Кубковый король Семин добился рекордной победы

«Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона-2018/19. В финальном матче железнодорожники обыграли «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов. Напомним, что «Локомотив» выигрывал Кубок в сезоне-2016/17. Это победа стала восьмой для москвичей в данном турнире.

Работа над ошибками

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает, как изменились стартовые составы команд по сравению с матчем РПЛ, прошедшим несколькими днями раньше.

«По сравнению с матчем чемпионата России Юрий Семин сделал всего две кадровые перестановки, но серьезно перестроил модель игры своей команды. Из-за перебора карточек пропускал матч Соломон Кверквелия, а Лопеш Эдер оказался на скамейке запасных. Вместо них появились выздоровевший Дмитрий Баринов и редко появляющийся в основе Мануэл Фернандеш. Первый расположился в центральной зоне, а Гжегож Крыховяк опустился в центр обороны. Португалец же появился на левом фланге. В результате этих изменений "Локо" перешел со схемы 4-4-2 на 4-1-4-1.

Дмитрий Парфенов также сделал выводы из прошлой встречи. На протяжении всего сезона наибольшие проблемы у екатеринбуржцев в центре обороны, поэтому в решающем матче при "живых" Денисе Полякове, Вараздате Арояне, Сергее Брызгалове Доминике Динге (все они остались в запасе) пару Стефану Страндбергу составил номинальный опорник Роман Емельянов.

А главными потерями "шмелей" стали главные креативщики команды — травмированный Николай Димитров и удаленный в полуфинале Эрик Бикфалви. Уральцы пытались опротестовать его дисквалификацию, но не добились успеха. В результате Парфенову пришлось отправить в бой сразу троих форвардов: Андрея Панюкова, Владимира Ильина и Павла Погребняка. Двое последних оказались на переднем рубеже, а Ильин расположился на правом фланге».

Ставка на Фернандеша

Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц удивляется тому, как скандальный игрок «Локомотива» попал в стартовый состав и оказался причастен к единственному голу матча.

«Вряд ли кто-то может объяснить это удивительное умение Юрия Семина договариваться со своими игроками. Любой другой тренер, от Сергея Павлова до Андре Виллаш-Боаша, после всех перфомансов Ману Фернандеша давно бы отправил португальца тренироваться с "молодежкой". Строптивый полузащитник мог спокойно не пожать Семину руку после замены, открыто спорить на тренировках, но уже через пару дней сидеть в гостинице и обсуждать тактику на предстоящий матч.

Так было осенью. Весной, показалось, Ману совсем затух. Переговоры о продлении контракта ни к чему не привели. К его манере игры привыкли, поэтому "стиль корпуса" — когда он одним телом отталкивал всех соперников — в этом сезоне уже не работал. Фернандеш сел в запас. Последний раз выходил на поле почти месяц назад — тайм с "Енисеем". И тут неожиданное появление в главном для "Локо" матче весны — против "Урала". Стартовый состав и снова большие надежды.

Ману можно было выпускать только ради одного момента. Игра на незаполненной арене в Самаре и так смотрелась бодро, но атака "Локомотива" добавляла ей красок. Сначала Миранчук и Фернандеш попробовали пробить издалека, а потом команда заработала угловой.

Дальше была отличная подача от Фернандеша и очень интересное празднование от Дмитрия Баринова. Первым делом он побежал к начальнику команды Станиславу Сухине, который после игры с "Уралом" в чемпионате (2:2) стал чуть ли не героем команды. Некоторые решили найти именно в нем причины удачных результатов "Локо". Бывший арбитр, хочется надеяться, относится к этому с юмором. Так что не исключено, со стороны Баринова это был троллинг».

Смолов не может решать моменты

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков наблюдал за выступлением форварда «Локомотива», который никак не может вернуть свою игру.

«Лето, осень и зиму болельщики "Локомотива" ждали возвращения идеальной версии нападающего Федора Смолова. На поле выходил парень в его футболке, но играл во что-то иное относительно всей команды. И относительно своего лучшего футбола.

За зиму Смолов научился понимать если не всех партнеров, то хотя бы братьев Миранчуков. Втроем они идеально уходят в контратаки при наличие свободного пространства. В целом Миранчуки играют в тот футбол, к которому Смолов привык по "Краснодару" — это тоже помогает.

Весной по количеству проделываемой работы Смолов выглядит классно. Но от нападающего нужны голы, и в этом главная проблема. Против "Урала" форвард замкнул пас в штрафную, но из офсайда. А затем начал идеальную контратаку, которую сам в итоге запорол.

После этого момента Смолов почти минуту просто лежал на газоне, закрыв лицо руками. И дальше старательно подкидывал мяч на партнеров, но не пытался решать сам. Проблема в том, что альтернатива Смолову сейчас одна — Эдер. Португалец очень, очень своеобразный форвард, с которым нужно играть в конкретный футбол. Которого у "Локомотива" на данный момент нет».

Очень похоже на то, что мы видели в чемпионате

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов жалуется на дежавю, случившееся у него перед перерывом.

