Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановит

Антонио Конте возглавил «Интер». Разбираемся, чего ожидать от его назначения.

Мотивация назначения Конте

Главная задача для топ-клубов Италии столь же очевидна, сколь и пугающа: попытаться положить конец почти десятилетнему доминированию «Ювентуса» в Серии А. Конечно, важно попасть в Лигу чемпионов, а также пробиться в Кубок Италии. Но все это должно быть подвластно истинной цели вырвать скудетто из рук туринского гиганта.

В последние годы «Наполи» проделал самую большую работу в этом направлении, «Рома» также может гордиться своими усилиями. Но из-за сочетания величины клубов и финансовой мощи долгое время казалось, что наилучшие шансы остановить «Ювентус» имеют миланские гранды — если один из них приведёт себя в порядок после многих лет неумелого руководства.

После сообщения о том, что «Интер» возглавил Антонио Конте — человек, начавший нынешнюю серию «Старой Синьоры» из восьми чемпионских титулов кряду — «нерадзурри», возможно, наконец нашли правильный план, чтобы начать свое продвижение к вершине. Конте является одним из лучших тренеров в мире, имея в своем резюме три скудетто кряду, выигранных за столько же лет в «Ювентусе», похвальный период работы со сборной Италии, а также трофей АПЛ, выигранный в безудержной манере в своем первом из двух сезонов в «Челси».

Первоочередной вызов для Конте

То, что он будет делать на «Дзузеппе Меацца», будет само по себе интересно, но что еще более важно — сможет ли он наделить талантливую, но относительно недоразвитую команду достаточным качеством игроков с помощью трансферов, чтобы создать состав, способный победить «Ювентус».

Первым делом Конте должен справиться с Мауро Икарди: аргентинский нападающий, несомненно, талантлив, но нестабилен и отличается неопределенной преданности клубу. Форвард, особенно через свою жену/агента Ванду Нару, в последние годы постоянно болтал о своем будущем в клубе и своих требованиях по новому контракту, из-за чего обстановка в раздевалке разладилась.

Как и следовало ожидать, это привело в ярость неимоверно требовательных тифози «Интера», а также его тренеров и партнеров по команде, однако все равно он пока что лучший игрок команды и самая большая ее головная боль. Если есть и нечто, что объединяет работу специалиста в разных клубах — это его плохое взаимопонимание с футболистами, у которых большое эго, и если Конте скажет свое слово, это будет важным условием для продажи Икарди (итальянские медиа уже начали об этом писать).

Новый наставник «нерадзурри» стремится заполучить форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку — он пытался подписать его в «Ювентусе» в начале десятилетия и снова попробовал переманить его, когда возглавлял «Челси». Найти решение будет сложно («МЮ» и «Ювентус» могут подписать аргентинца), но если Конте удастся избавиться от Икарди и заменить его бельгийцем, то, скорее всего, это будет иметь большое значение для определения итогового успеха нового проекта «Интера».

Главный вызов для Конте

Но в этом коллективе есть и другие изъяны. В то время как центр обороны укомплектован (особенно после подписания Диего Година), в остальном есть проблемы. Марсело Брозович — единственный полузащитник, чье место не поддается сомнениями в следующем сезоне, и команде нужно найти качественных исполнителей с пасом для нападающих, хотя в целом у клуба есть все составные части для создания боеспособного коллектива, а не хватает только нескольких точечных подписаний.

Однако больше всего на свете «нерадзурри» нужен человек с видением, что такое этот клуб, поскольку не совсем ясно, является ли Конте этим человеком, ведь за исключением, может быть, Жозе Моуринью, никто другой не метался так из места в место с такой скоростью и шумом, как он.

Итальянец дает результат, но его метод — это безумие. Постоянная смена тактик, когда ему хочется, знаменитые интенсивные тренировки, а также истории вроде той, когда он отправил в длительный отпуск Диего Косту — все это не говорит о том, что он умело обращается с подопечными.

Хорошо ли «Интер» отреагирует на его стиль — главный вопрос для клуба в этом сезоне. В дальнейшем, найдет ли Конте в Милане дом, в котором он почувствует себя комфортно, оставаясь там на некоторое время, чтобы действительно построить здесь нечто прочное — это, скорее всего, и определит, будут ли «нерадзурри» успешными в своей попытке стать чемпионом Италии в ближайшее время.

Миссия Конте

Тем не менее, Антонио уже находился в этой точке раньше: когда он возглавил «Ювентус», тот не мог выиграть скудетто со времен «кальчополи» в середине 2000-х годов. Нынешняя «Старая Синьора» построена на фундаменте, заложенном именно Конте, и теперь она наслаждается самой мощной эрой господства, которую когда-либо видела Италия. Теперь он принимает ненавистного «бьянконери» соперника и имеет шанс разрушить его империю, а также закрепить свое наследие как одного из величайших тренеров в истории итальянского футбола.

«Ювентус» по-прежнему является фаворитом на завоевание еще одного скудетто в следующем сезоне и, возможно — следующие пару титулов Серии А после этого. Но у «Интера» действительно есть составляющие для того, чтобы разочаровать непримиримого соперника, если все пройдет гладко. У него есть история, деньги (клуб принадлежит мажоритарной китайской холдинговой компании с многомиллиардным капиталом), воля, а теперь и тренер.

Они могут сделать это. И, в конце концов, кто может остановить этого уничтожающего все на своем пути монстра, как не человек, его породивший? 0