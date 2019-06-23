Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу

Быстрые голы

Если Бразилия играет дома против чуть более слабого соперника, игра обычно принимает один из двух возможных сценариев. Два стартовых матча на Кубке Америки прошли по первому: без раннего гола, но с усиливающимся психологическим давлением на нападающих. Второй сценарий подразумевает, что Бразилия быстро выходит вперед, чувствует уверенность в своих силах и терзает оборону противника. Именно так и произошло в поединке с Перу.

Как ни парадоксально, но Бразилия начала этот матч не так уверенно, как два предыдущих, но прежде чем она сделала что-то чудесное, ей уже удалось забить два мяча.

Первый гол стал возможен благодаря опасному козырю бразильцев: последовала подача с углового на ближнюю штангу, там Тьяго Силва то ли пробил, то ли сделал скидку, но в итоге Каземиро добил мяч в сетку у дальней штанги.

Второй гол — следствие абсурдной ошибки вратаря гостей. Оказавшись под давлением, Педро Гальесе выбил мяч прямо в Роберто Фирмино, который подобрал его после отскока от перекладины и спокойно поразил цель.

На этом этапе игра фактически превратилась в формальность. Осталось лишь узнать, сколько забьют хозяева. Отсутствие давления помогло бразильцам расслабиться и показать свои лучшие качества на глазах восторженной толпы.

Эвертон и Виллиан оправдали доверие

Идея команды Тите была очевидна: быстрые смены на флангах, при которых крайние защитники смещались в центр, помогая сборной Бразилии нарастить численное превосходство на важных участках поля. Игровая схема Перу 4-2-3-1 идеально подходила хозяевам турнира. Бразилия раз за разом проникала за спины Ренато Тапиа и Йосимара Йотуна, которые отчаянно сдерживали оборонительную четверку. В целом это история того, как третий гол забил левый вингер Эвертон.

Яркий и эффективный со скамейки запасных в обеих предыдущих играх, Эвертон полностью оправдал свое появление в стартовом составе. Он задурманил головы защитникам соперника, которые боялись его резких проходов вдоль бровки. Впрочем, они забыли о его правой ноге, которой он уже забивал Боливии в дальний угол. В этот раз он сместился в центр и точно пробил в ближний угол. Опять же, виноват был Гальесе.

Однако он мало что мог сделать в моменте с четвертым голом, забитым Дани Алвесом после комбинации с участием Артура и Фирмино. Пятый мяч можно назвать заслугой Тите, которого мы уже хвалили за доверие Эвертону. Когда Неймар получил травму, многие критиковали, что тренер вызвал Виллиана из «Челси». Но он удачно вышел на замену, забив великолепный гол точным ударом в верхний угол.

Плей-офф не похож на групповой этап

Перуанцам нужно поскорее забыть этот день. Тренер Рикардо Гарека швырялся полотенцами еще в начале второго тайма, когда Бразилия забила четвертый мяч. Вскоре он заменил капитана Паоло Герреро, чтобы тот не заработал желтую карточку, приведшую бы к дисквалификации. На этом этапе Гарека больше беспокоился, как бы не пропустить еще больше. В итоге сборная Перу заняла третье место в группе и теперь вынуждена ждать остальных результатов, чтобы узнать, выйдет ли она в четвертьфинал.

Шансы перуанцев продолжить борьбу хороши. За всю историю Кубка Америки, в котором участвовали 12 команд, ни одна сборная, набравшая хотя бы четыре очка, не вылетала после группового этапа. Так что Гареке нужно думать о том, как усилить коллектив перед четвертьфиналом. Более вероятен осторожный состав. Его команде, безусловно, нужно лучше обороняться на флангах.

Бразилии в четвертьфинале тоже нужно готовиться к совершенно иной игре. Уверенная субботняя победа не будет иметь ничего общего со следующим матчем. Бразилия вышла на игру с Перу, имея отличные шансы на выход в четвертьфинал, однако уже в самом плей-офф шансы обеих команд будут равны. Неспособность справиться с переходом из группового этапа в плей-офф помешала бразильцам на домашнем чемпионате мира в 2014 году.

Кроме того, как и в прошлогоднем четвертьфинале чемпионата мира, у них дисквалифицирован Каземиро. С игроком «Реала» бразильцы еще ни разу не проигрывали, но он заработал слишком много желтых карточек и вынужден пропустить один раунд. Его самой очевидной заменой мог бы стать Фернандиньо, но он не готов. Борясь с травмой колена, игрок «Манчестер Сити» не попал даже в заявку на встречу с Перу.

Другая проблема заключается в том, что Габриэл Жезус до сих пор не забил ни одного гола на турнире. После «сухого» прошлогоднего чемпионата мира он, казалось, сможет отличиться, когда на последних секундах второго тайма взялся пробивать пенальти. Однако на этот раз Гальесе проявил мастерство, заставив Жезуса покидать поле в растерянности.

Впрочем, эти проблемы вряд ли слишком сильно тревожат Тите. Позитивные моменты перевешивают негативные. Бразильская атака активно идет вперед и забивает, а защита пока не похожа на проходной двор. Теперь Бразилию ждет поездка в Порту-Алегри, родной регион Тите. 0