Сарри в Турине. Готов ли «Ювентус» меняться?

Сарри заслужил этот вызов

Прошло около месяца с тех пор, как клуб объявил о решении расстаться с Массимилиано Аллегри. Шли недели тишины и болельщики вообще заподозрили, что в клубе решили убрать должность тренера. Возможно, руководство «Юве» решило отдать все его опции болельщикам на стадионе?

На самом деле в клубе действовали терпеливо и разумно. «Челси» ждал финал Лиги Европы. Другие кандидаты на пост имели контракты, поэтому «Юве» хотелось сохранить взаимоуважение с лондонцами и другими клубами, не пытаясь переманивать менеджеров.

Преемственность Аллегри напоминает ситуацию с его предшественником Антонио Конте пять лет назад. Сарри — Итальянец. Он знает окружающую среду и то, что нужно для работы в Серии А. Аллегри заслужил уважение за то, как сильно его «Милан» заставил «Ювентус» трудиться ради титула в 2012 году.

Именно «Наполи» Сарри — единственная команда, которая старалась навязать борьбу «Ювентусу» в чемпионате Италии. Очевидно, что тот коллектив оставил сильное впечатление в Турине.

«Ювентус» пошел на риск впервые 30 лет

Джиджи Майфреди Football Italia

Нанять самого прогрессивного итальянского тренера со времен Ариго Сакки — достаточно безопасная ставка. Тем не менее, почему этот шаг все равно является большим риском?

Девиз «Юве» заключается в том, что победа — это единственное, что имеет значение. Стиль игры никогда не имел значения.

Известие о прибытии Сарри должно было стать пощечиной для Аллегри. Помните, сколько раз он доказывал, что «хороший футбол» должен измеряться количеством трофеев? Руководство «Ювентуса» избрало несколько более романтичный путь. Сарри — это амбициозный проект с прицелом на будущее.

Можно сказать, что это очередной этап переосмысления «Юве». Логотип был изменен, форма — тоже. Бренд Сарри считается новаторским и авангардистским. Речь идет не только о задаче победить в Лиге чемпионов, но и влюбить в себя современного футбольного фаната. Люди хотят видеть не только результат, но и красивую игру, которую способен привить Сарри.

В последний раз «Ювентус» делал нечто подобное еще в 1990 году. Тогда клуб решил отказаться от предсказуемого и довольно эффективного Дино Дзоффа в пользу Джиджи Майфреди. Футбольная философия последнего получила название «шампанское» благодаря атакующему стилю игры и тому факту, что до начала профессиональной тренерской карьеры он работал в компании-производителе данного напитка.

Все кончилось катастрофой. Майфреди проиграл шесть матчей подряд и был уволен. Туринцы стали седьмыми в чемпионате и не попали в еврокубки впервые почти за 30 лет. Казалось, что после такого промаха «Юве» больше никогда не будет следовать моде и новым тенденциям. «Старой синьоре» всегда больше подходил прагматизм.

Небрежность Аллегри против сигаретного фильтра Сарри

Аллегри был создан для «Юве» FC Juventus

Есть все условия для успеха Сарри в «Ювентусе», но нельзя недооценивать, насколько трудно добиться культурного сдвига в таком большом клубе. Есть примеры Арсена Венгера в «Арсенале» и Йохана Кройфа в «Барселоне» — тренер способен изменить лицо клуба.

Сарри создал абсолютно особенный «Наполи». Он вернул «Челси» в Лигу чемпионов и выиграл Лигу Европы. Однако большую часть времени лондонцы играли весьма скучно. Все ждали появления неаполитанского стиля в игре «синих», но этого не произошло.

Как Сарри наладит отношения с раздевалкой? Сможет ли он завоевать уважение Криштиану Роналду и ставить ему свои условия? Сможет ли он объяснить остальным игрокам, поему каждую неделю на поле выходят одни и те же?

Одним из наиболее недооцененных и сложных аспектов работы Аллегри было то, как он умел поддерживать всех вокруг довольными. В нем есть какая-то небрежность, которую он излучает и любая сложная задача выглядит проще. Сарри вместо этого просто жует сигаретный фильтр. В прошлом он уже показывал средний палец фанатам «Юве», за который пришлось извиняться.

Аллегри и «Ювентус» были созданы друг для друга, но про Сарри так сказать нельзя. Парень, который требовал от игроков «Наполи» штурмовать замок, словно они какие-то революционеры, теперь сам оказался на троне. Это весьма неловкая ситуация.

Из хорошего — Сарри проведет полноценную предсезонную подготовку, чего не было у него в Лондоне. Он не будет ждать последних дней трансферного рынка для подписания новичков — туринцы здесь работают быстрее. «Юве» сможет лучше воплощать стиль футбола нового тренера, ведь в «Челси» у Сарри было много дриблеров, которые любили держать мяч, а не передавать его партнерам.

Потенциал этой истории захватывает вообращение. Вопрос в том, сможет ли «Ювентус» по-настоящему сменить лицо. Одно дело — изменить дизайн логотипа, а другое — менять философию. 0