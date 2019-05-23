Кубковый король Семин добился рекордной победы

Работа над ошибками
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает, как изменились стартовые составы команд по сравению с матчем РПЛ, прошедшим несколькими днями раньше.
«По сравнению с матчем чемпионата России Юрий Семин сделал всего две кадровые перестановки, но серьезно перестроил модель игры своей команды. Из-за перебора карточек пропускал матч Соломон Кверквелия, а Лопеш Эдер оказался на скамейке запасных. Вместо них появились выздоровевший Дмитрий Баринов и редко появляющийся в основе Мануэл Фернандеш. Первый расположился в центральной зоне, а Гжегож Крыховяк опустился в центр обороны. Португалец же появился на левом фланге. В результате этих изменений "Локо" перешел со схемы 4-4-2 на 4-1-4-1.
Дмитрий Парфенов также сделал выводы из прошлой встречи. На протяжении всего сезона наибольшие проблемы у екатеринбуржцев в центре обороны, поэтому в решающем матче при "живых" Денисе Полякове, Вараздате Арояне, Сергее Брызгалове Доминике Динге (все они остались в запасе) пару Стефану Страндбергу составил номинальный опорник Роман Емельянов.
А главными потерями "шмелей" стали главные креативщики команды — травмированный Николай Димитров и удаленный в полуфинале Эрик Бикфалви. Уральцы пытались опротестовать его дисквалификацию, но не добились успеха. В результате Парфенову пришлось отправить в бой сразу троих форвардов: Андрея Панюкова, Владимира Ильина и Павла Погребняка. Двое последних оказались на переднем рубеже, а Ильин расположился на правом фланге».
Ставка на Фернандеша
Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц удивляется тому, как скандальный игрок «Локомотива» попал в стартовый состав и оказался причастен к единственному голу матча.
«Вряд ли кто-то может объяснить это удивительное умение Юрия Семина договариваться со своими игроками. Любой другой тренер, от Сергея Павлова до Андре Виллаш-Боаша, после всех перфомансов Ману Фернандеша давно бы отправил португальца тренироваться с "молодежкой". Строптивый полузащитник мог спокойно не пожать Семину руку после замены, открыто спорить на тренировках, но уже через пару дней сидеть в гостинице и обсуждать тактику на предстоящий матч.
Так было осенью. Весной, показалось, Ману совсем затух. Переговоры о продлении контракта ни к чему не привели. К его манере игры привыкли, поэтому "стиль корпуса" — когда он одним телом отталкивал всех соперников — в этом сезоне уже не работал. Фернандеш сел в запас. Последний раз выходил на поле почти месяц назад — тайм с "Енисеем". И тут неожиданное появление в главном для "Локо" матче весны — против "Урала". Стартовый состав и снова большие надежды.
Ману можно было выпускать только ради одного момента. Игра на незаполненной арене в Самаре и так смотрелась бодро, но атака "Локомотива" добавляла ей красок. Сначала Миранчук и Фернандеш попробовали пробить издалека, а потом команда заработала угловой.
Дальше была отличная подача от Фернандеша и очень интересное празднование от Дмитрия Баринова. Первым делом он побежал к начальнику команды Станиславу Сухине, который после игры с "Уралом" в чемпионате (2:2) стал чуть ли не героем команды. Некоторые решили найти именно в нем причины удачных результатов "Локо". Бывший арбитр, хочется надеяться, относится к этому с юмором. Так что не исключено, со стороны Баринова это был троллинг».
📹 Гол Дмитрия Баринова в ворота «Урала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 22, 2019
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Смолов не может решать моменты
Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков наблюдал за выступлением форварда «Локомотива», который никак не может вернуть свою игру.
«Лето, осень и зиму болельщики "Локомотива" ждали возвращения идеальной версии нападающего Федора Смолова. На поле выходил парень в его футболке, но играл во что-то иное относительно всей команды. И относительно своего лучшего футбола.
За зиму Смолов научился понимать если не всех партнеров, то хотя бы братьев Миранчуков. Втроем они идеально уходят в контратаки при наличие свободного пространства. В целом Миранчуки играют в тот футбол, к которому Смолов привык по "Краснодару" — это тоже помогает.
Весной по количеству проделываемой работы Смолов выглядит классно. Но от нападающего нужны голы, и в этом главная проблема. Против "Урала" форвард замкнул пас в штрафную, но из офсайда. А затем начал идеальную контратаку, которую сам в итоге запорол.
После этого момента Смолов почти минуту просто лежал на газоне, закрыв лицо руками. И дальше старательно подкидывал мяч на партнеров, но не пытался решать сам. Проблема в том, что альтернатива Смолову сейчас одна — Эдер. Португалец очень, очень своеобразный форвард, с которым нужно играть в конкретный футбол. Которого у "Локомотива" на данный момент нет».
Очень похоже на то, что мы видели в чемпионате
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов жалуется на дежавю, случившееся у него перед перерывом.
«Как и несколько дней назад, "Локомотив" в конце первого тайма будто расслабился. "Урал" ещё по инерции посидел пришибленным, хотя москвичи уже не давили так плотно, а потом начал выпрямляться и чуть было счёт не сравнялся — в результате толкотни в штрафной Идову чуть не поразил собственные ворота.
