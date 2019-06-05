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    Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера

    «Манчестер Юнайтед» вступил в лето массовой перекройки состава

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
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    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    Под руководством Уле Гуннара Сульшера «красные дьяволы» постараются с максимальной пользой перестроить свой состав, тем более что в следующем сезоне они не сыграют в Лиге чемпионов. Многие игроки, считавшиеся ранее основными, в скором времени потеряют свой статус. Так, Андер Эррера уже подтвердил, что летом покинет клуб.
    Но как насчет остальных? Кого нужно удержать? А кого продать? Возможно, кого-то просто отдать в аренду? Обозреватель Squawka Мухаммад Батт предложил свои варианты.

    Давид де Хеа

    Давид де Хеа

    Давид де Хеа завершил сезон 2017/18 в статусе лучшего вратаря в мире. Этот сезон он завершил в статусе второго лучшего голкипера Манчестера и третьего лучшего на северо-западе Англии.

    Действительно, завершившийся сезон был тяжелым, и, учитывая тот факт, что испанец не спешит подписывать новый контракт (срок действия которого истекает в 2020 году), у «Манчестер Юнайтед» может возникнуть соблазн продать его с целью получения прибыли.

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    • Это станет ошибкой. Де Хеа по-прежнему великолепен, и был таковым для «Юнайтед» на протяжении многих лет. Просто дайте ему ту зарплату, на которую он заслуживает, и стройте команду вокруг вратаря мирового уровня, как делают другие элитные клубы.

    Вердикт: сохранить.

    Алексис Санчес

    Алексис Санчес

    Алексис Санчес должен был стать суперзвездой, которая перезагрузила бы эпоху Жозе Моуринью, но в итоге он оказался белым слоном, альбатросом или лимоном, если аналогии с животными и птицами вам не подходят.

    Он играл ужасно, а его космическая зарплата вызвала множество проблем для «Юнайтед», который не мог продлить соглашения с многими другими игроками. У чилийца все еще есть важные футбольные навыки, но для манкунианцев он стал вредным. Нужно избавляться!

    Вердикт: продать.

    Маркус Рашфорд

    Маркус Рашфорд

    Одним из основных негативных эффектов контракта Санчеса является то, что Маркус Рашфорд по праву решил пересмотреть свое место в зарплатной ведомости «Манчестер Юнайтед».

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    • Вероятно, клуб предложит своему воспитаннику улучшенные условия, не жалея денег, и это станет подтверждением того, что сохранение Рашфорда — хороший и правильный ход. Этот парень особенный.

    Вердикт: сохранить.

    Ромелу Лукаку

    Ромелу Лукаку

    Ромелу Лукаку должен был стать лидирующим суперзвездным нападающим «Юнайтед», своеобразным ответом Гарри Кейну, человеком, который будет забивать много голов.

    Его дебютный сезон вышел многообещающим, ведь он забил 27 голов, но во втором сезоне на «Олд Траффорд» он отметился всего 15 точными ударами. Поскольку Сульшер предпочитает быстрый переход из обороны в атаку, его действия сейчас выглядят неуклюже.

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    • Если «Интер» действительно проявляет интерес, то «Юнайтед» должен заработать и сделать ставку на Антони Марсьяля или даже на молодого Мейсона Гринвуда.

    Вердикт: продать.

    Аксель Туанзебе

    Аксель Туанзебе

    Аксель Туанзебе уже давно считается одним из самых перспективных защитников. В минувшем сезоне, играя в аренде за «Астон Виллу», он оправдал доверие тренерского штаба. Он сыграл настолько важную роль в возвращении бирмингемцев в Премьер-лигу, что можно было бы предположить, что Сульшер захочет видеть его в своей команде.

    Впрочем, «Юнайтед» уже имеет двух резервных центральных защитников и ищет для Виктора Линделефа партнера топ-уровня, так что для юноши было бы лучше вновь вернуться в аренду и набраться опыта уже в Премьер-лиге.

    Вердикт: аренда.

    Эрик Байи

    Эрик Байи

    Эрик Байи должен был стать важным звеном в «Манчестер Юнайтед». Он был надежным защитником, обладающим всеми спортивными и техническими качествами, которые только можно было пожелать.

    Но затем Моуринью начал играться с доверием Байи, и защитник перестал быть тем, кем он долгое время являлся. Каждый раз, как только он получает мяч, складывается впечатление, что он готовится допустить ошибку, и, к сожалению, зачастую он их допускает.

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    • Заключив новые контракты с Крисом Смоллингом и Филом Джонсом, «Юнайтед» спокойно может расстаться с Байи, отправив его в новый клуб, где он попробует вернуться на былой уровень.

    Верикт: продать.

    Маттео Дармиан

    Маттео Дармиан

    Маттео Дармиан — защитник, который не умеет атаковать, и лишь иногда хорош в обороне. Стронно, что он совсем себя не проявил в «Манчестер Юнайтед», хотя еще более странно, что он до сих пор в клубе. «Красные дьяволы» должны избавиться от него как можно скорее.

    Вердикт: продать.

    Фред

    Фред

    Фред был подписан в первую очередь для того, чтобы он не достался «Манчестер Сити». Именно такое впечатление складывается после того, когда мы увидели, как плохо с ним обращались в «Манчестер Юнайтед».

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    • Моуринью устроил такой беспорядок, что даже приход Сульшера не привел к росту формы бразильца. Очевидно, это сильный игрок, которого не хочется продавать, но ему нужно играть, чтобы заново открыть себя. Решение? Отдайте его в аренду «Эвертону» или «Уотфорду», и пусть он доказывает свою силу.

    Вердикт: аренда.

    Хуан Мата

    Хуан Мата

    Все любят Хуана Мату, он самый хороший человек в футболе. Однако он также совершенно не согласен с тем, какую команду строит Сульшер. По правде говоря, испанец плохо подходил для каждого тренера «Юнайтед», хотя, вероятно, был самым полезным при Луи ван Гале (всегда будем помнить про «Хуанфилд», не так ли?).

    Его квалификация, самоотдача и трудолюбие удерживали его в клубе, но теперь, когда контракт истекает, нужно позволить ему найти новый клуб и начать новый этап карьеры.

    Вердикт: продать.

    Маркос Рохо

    Маркос Рохо

    Однажды Маркос Рохо выбил мяч из своей штрафной площади рабоной. Это действительно все, что нужно сказать о человеке, чье имя переводится как «Марк Красный».

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    • Если бы он не был склонен к травмам, он был бы идеальным защитником, тем парнем, которого вы зовете, чтобы выгнать противников со своих владений. Однако он предрасположен к травмам, и у «Юнайтед» достаточно средних защитников, играющих на энтузиазме. Продайте его по самой высокой цене и не оглядывайтесь назад.

    Вердикт: продать. 0

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