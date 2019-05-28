Итоги уик-энда. Вопросы по Вальверде и Ковачу, восхваление «Аталанты»

Останется ли Вальверде в «Барселоне»?

«Барселона», оформившая дубль в нынешнем сезоне, чувствовала себя некомфортно. Пережив ужас на «Энфилде» 7 мая, подобный тому, что случился на «Олимпико» годом ранее, команда готовилась к финалу Кубка Испании. Этот трофей каталонцы выигрывали в течение четырех последних лет.

Впрочем, в этот раз «сине-гранатовые» проиграли и не сумели реабилитироваться в глазах своих болельщиков. «Барселона» в Севилье была полностью переиграна «Валенсией» Марселино Гарсии Тораля.

«Летучие мыши» могли уволить Марселино еще перед Рождеством, ведь команда находилась в нижней части турнирной таблицы Примеры. Но клуб этого не сделал и теперь завоевал трофей.

Их план на игру против «Барселоны» не был фантастическим: захватить центр поля, справиться с давлением и отправлять в быстрые контратаки Гонсалу Гедеша, Кевина Гамейро и Родриго. И он полностью сработал, отчасти потому, что схема Эрнесно Вальверде 3-4-3 лишь ослабила каталонцев.

Опустить глубже Серхио Бускетса и отправить чуть вперед Нелсона Семеду и Жорди Альбу — это своего рода инновация, которая имеет смысла на бумаге. Но если сами футболисты не готовы и не привыкли к этому, вы платите большую цену. Именно это сделала «Барселона», когда в первом тайме пропустила два гола, когда Жорди Альба в простых ситуациях терял мяч, находясь в непривычной позиции.

В атаке «Барселона» тоже смотрелась неубедительно. Потеряв Луиса Суареса, компанию Месси составили нестабильный Филиппе Коутиньо и Серхи Роберто, которого сложно назвать вингером. Ситуация улучшилась лишь во втором тайме, когда каталонцы перестроились на 4-4-2. Месси даже угодил в штангу, а затем и сократил отставание, в очередной раз подтвердив, что может в одиночку приносить нужный результат, если остальные десять партнеров выстраиваются в рациональную схему.

Неудача в Кубке Испании еще больше прижала Вальверде к стенке, хотя Месси и президент клуба Жозеп Мария Бартомеу выразили ему свою поддержку. Здесь, конечно сразу нужно сказать, что тренер — не единственный виновник поражения.

Можно найти многих виновных в том, что Месси был вынужден играть центрального нападающего, поскольку единственным резервным центральным нападающим был Кевин-Принс Боатенг, который по факту вообще не нападающий. Кроме того, некоторые ключевые игроки провалили весь сезон (сразу на ум приходят Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо), а Усман Дембеле страдал из-за постоянных травм.

Однако есть такие моменты, в которых прослеживаются ошибки наставника. Раз уж вы тренируете «Барселону», то входите в число 0,001 процента лучших профессиональных тренеров мира. Да, на вас оказывается давление, но ведь и вы должны оправдать разумные ожидания. Например, извлечь какую-то пользу от самого дорогого трансфера (Коутиньо) или подобрать игровую схему, которая не сделает вас полностью зависимым только от Месси.

Вальверде прибыл в Каталонию с репутацией тактически подкованного тренера, у которого были менеджерские навыки. Менеджерские навыки мы увидели, а вот с тактикой возникли проблемы. Простой вопрос заключается не в том, достаточно ли хорошо он выполнил свою работу, а в том, может ли кто-то другой добиться большего, имея такой состав и такие проблемы. Трудно поверить, что в этом мире нет никого, кроме горстки тренеров, уже занятых в своих клубах, кто мог бы добиться большего.

Бартомеу, возможно, не изменит своего решения и продолжит доверять Вальверде. Справедливо. Но независимо от того, останется Вальверде или уйдет, «Барселоне» важно понять, что дело не только в красоте глаз и крупных трансферах.

Грэм Хантер подробно разбирал состав «Барселоны» и пришел к выводу, что гонка за такими игроками, как Антуан Гризманн и Маттейс де Лигт это здорово, но нужно думать о команде в целом. Вместо того, чтобы тратить огромные суммы на суперзвезд, как это сделано в случае с Коутиньо, было бы более разумно распределить деньги так, чтобы укрепить две-три позиции на разных участках поля.

