразилией. И хотя веселая группа фанатов «бело-голубых», которая непременно обязана явиться в Белу-Оризонти, продолжит петь веселые песни о том, как бразильские болельщики критикуют своих же футболистов, на данном этапе это больше похоже на хвастовство и фальшивую смелость.

    Не стройте ложных иллюзий. Обыграть сборную Венесуэлы, которой вы проиграли 1:3 всего три месяца назад, это большой шаг вперед, и выход в полуфинал Кубка Америки что-то значит. Но это не меняет того факта, что быстрый гол и ошибка чужого вратаря в матче с соперником, настроенным на игру от обороны, дают вам ложное чувство комфортна. Если бы Лаутаро Мартинес не выставил свою пятку на 10-й минуте, встреча могла принять неприятно знакомый порот: отчаянная и разъединенная Аргентина выполняет все передачи на Лионеля Месси в надежде на чудо.

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    • Все пошло не так, и перемены в стартовом составе, как показалось, в целом имели смысл. Хуан Фойт впервые занял место правого защитника в национальной команде, что позволило плотно закрыть на замок хотя бы одну бровку. Возможно, Аргентина потеряла что-то в атакующем плане, зато получила дополнительного защитника, который, учитывая взлеты и падения Николаса Отаменди, оказался полезен. Возможно, эта тактика поможет и в матче с Бразилией, которая, как ожидается, будет больше владеть мячом.

    Выход на поле Фойта также вынудил Аргентину больше атаковать левым флангом, что получалось неплохо, особенно в первом тайме, поскольку еще один новичок Маркос Акунья хорошо взаимодействовал с Николасом Тальяфико и Месси. Да и центральная зона в лице Леандро Паредеса и Родриго Де Поля, взаимодействовавшая с Акуньей, выглядела вполне уравновешенной, если сравнивать с тем, что было в предыдущих матчах.

    Но это было в игре против Венесуэлы, а Бразилия предложит совсем иной стиль. И абсолютно ненужный фол Акуньи на Дарвине Мачисе в конце первого тайма говорит нам о том, что он не может считаться самой надежной опцией, когда речь идет об обеспечении дисциплинированных действий, которые, вероятно, потребуются во встрече с командой Тите.

    Атакующее трио

    Что касается линии атаки, то во второй игре подряд Скалони сделал ставку на то же трио: Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро и, конечно, Месси — единственный участник финала ЧМ-2014, в котором Аргентина здесь же на «Маракане» проиграла Германии.

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    • Мартинес внес свою лепту в общий успех. Не только быстрым и красивым голом, ставшим возможным благодаря ужасному удару Агуэро после подбора, но и еще одним моментом в первом тайме, когда он слишком почтительно отнесся к Месси, хотя должен был бить сам. Добавьте сюда еще много скоростных забегов, и вы поймете, что большего от 21-летнего игрока «Интера» ждать и не приходилось, тем более что он играл рядом с двумя ветеранами.

    Игра Агуэро в целом напоминает то, что он демонстрирует в «Манчестер Сити». Разница лишь в том, что со скамейки им управляет не Пеп Гвардиола, а Скалони. И хотя Кун редко встречался с мячом, но, как правило, если и случалось что-то хорошее, то он был рядом. Интересно, что по иронии судьбы оба гола сборной Аргентины как раз и были забиты после ошибок Агуэро.

    Критики Месси скажут, что он провел скромную игру, что можно отнести к плюсам Венесуэлы, обеспечившей Лео постоянным сопровождением на поле. Аргентинские СМИ много говорили об этом, вынудив Скалони на послематчевой пресс-конференции сказать следующее: «Если бы вы могли видеть все, что он делает на поле, что он делает в раздевалке, вы бы изменили свое мнение».

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    • Месси, как и его тренер, находится в своем стакане в наполовину пустом/наполовину полном состоянии. У него было два ярких момента в конце каждого из таймов — умный пас Акунье, который прострелил на Мартинеса, и прекрасная передача на Ди Марию. Если судить в целом, то это не так уж и много по его меркам. Но он сделал те мелочи, которые имели значение. Он вынуждал соперников покидать свои позиции, освобождая дорогу партнерам. Он прессинговал, пусть и в своем темпе, но с поразительной интенсивностью. В какой-то момент, во время редкого давления со стороны Венесуэлы, Лео смело пошел в обводку по флангу, понимая, что вот-вот наткнется на грубый удар, который в итоге и последовал со стороны Янхеля Эрреры. Это была классическая битва за свою команду.

    Аргентина стала командой

    И ключевое слово здесь — «команда». Аргентина выглядела единым целым в игре против Венесуэлы, а не измученным, зависимым от Месси коллективом, который мы видели ранее на турнире. Возможно, она не была идеальной командой, зато выглядела сбалансированной и уверенной. Настолько, что даже Месси не нужно было действовать в стиле своего прототипа из Xbox.

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    • Ложные чувства? Может быть. Лишь высшие силы знают, как много в тактике Скалоне несоответствий и недочетов, из-за которых путь команды может прерваться в Белу-Оризонти. Но тот факт, что Аргентина за долгое время выглядела единым целым, а Месси был скорее шлемом, чем шляпой, говорит о том, что коричневый коктейль Скалони на вкус может оказаться не таким уж и неприятным. 0

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