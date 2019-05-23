Мистер Незаменимость. От Лионеля Месси до Вирджила ван Дейка

Когда Бейонсе пела: «Я найду тебе замену уже к завтрашнему дню, поэтому не заблуждайся ни на секунду насчет того, что ты незаменимый», она явно говорила не о Лионеле Месси, Вирджиле ван Дейке или ком-то другом из этого списка.

На фоне приближающегося жаркого летнего транферного окна журналисты

Кто те ребята, которые оказывают наибольшее влияние на игру своих команд, когда находятся на поле?

«Барселона»: Лионель Месси

В своей команде он лидирует по количеству созданных опасных моментов, ударов, передач, голов, успешных дриблингов. Ни один из тех, кто занимает вторые места, даже не дышит ему в спину. Кроме того, его зовут Лионель Месси. Идем дальше.

«Манчестер Сити»: Фернандиньо

Наступил 2550 год. Нехватка воды сделала ее в три раза ценнее золота. Границы между государствами исчезли. Facebook, Google, Apple, Amazon и Microsoft являются единственными оставшимися глобальными организациями. В это же время эксперты до сих пор задаются вопросом, как «Манчестер Сити» справится с возможным уходом Фернандиньо.

С тех пор, как ему исполнилось 30 лет, он в среднем за сезон проводил на поле 2687 минут из 3420 возможных. Для «горожан» он является не только якорем, но и зажиганием. Среди игроков стартового состава в прошлом сезоне он был лучшим по отборам и подборам мяча, а также чаще остальных, если не считать защитников, делал передачи в направлении чужих ворот.

Его способность отобрать мяч и быстро доставить его одному из плеймейкеров позволила Пепу Гвардиоле втиснуть в состав дополнительных форвардов в центр поля под видом «свободных восьмерок».

Бразилец боролся с травмами в этом году и провел в АПЛ наименьшее количество минут с сезона 2014/15, и все же он 28 раз выходил в стартовом составе, а два из четырех поражений «Сити» пришлись в те моменты, когда его не было на поле.

Недавно Фернандиньо исполнилось 34 года, но он же не может играть вечно… верно?

«Ливерпуль»: Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини однажды сказал: «Если мне придется вступать в отбор, то я уже допустил ошибку».

Если бы мы занялись поиском современного наследника Мальдини, то им, вероятно, стал бы центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

В 49 матчах нынешнего сезона в Премьер-лиге и Лиге чемпионов он 49 раз вступал в отборы и ни разу не проиграл соперникам. Это значит, что ни Неймар, ни Килиан Мбаппе, ни Эден Азар, ни Месси не смогли обыграть его. Эффект ван Дейка превратил защиту «Ливерпуля» из источника хаоса в источник силы.

В первых двух сезонах Юргена Клоппа с «Ливерпулем» игроки допустили 21 ошибку, приведшую непосредственно к голам. За последние два года таких ошибок было всего восемь.

В последнем сезоне «Ливерпуля» в АПЛ без ван Дейка мерсисайдцы пропустили 42 гола. В первом полном сезоне с голландцем это число сократилось до 22.

«Манчестер Юнайтед»: Поль Погба

Поль Погба globallookpress.com

Хотя его большое количество забитых мячей можно объяснить пробитием семи пенальти, хотя он оказывался на скамейке запасных под руководством Жозе Моуринью, Поль Погба все же сумел стать самым влиятельным игроком «Манчестер Юнайтед» в этом по сути провальном сезоне для клуба.

Согласно немецкой футбольной статистической компании Impect, которая была основана бывшими игроками Бундеслиги Штефаном Райнарцем и Йенсом Хегелером, передачи 26-летнего футболиста миновали больше защитников, чем передачи кого-либо другого. Он также забил больше голов, сделал больше передач и выполнил больше дриблингов в среднем за игру, чем любой другой игрок «красных дьяволов».