Так может только «Интер»

Результаты заключительного тура Серии А позволили «Интеру» квалифицироваться в Лигу чемпионов, но с этой задачей миланцы справились совсем не легко и просто. Играя против «Эмполи», отчаянно нуждавшегося в набранных очках, чтобы остаться в элите, «нерадзурри» никак не могли пробить Бартломея Дронговского, который раз за разом творил чудеса в воротах. В перерыве Лучано Спаллетти сделал ставку на Бальде Кейта и перевел Ивана Перишича на левый фланг обороны. Это дало мгновенные результаты, ведь Бальде забил практически сразу.

Но «Интер» не был бы «Интером», если бы не начал сам себе усложнять жизнь. Вскоре он упустил возможность удвоить преимущество, когда Мауро Икарди с пенальти пробил слабо прямо во вратаря. «Эмполи» этим воспользовался и сравнял счет за 15 минут до финального свистка. Паника в стане миланцев нарастала.

Раджа Найнгголан вернул «Интеру» преимущество спустя пять минут, но ему повезло, что мяч, ударившись о штангу, прилетел прямо на ударную ногу. А потом мы стали свидетелями дичайшей развязки. Самир Ханданович выполнял сейв за сейвом, Данило Д'Амброзио каким-то чудом переправил мяч в штангу своих ворот, прерывая прострел, и, наконец, Бальде получил красную карточку, нарушив правила в тот момент, когда «Интер» забивал третий гол.

В итоге «нерадзурри» выполнили миссию и попали в Лигу чемпионов, где, возможно, будут играть уже с новым тренером, если верить слухам. Конечно, после матча Спаллетти выразил разочарование по поводу слов об отставке. Он в привычной для себя манере заявлял: «Я сделал именно то, что от меня требовали».

Очевидно, что все должно было быть не так. Его точно просили добиться большего, чем дважды подряд занять четвертое место в Серии А (в обоих случаях борьба шла до последнего тура), ведь он третий в списке самых высокооплачиваемых тренеров в лиге. Он должен был построить обновленный коллектив, заложить основы той команды, которая могла бы расти.

Но вернемся к «Интеру». Клуб с геометрической прогрессией привлекает новых болельщиков и растет в коммерческом плане. Настало время наверстать упущенное на футбольном поле.

Ковач ждет честной оценки

«Бавария» оформила золотой дубль 25 мая, когда к победе в Бундеслиге добавила Кубок Германии, победу в котором мюнхенцы одержали в своем традиционном стиле. Играя против разбушевавшегося «Лейпцига», подопечные Нико Ковача справились с давлением, позволили Мануэлю Нойера пару раз совершить сейвы, внесли коррективы и нашли возможность для контрудара.

В первом тайме о доминировании «Баварии» не могло быть и речи. Команда Ральфа Рангника успешно сдерживала мюнхенцев, а Нойер даже выполнил шикарный сейв, отразив удар Юсуфа Поульсена. Сразу после перерыва голкипер сборной Германии вновь напомнил о себе, парировав выстрел Эмиля Форсберга. И только благодаря своевременным тактическим корректировкам Нико Ковача «Бавария» вышла из-под давления и в итоге победила 3:0.

Уже после игры Карла-Хайнца Румменигге в сотый раз спросили о будущем Ковача. «Конечно, он остается, мы никогда не говорили о его уходе», — сказал функционер. Да, не говорили, но журналисты уже давно пишут о серьезных внутренних дебатах внутри клуба по этому поводу и, возможно, они продолжаются до сих пор. Остается надеяться, что решение по Ковачу не будет принято только на основе игры против «Лейпцига» в финале Кубка Германии.

Франк Рибери и Рафинья попрощались с клубом, Жером Боатенг и Хамес Родригес тоже могут уйти. Многие средства вложены в Люку Эрнандеса и Бенжамена Павара, но еще далеко не все (посмотрите на новости о Лерое Сане и Тимо Вернере).

Если верить слухам, то Ковач в основном конфликтовал с ветеранами, большинство из которых уходят. Это означает, что решение клуба будет основываться лишь на вере в тренера. Способен ли текущий наставник проявить свои умения и навыки в построении команды, а не просто прийти на все готовое?

Кто-то скажет, что Ковач как минимум заслужил на свой шанс. Впрочем, «заслужил» в данном случае не применимо к «Баварии». Ее тренер должен быть всегда лучшим из тех, кто готов к работе.