Но на этот раз "Локо" удержался. Антон Миранчук на последних минутах даже хорошо саданул издалека, оставив последний момент в тайме за своей командой.
Если бы реализовал убойный момент Смолов, на второй тайм москвичи могли выходить совсем спокойно. Но в середине первого тайма Фёдор повторил что-то из разряда Глушакова в полуфинале Кубка против "Тосно" в прошлом году. Юрий Сёмин отреагировал соответственно.
Довели деда pic.twitter.com/nTsTqRwB8a— Андрей Панков (@andreypankovvv) May 22, 2019
И во втором тайме тенденция подтвердилась. "Урал" продолжал наседать (серия штрафных, роскошный вырез от Меркулова на Араторе), а Гильерме вновь ошибался. В игре чемпионата он оформил автогол после сильного удара Эль-Кабира, а в финале неудачно ввёл мяч и неудачно отбил выстрел всё того же Эль-Кабира, но помогли защитники».
Рекордная победа
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев поздравляет железнодорожников, которые довели встречу до победного конца, с рекордом.
«Семина такой ход событий не устраивал, однако тренеру пришлось экстренно менять решение. Уже стоявший у бровки Тарасов должен был выходить вместо другого игрока, вот только с поля пришлось убрать получившего повреждение Антона Миранчука. Первоочередная задача Дмитрия была понятна — укрепить центр поля. Тем не менее одно из его первых касаний оказалось достойным пособия по игре плеймейкеров. Жемалетдинов благодаря тарасовской передаче выскочил один на один и должен был хоронить интригу, однако Годзюр отбил мяч ногой.
"Урал" не хотел прощаться с мечтой и бился до конца, и все-таки Дмитрий Парфенов, год назад выигравший второй по рангу трофей российского футбола с "Тосно", вынужден сдать его главному кубковому специалисту страны Семину.
Это шестой титул Юрия Павловича в качестве тренера "Локо". В лидеры среди тренеров он вышел два года назад, оставив за спиной Валерия Газзаева. Теперь абсолютным рекордсменом стал "Локомотив", прежде деливший лидерство по числу кубковых триумфов с ЦСКА, и получивший кубок в восьмой раз».
Юрий Палыч ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ #ЭтоНАШАИС10РИЯ pic.twitter.com/CfIG9K8hgH— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
Кубковые короли
Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Локомотив» по делу выиграл Кубок России.
«Если бы Семин прошел в финал, обыграв "Арсенал", то можно было заявлять, что Юрий Павлович разминулся с победителем фаворитов. Но именно "Локомотив" обыграл "Ростов" — команду, которая прошла "Краснодар" и "Зенит". Карпин теперь останется без Лиги Европы, а вот счастливый билет сегодня вытянули в Туле.
И "Локомотив" получил очередной трофей после возвращения Семина — Юрий Павлович справился после сложнейшей осени, в Лиге чемпионов после первых плохих матчей играли лучше, хотя везучестью не отличались, весной тоже были вопросы по игре, но результат говорит в пользу "железнодорожников".
А еще выделяется прогресс молодежи — Баринов и братья Миранчуки в порядке. Парфенов тоже неплохо поработал, ведь "Урал" в чемпионате не очень успешен, а в финале Кубка России снова засветились. Проиграли Семину во второй раз, но вряд ли в этом конкретном случае можно заявить о случайности результата. "Локомотив" предложил финал о терпении, "Урал" принял правила и хуже отработал у чужих ворот.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
"Железнодорожники" снова празднуют победу, и если за лето лучше подготовятся к Лиге чемпионов — куда тоже попали, быть может, даже напрямую в группу, если сохранят вторую строчку, то к Юрию Павловичу вопросов останется мало. Все богатые клубы в России ошибаются, переживают спады и провалы, но "Локомотив" выиграл Кубок, потом стал чемпионом, вернулся спустя много лет в ЛЧ, второй раз подряд попал в тройку и на десерт получили новый трофей. У "Локомотива" успешная команда, короли кубков».
Новый Золотой Век «Локомотива»
Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов восхищается главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, который продолжает завоевывать трофеи с командой.
«А когда в клуб вернулся Семин, неожиданно для всех наступил новый "Золотой век". Та самая эпоха, которую новое клубное руководство окрестило хештегом #ярчепрошлого. Многие думали, голословный маркетинговый ход, ну что может быть ярче тех побед? Оказалось, так бывает.
Кубок, чемпионат, Кубок — по трофею в год!
А ведь Семин вернулся в "Локомотив" на пороге 70-летия, встречаемый любовью трибун, но скепсисом окружения. Ему хотели сказать "спасибо" за первый Кубок в 2017-м, тепло попрощаться и начать новый путь. Но Палыч стремительно прошел и через юбилей, и через аппаратные войны, и через неизбежные кризисы. По пути собирая трофеи.
И если кто-то думает, что Семину они наскучили, просто посмотрите на его реакцию, когда промахнулся Смолов в первом тайме — как Палыч рухнул на газон. А когда прозвучал финальный свисток, он подскочил как 18-летий и утонул в объятиях товарищей. Можно сбиться со счета, перечисляя его победы. Но каждая — одинаково важная. И для "Локо". И для Семина».