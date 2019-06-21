Мелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынке

Сезон 2018-2019 был для «Манчестер Юнайтед» одним из худших за последнее время. Клуб уволил главного тренера, не смог побороться ни за один из трофеев, а в чемпионате финишировал только шестым, на пять очков отстав от первой четверки и путевки в Лигу чемпионов.

Завершив чемпионат на 32 очка позади «Манчестер Сити» и на 32 очка опередив «Кардифф», который финишировал восемнадцатым, Уле-Гуннар Сульшер и его игроки буквально оказались в дрейфе вокруг необитаемого острова.

Печатью для мрачного сезона «МЮ» стал беспрецедентный успех соседей из «Ман Сити», которые выиграли все титулы в Англии, и победа главных врагов из «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, которая стала для мерсисайдцев шестой в истории, что в два раза больше, чем у «МЮ».

На этом фоне еще в конце сезона стало ясно, что «МЮ» критически необходима перестройка. Особенно после того, как летом 2018 года под руководством Моуринью клуб потратил 75 миллионов фунтов на невыразительного Фреда, Диего Далота и третьего вратаря Ли Гранта.

Фред globallookpress.com

«Ман Юнайтед» нужно продавать или отпускать ненужных игроков, а вместо них быстро находить высококачественное усиление. Только так можно вернуть клуб на путь успеха. Но источники сообщили ESPN, что на трансферы Сульшеру было выделено всего 100 миллионов фунтов. Если норвежец хочет больше денег, ему нужно насобирать их, продавая футболистов, у которых либо нет будущего на «Олд Траффорд», либо у которых в планах двигаться дальше.

Всего через десять дней «Юнайтед» начнет подготовку к новому сезону. И пока Сульшер добавил в состав только одного игрока — тренер потратил 15 миллионов фунтов на 21-летнего вингера «Суонси» Дэниэла Джеймса. При этом, напомним, в 2019 году команда осталась без Маруана Феллаини, Андера Эрреры и Антонио Валенсии.

Дэниел Джеймс Sky Sports

«МЮ» заключил несколько новых контрактов с уже имеющимися игроками: с 31-летним атакующим полузащитником Хуаном Матой, а до этого — с Эшли Янгом, Филом Джонсом и Крисом Смоллингом.

В то же время ключевые звезды команды Маркус Рэшфорд и Давид Де Хеа продолжают заставлять клуб ждать переговоров по новым контрактам, а планы «МЮ» по назначению технического директора пока не принесли своих плодов. «МЮ» вновь оказался в состоянии неопределенности во время чрезвычайно важного трансферного окна.

«Реал» — один из главных конкурентов «Манчестер Юнайтед» в борьбе за статус самого большого клуба в мире — уже отреагировал на провальный сезон. Клуб подписал пять новых игроков на общую сумму более 300 миллионов евро, в том числе Эдена Азара и Луку Йовича.

В то же время на «Олд Траффорд» 21-летний Джеймс пока остается единственным новым лицом. Клуб также пытается подписать таланта из «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, Гарри Магуайра из «Лестера» и защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. По всем этим трансферам «МЮ» добился незначительного прогресса в переговорах из-за того, что пытается заполучить игроков, предлагая небольшую сумму, которая затем может вырасти за счет различных бонусов.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Заработав после ухода сэра Алекса Фергюсона репутацию клуба, который готов переплачивать за игроков, «МЮ» теперь, похоже, зашел слишком далеко в обратном направлении, ошеломляя клубы попытками заполучить игроков по слишком низким ценам.

«Лестер» просто проигнорировал предложение в размере 40 миллионов фунтов за Магуайра. «Лисы» не собираются даже думать о продаже защитника менее чем за 80 миллионов.

Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд полон решимости видеть более стратегический, ориентированный на ценность подход к трансферному рынку, смоделированный на основе так называемого «комитета по трансферам» «Ливерпуля», который с успехом сформировал свою команду в последние годы.

Собственный «трансферный комитет» «МЮ» состоит из главного скаута Джима Лоулора, скаута Марселя Бута, аналитика Мика Корта, главного переговорщика Мэтта Джаджа, а также Сульшера и его тренерского штаба. Вудворд также вовлечен в дискуссии.

Эд Вудворд globallookpress.com

Но трансферы прошлого сезона оказались крайне неудовлетворительными для Моуринью. Он не получил столь нужного ему центрального защитника, которого он так требовал. И в конечном счете все привело к увольнению португальца в декабре.

Учитывая то, что Сульшер располагает столь ограниченным бюджетом, беспокойство уже начинает появляться перед сезоном 2019-2020.

Главный тренер хочет подписать центрального защитника и правого защитника — Магуайра и Ван-Биссаку. Это его главные цели. Но в совокупности за них хотят выручить 135 миллионов фунтов.

Аарон Ван-Биссака globallookpress.com/

Сульшер также хотел бы укрепить полузащиту, которая была ослаблена после уходов Феллаини и Эрреры, покинувшего клуб в статусе свободного агента. 21-летний Лонгстафф из «Ньюкасла» считается игроком с потенциалом вырасти в сильного игрока. Но он пока еще не готов «делать разницу», а «МЮ» не готов платить за него запрашиваемые 25 миллионов фунтов.

Сульшер также стремился подписать Джейдона Санчо из «Боруссии», но сумма в 80 миллионов евро вынудила как минимум сделать этот трансфер не приоритетным. Плюс «МЮ» также уже не претендует на капитана «Аякса» Маттейса Де Лигта. За 19-летним защитником уже ухаживает ПСЖ.

Если «Манчестер Юнайтед» решится на продажу Поля Погба, Ромелу Лукаку или Де Хеа, то вырученные средства позволят Сульшеру ориентироваться на более дорогих и опытных новичков. Но в таком случае он будет лишь заменять рабочую силу, а не наращивать ее мощь.

Желая 1 июля начать подготовку уже с новыми игроками, Сульшер пока затрудняется найти выход из ситуации, в которой он оказался из-за ограниченного бюджета. «МЮ» надеялся избежать того, что стало для клуба традиционной летней сагой, но грозовые тучи снова нависают над «Олд Траффорд». 0