«Аталанта» — история сезона Серии А

Попадание «Аталанты» в четверку сильнейших по итогам сезона — это история на века. Не только из-за результатов, но и из-за скоростного, атакующего футбола, которым она пользовалась в течение всего сезона. Бергамцы за сезон забили 77 голов, что на семь больше, чем «Ювентус», на 20 больше, чем «Интер», на 22 больше, чем «Милан». При этом зарплатная ведомость у «Юве» больше в восемь раз, у «Интера» — в четыре раза, у «Милана» — в пять раз.

Примечателен тот факт, что два года назад «Аталанта» уже становилась четвертой, но затем была перекроена. Роберто Гальярдини («Интер»), Франк Кессье («Милан»), Маттиа Кальдара («Милан»), Андреа Конти («Милан»), Леонардо Спинаццола («Ювентус»), Ясмин Куртич (СПАЛ) и Андре Петанья (СПАЛ), составлявшие костяк той команды, ушли. И все же бергамцы перестроились вокруг Папу Гомеса и Андреа Масиелло, а также интегрировали в свой состав множество талантливых новичков: от Дувана Сапаты до Йосипа Иличича, от Тимоти Кастаня до Джанлуки Манчини.

Хорошей новостью является то, что в этот раз команда не распадается так, как два года назад. Отчасти за счет того, что у нее больше опытных игроков, чем молодежи, да и спрос есть разве что на Манчини, Ханса Хатебура и, возможно, Робина Госенса. Будем надеяться, что и тренера, Джана Пьеро Гасперини, никто не переманит. Проделав столько работы, «Атланта» должна существовать в нынешнем виде.

Президент «МанСити» заговорил

Учитывая тот факт, что никто, кроме тренера «Манчестер Сити» регулярно не общается со СМИ, было приятно увидеть, как президент «горожан» Халдун Аль-Мубарак высказался о требле и о тех, кто враждебно настроен по отношении к его клубу.

Он прав, указывая на то, что крики по поводу расходов «Сити» несколько лицемерны. В футболе всегда были более и менее богатые клуба. Это просто разные модели существования. (Куда меньше смысла в его словах было о том, что «горожане» не входят в топ-10 трансферных рекордов за всю историю, поскольку в этой статистике не отражена инфляция.)

О расходах «Манчестер Сити» уместно говорить только в том случае, если клуб нарушает правила, в частности, правило финансового фейр-плей. Когда-то «горожане» уже нарушали это правило (как и ряд других клубов), и вот теперь им вновь грозит наказание со стороны УЕФА, который изучает документы Football Leaks.

По этому поводу Халдун сказал: Я чувствую себя вполне комфортно, ведь если дело будет оцениваться по фактам, то, несомненно, мы победим«. Ну что же, время покажет.

В то же время президент "Манчестер Сити" раскритиковал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса, который высказал недовольство, что такие клубы, как "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", получают государственную поддержку.

"За этими клубами стоят целые государства. Кто-то получает деньги от продажи бензина, кто-то — от продажи газа. Такое вот получается этническое разнообразие", — сказал Тебас.

"Это настоящее безобразие. То, как он пытается объединять команды по этнической принадлежности. Я считаю это очень тревожным моментом", — отметил Халдун.

Я не буду говорить вместо Тебаса, но у "Пари Сен-Жермен" и "Сити" гораздо больше общего и без этнической принадлежности. Например, тот факт, что оба клуба фактически принадлежат королевским семьям из двух очень богатых стран Персидского залива, которые являются монархиями без демократии. Вот, что объединяет владельцев клубов больше, чем этническая принадлежность. Это не делает их плохими или хорошими, но создает проблемы. Нужно просто признать это.

И наконец...

Бас Дост вышел на замену в финальном матче Кубка Испании против "Порту" и забил гол в дополнительное время, выведя свой "Спортинг" вперед со счетом 2:1. Вскоре чемпионы Португалии отыгрались, переведя встречу в серию пенальти. Естественно, наш герой реализовал свою попытку в послематчевой серии, по итогам которой "Спортинг" победил 5:4.

Пропустив десять туров чемпионата Португалии, Дост, тем не менее, завершил сезон с 15 голами в 22 матчах. Всего во всех турнирах он забил 23 гола в 33 матчах. Такой вот итог финальной серии #BasDostWatch. 0