«Как и несколько дней назад, "Локомотив" в конце первого тайма будто расслабился. "Урал" ещё по инерции посидел пришибленным, хотя москвичи уже не давили так плотно, а потом начал выпрямляться и чуть было счёт не сравнялся — в результате толкотни в штрафной Идову чуть не поразил собственные ворота.

Но на этот раз "Локо" удержался. Антон Миранчук на последних минутах даже хорошо саданул издалека, оставив последний момент в тайме за своей командой.

Если бы реализовал убойный момент Смолов, на второй тайм москвичи могли выходить совсем спокойно. Но в середине первого тайма Фёдор повторил что-то из разряда Глушакова в полуфинале Кубка против "Тосно" в прошлом году. Юрий Сёмин отреагировал соответственно.

И во втором тайме тенденция подтвердилась. "Урал" продолжал наседать (серия штрафных, роскошный вырез от Меркулова на Араторе), а Гильерме вновь ошибался. В игре чемпионата он оформил автогол после сильного удара Эль-Кабира, а в финале неудачно ввёл мяч и неудачно отбил выстрел всё того же Эль-Кабира, но помогли защитники».

Рекордная победа

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев поздравляет железнодорожников, которые довели встречу до победного конца, с рекордом.

«Семина такой ход событий не устраивал, однако тренеру пришлось экстренно менять решение. Уже стоявший у бровки Тарасов должен был выходить вместо другого игрока, вот только с поля пришлось убрать получившего повреждение Антона Миранчука. Первоочередная задача Дмитрия была понятна — укрепить центр поля. Тем не менее одно из его первых касаний оказалось достойным пособия по игре плеймейкеров. Жемалетдинов благодаря тарасовской передаче выскочил один на один и должен был хоронить интригу, однако Годзюр отбил мяч ногой.

"Урал" не хотел прощаться с мечтой и бился до конца, и все-таки Дмитрий Парфенов, год назад выигравший второй по рангу трофей российского футбола с "Тосно", вынужден сдать его главному кубковому специалисту страны Семину.

Это шестой титул Юрия Павловича в качестве тренера "Локо". В лидеры среди тренеров он вышел два года назад, оставив за спиной Валерия Газзаева. Теперь абсолютным рекордсменом стал "Локомотив", прежде деливший лидерство по числу кубковых триумфов с ЦСКА, и получивший кубок в восьмой раз».

Кубковые короли

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Локомотив» по делу выиграл Кубок России.

«Если бы Семин прошел в финал, обыграв "Арсенал", то можно было заявлять, что Юрий Павлович разминулся с победителем фаворитов. Но именно "Локомотив" обыграл "Ростов" — команду, которая прошла "Краснодар" и "Зенит". Карпин теперь останется без Лиги Европы, а вот счастливый билет сегодня вытянули в Туле.

И "Локомотив" получил очередной трофей после возвращения Семина — Юрий Павлович справился после сложнейшей осени, в Лиге чемпионов после первых плохих матчей играли лучше, хотя везучестью не отличались, весной тоже были вопросы по игре, но результат говорит в пользу "железнодорожников".

А еще выделяется прогресс молодежи — Баринов и братья Миранчуки в порядке. Парфенов тоже неплохо поработал, ведь "Урал" в чемпионате не очень успешен, а в финале Кубка России снова засветились. Проиграли Семину во второй раз, но вряд ли в этом конкретном случае можно заявить о случайности результата. "Локомотив" предложил финал о терпении, "Урал" принял правила и хуже отработал у чужих ворот.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

"Железнодорожники" снова празднуют победу, и если за лето лучше подготовятся к Лиге чемпионов — куда тоже попали, быть может, даже напрямую в группу, если сохранят вторую строчку, то к Юрию Павловичу вопросов останется мало. Все богатые клубы в России ошибаются, переживают спады и провалы, но "Локомотив" выиграл Кубок, потом стал чемпионом, вернулся спустя много лет в ЛЧ, второй раз подряд попал в тройку и на десерт получили новый трофей. У "Локомотива" успешная команда, короли кубков».

Новый Золотой Век «Локомотива»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов восхищается главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, который продолжает завоевывать трофеи с командой.

«А когда в клуб вернулся Семин, неожиданно для всех наступил новый "Золотой век". Та самая эпоха, которую новое клубное руководство окрестило хештегом #ярчепрошлого. Многие думали, голословный маркетинговый ход, ну что может быть ярче тех побед? Оказалось, так бывает.

Кубок, чемпионат, Кубок — по трофею в год!

А ведь Семин вернулся в "Локомотив" на пороге 70-летия, встречаемый любовью трибун, но скепсисом окружения. Ему хотели сказать "спасибо" за первый Кубок в 2017-м, тепло попрощаться и начать новый путь. Но Палыч стремительно прошел и через юбилей, и через аппаратные войны, и через неизбежные кризисы. По пути собирая трофеи.

И если кто-то думает, что Семину они наскучили, просто посмотрите на его реакцию, когда промахнулся Смолов в первом тайме — как Палыч рухнул на газон. А когда прозвучал финальный свисток, он подскочил как 18-летий и утонул в объятиях товарищей. Можно сбиться со счета, перечисляя его победы. Но каждая — одинаково важная. И для "Локо". И для Семина».

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