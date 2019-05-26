Ковач привел «Баварию» к дублю и сохранил работу

В финале Кубка Германии «Бавария» со счетом 3:0 победила «РБ Лейпциг» и выграла трофей. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» не по игре

«Большим победителем в субботу стала "Бавария", которая убедительно доказала, почему она лучшая в стране. Об этом и так можно было догадаться, поскольку мюнхенская команда никогда не проигрывала в двух финальных играх Кубка Германии подряд», — констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Матч в Берлине расценивался многими нейтральными болельщиками как неприятный финал, в который попал рекордный чемпион страны, которому по случают его национальных триумфов уже устали завидовать. Ему противостоял "выскочка" "РБ Лейпциг", чья существование измеряется всего 10 годами. Игра, пожалуй, переубедила скептиков, потому что проходила в быстром темпе, где разнообразные и увлекательные действия наблюдались с первой и до последней минуты», — пишет Die Welt.

Нойер — решающий фактор успеха «Баварии»

«Решающим фактором триумфа "ротен" стал Мануэль Нойер, который вернулся в основной состав после шести поединков простоя, пропущенных из-за травм. Нехватка игровой практики в этот период никак не отразилась на действиях вратаря», — отмечает Spiegel.

«После нескольких недель лазарета первый номер "Баварии" снова показал миру, почему он по-прежнему лучший голкипер в Германии», — считает Merkur.

«Нойер отпраздновал успех двумя великолепными сэйвами: в первой половине он перевел в перекладину удар Юссуфа Поульсена, а во втором — стал на пути Эмиля Форсберга, парировав его удар ногой и рукой. Как в лучшие времена, Мануэль излучал спокойствие», — также хвалит стража ворот Spox.de.

«Лейпциг» не сумел конвертировать свой характер в результат

«В субботу на "Олимпийском" стадионе в Берлине стало ясно, что этот матч не будет простым римейком совсем недавнего поединка двухнедельной давности, который состоялся между этими командами», — рассуждает Süddeutsche Zeitung.

«Зная, что она может дать бой "Баварии", выдав идеальную игру в одном матче, восточногерманский коллектив сумел навязать фавориту борьбу, однако в итоге испытал горький конец», — пишет Bild.

«Несмотря на поражение от "Баварии" со счетом 0:3 в финале кубка страны, "РБ Лейпциг" еще раз показал, что у него есть перспективы в будущем. Фанаты "Быков" могут сделать правильные выводы из этой неудачи, с нетерпением ожидая приятных событий впереди», — убежден Sportbuzzer.

Ковач заслужил остаться у руля «Баварии»

«Что нельзя игнорировать — это невероятная любовь, проявленная в отношении наставника мюнхенцев Нико Ковача фанатами "Баварии" на стадионе. Еще до начала игры вокруг "Олимпиаштадиона" звучали скандирования: "Нико Ковач, Нико Ковач!". После окончания игры имя тренера было на устах баварских ультрас: во время празднования команды перед болельщиками хорват был доволен тем, что его игроки проявили инициативу и смотрел за всем на расстоянии», — отмечает блог о немецком гранде Bavarian Football Works.

«Фанаты звали его изо всех сил, чтобы он вышел вперед и дать ему мегафон — он ответил в знак признательности за их поддержку: "Без вам и вашей поддержки, это было бы невозможным, спасибо вам большое!". Это был невероятный жест со стороны болельщиков и потрясающая демонстрация поддержки уставшего тренера, ведь Ковач может выиграть дубль, но их поддержка звучит громче, чем любой трофей. Боссы "Баварии" не могут игнорировать голоса фанатов, а значит Ковачу нужно дать поработать еще один сезон». 0