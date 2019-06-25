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    Уругвай победил Чили благодаря упорству и терпению

    Реакция прессы на матч Чили — Уругвай

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    Накануне в третьем туре группового этапа Кубка Америки Уругвай победил Чили со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    Уругвай добыл еще одну историческую победу на «Маракана»

    «Успех Уругвая был достигнуть по любимому для нее сценарию. Команда как всегда победила мистическим образом», — пишет уругвайское издание Tenfield с намеком на историческую победу своей сборной на ЧМ-1950, решающий поединок которого также состоялся на бразильской «Маракана».

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    • «Именно "Селесте" установили контроль над атмосферой во время матча, как это исторически сложилось на этом стадионе. Чемпион Южной Америки-2011 победил 1:0 благодаря голу Эдинсона Кавани. Теперь он в зале вечной славы».

    Уругвай по игре был сильнее Чили

    «Владение мяча и моменты распределялись равномерно по ходу матча, но временами доминировали именно уругвайцы. В других эпизодах они действовали опаснее соперника. Тем не менее, иногда у "Селесте" возникали проблемы до того, как Кавани удалось пробить ворота чилийцев», — отмечает уругвайская Ovación.

    «Мы видели пресловутую разницу в стилях команд, где Чили играл вторым номером, тогда как Уругвай никогда не гнушался бить издали. "Ла Роха" выглядела острее в первые минуты», — описывает характерные моменты в матче журналист бразильской Globo Esporte Мартин Фернандес в Twitter.

    Кавани стал героем матча не только благодаря голу

    «У подопечных Оскара Табареса возникали проблемы в центре поля, где заточенные на атаку полузащитники должны были быстро отбирать мяч. Однако на первых порах у них не получалось ни то, ни другое», — пишет уругвайская газета El Observador.

    «Во втором тайме сборная Уругвая успешно вышла из-под прессинга чилийцев», — констатирует испанская AS América.

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    • «Настоящим монстром предстал Кавани, который защищается, атакует и помогает команде на протяжении всех 90 минут», — хвалит форварда Уругвая репортер Globo Esporte Родриго Серкейро.

    Уругвай победил вопреки тактическим проблемам

    «Наставник "Селесте" продолжает бороться с замечательной проблемой — у него есть два нападающих мирового уровня, но одновременно выпускать в атаку Кавани и Луиса Суареса ограничивает варианты в полузащите, даже с учетом того, как много работает на поле форвард ПСЖ. На бумаге состав Уругвая был очень атакующим, с полузащитниками, которые идут вперед и по флангам. Тем не менее, Николас Лодейро провел неудачную игру и был заменен в перерыве, тогда как на другом краю Джорджиан Де Арраскаэта, будучи прирожденным плеймейкером, но не фланговым хавбеком, так и не вошел в игру», — анализирует тактику победителя в материале ESPN Тим Викери.

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    • «Табарес добавил немного легкости, когда в перерыве выпустил Наитана Нандеса, но поскольку в схеме 4-4-2 с фланговыми хавбеками центр полузащиты переигрывает за счет численности, то именно это и случилось с Федерико Вальверде и Родриго Бентанкуром. Против Пабло Эрнандеса, Эрика Пульгара и подвижного Чарлеса Арангиса дуэт центрхавов Уругвая испытывал проблемы в том, чтобы диктовать игру. В конце концов, все решила комбинация факторов в виде чистой силы воли с одной стороны и усталости — с другой». 0

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