Несмотря на то, что он мог бы стать центральной фигурой как центре поля, так и на завершающей стадии, Погба все же не имел 100-процентого доверия со стороны клуба. Если он уйдет этим летом, возможно, его злопыхатели наконец-то оценят старания француза, как только увидят, как выглядит команда без него.

«Ювентус»: Жуан Канселу

Жуан Канселу globallookpress.com

Да, это не Криштиану Роналду. Никаких шуток. В прошлом сезоне с Гонсало Игуаином «Ювентус» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов и набирал в среднем 2,5 очка за игру в Серии А. С Роналду, занявшим его место, «старая синьора» тоже дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и набирала в среднем 2,47 очка за игру в Серии А.

В среднем за 90 минут по системе «гол+пас» Роналду имеет очень хороший показатель (0,83), но ему уже 34 года, да и команда с ресурсами «Юве» может запросить этот «хороший показатель» и от какого-то другого топ-форварда.

Да, мы выбрали Жуана Канселу. «Ювентусу» в этом сезоне было действительно сложно проходить плотную оборону соперников, тем более что в его составе играли форварды, чей возраст превышал 30 лет. За целый сезон туринцы выполнили лишь 13 разрезных передач. Тот же Жоржиньо из «Челси» лично сделал 13, таких пасов, а Месси, возглавляющий рейтинг, — сразу 40.

Канселу, согласно сайту Football Whispers, стал единственным игроком «Ювентуса», который за весь сезон сделал больше одной разрезной передачи в штрафную площадь соперника.

С Канселу в составе игра давалась «Юве» не так тяжело. В матчах Серии А, когда он играл на позиции флангового защитника, его команда одержала 14 побед и еще четыре раза сыграла вничью. А как же провал в ответном матче с «Аяксом»? Тогда он остался на скамейке запасных.

«Бавария»: Тьяго

Если говорить просто, задача современного полузащитника заключается в том, чтобы доставить мяч форвардам и не позволить ему пойти в обратном направлении. В этом плане никто в Бундеслиге не может сравниться с Тьяго.

По данным Impect, в среднем за игру своими передачами Тьяго оставляет позади мяча 66 противников, а своими перехватами — 31 противника. Это лучшие показатели среди всех полузащитников в Германии.

В этом сезоне он пропустил четыре матча Бундеслиги. В них «Бавария» дважды проиграла, а еще дважды сыграла вничью.

«Реал»: Каземиро

Насколько же странным вышел первый сезон «Реала» без Криштиану Роналду: Карим Бензема, вероятно, был лучшим игроком «сливочных», так как он был лучшим по голам и результативными передачам. Тем не менее, нам было сложно назвать «незаменимым» того, кто год назад отметился всего пятью точными ударами, так что наше звание получает 27-летний бразилец.

Поскольку весь состав в этом сезоне оказался в упадке, Каземиро пришлось отрабатывать и слева, и справа, и даже у чужих ворот: в среднем за 90 минут он лидирует по перехватам, подборам и воздушным дуэлям.

Как «Реал» умудрился выиграть три титула Лиги чемпионов кряду с командой, в которой форварды и большинство полузащитников не хотели возвращаться в оборону? Каземиро сделал большую часть работы за них.

«Пари Сен-Жермен»: Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Количество голов и результативных передач могут сыграть с вами шутку, поскольку в этой статистике не учитывается игровое время и пенальти. Что вы бы предпочли: нападающего с 10 голами (девять с пенальти) за 1500 минут или того, кто забил 8 голов (все с игры) за 800 минут?

Давайте уберем пенальти и посмотрим средние значения за 90 минут для всех игроков из топ-5 сильнейших чемпионатов Европы, которые отыграли хотя бы половину матчей. Оказывается, лишь двое футболистов при таком условии имеют на своем счету больше гола: это 31-летний Месси с показателем 1,48 и 20-летний Мбаппе с показателем 1,50.

Одно лицо изменилось, но история осталась прежней: на планете есть пара футболистов, которые намного лучше всех остальных.

«Челси»: Эден Азар

Эден Азар globallookpress.com

В Европе нет ни одного игрока, более важного для его команды, чем Азар. Говорят, он хочет уйти, тогда как его клубу запрещено осуществлять трансферы до лета 2020 года.

В сезоне 2018/19 он делал работу сразу четырех разных игроков. Он забил 16 голов (ни у кого не было больше 8), он сделал 15 результативных передач (ни у кого не было больше 6), он выполнил 138 дриблингов (ни у кого не было больше 45), он 240 раз касался мячу в чужой штрафной (ни у кого не было больше 113).

Дело не только в том, что Азар был лучшим бомбардиром команды, созидателем, плеймейкером и острием атаки. Дело в том, что он был как минимум на 100 процентов более продуктивным, чем любой другой его партнер по команде.

Если Азар уедет, «Челси», скорее всего, придется подписать нескольких игроков, чтобы заменить его. К сожалению, пока у лондонцев нет возможности купить даже одного.

«Атлетико»: Ян Облак

Ян Облак globallookpress.com

«Атлетико» — единственная современная топ-команда, которая строит свою стратегию вокруг безупречной игры в обороне, не полагаясь на контроль мяча. В топ-5 лиг Европы есть сразу 50 команд, которые владеют мячом больше, чем подопечные Диего Симеоне. Побочным продуктом этой статистики является то, что «матрасники» получают по своим воротам в среднем 11,2 удара за игру.

Несмотря на это, «Атлетико» в этом сезоне пропустил меньше голов, чем все команды, кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Почему? У них лучший вратарь в мире.

Согласно данным компании STATS, 26-летний Ян Облак в этом сезоне имеет лучший результат по пропущенным мячам в среднем за игру — всего 0,67! Без элитного голкипера стиль Симеоне не был бы таким успешным.

«Тоттенхэм»: Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен globallookpress.com

В этом неоднозначном сезоне «Тоттенхэм» пережил потерю из-за травм множества ключевых игроков. «Шпоры» заработали всего 10 очков в девяти последних матчах АПЛ, и все же смогли финишировать в четверке лучших, а также выйти в финал Лиги чемпионов.

Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд — единственные полевые игроки, которые сыграли как минимум 2500 минут. Мы уже видели, как «шпоры» играли без бельгийца, который в прошлом сезоне провел всего 14 матчей, а вот датчанин провел 179 из 190 в АПЛ с тех пор, как команду возглавил Маурисио Почеттино.

27-летний Эриксен стал лучшим в команде по созданным моментам и результативным передачам, а его способность действовать на острие или у основания полузащиты дала Почеттино столь необходимую тактическую гибкость.

«Арсенал»: Аарон Рэмзи

Аарон Рэмзи globallookpress.com

В октябре прошлого года группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона опубликовала в статью, в которой речь шла о разработке метода определения баскетбольного рейтинга «плюс-минус» для игроков Премьер-лиги.

Проблема с разработкой заключалась в том, что в футболе не так много замен, поэтому большие группы игроков будут проводить большую часть своего времени на поле вместе, что затрудняет определение их влияния на результативность команды. Авторы статьи разработали обходной путь: они использовали рейтинги из игры FIFA, чтобы приблизительно понимать, насколько был полезен тот или иной футболист.

Ли Ричардсон и Франческа Матано следили за результатами сезона 2018/19, по итогам которого лучшим в «Арсенале» стал Аарон Рэмзи. Вполне заслуженный итог, независимо от того, внесла ли свои корректировки игра FIFA.

Несмотря на то, что он играет на позиции полузащитника и только 14 раз выходил в стартовом составе, Рэмзи имеет лучший средний показатель по системе «гол+пас» без учета пенальти, чем Садио Мане, разделивший звание лучшего бомбардира АПЛ.

Другими словами, Рэмзи — тот самый игрок, которого вы точно не захотели бы отпускать в «Ювентус» бесплатно. 0