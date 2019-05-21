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    Без терпения «Реал» не вернется к успехам с Зиданом или без

    Почему возвращение Зидана пока не помогает команде?

    Реал Мадрид Футбол Испании
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    Эффект Зидана после его возвращения пока не работает
    Эффект Зидана после его возвращения пока не работает
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    Возвращение Зинедина Зидана на пост наставника «Реала» не помогло коллективу добиться заметного прогресса. Разбираемся, что не так с командой, и какое будущее ее ждет.

    Зидан пока что ничем не лучше Лопетеги и Солари

    Зинедин Зидан несет ответственность за последние 11 матчей сезона «Реала», и он не особо преуспел, поскольку под его руководством команда выиграла только пять раз, тогда как в двух случаях довольствовалась ничьими и четырежды проиграла. Это означает, что французский тренер выиграл только 45,4 процента своих матчей в Примере, что больше нежели 40 процентов Хулена Лопетеги, но меньше, нежели 70 процентов у Сантьяго Солари.

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    • Когда Лопетеги был уволен, «Сливочные» опустились на девятое место в таблице, но показатели Зизу не оказались лучше, ведь при нем «Реал» был бы восьмым, если бы чемпионат начался, когда он вернулся — 11 марта. «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Эспаньол», «Севилья», «Атлетик» и «Вильярреал» набрали больше очков, чем «Мадрид» Зидана за последние 70 дней.

    Несмотря на то, что Солари отметился вторым лучшим рекордом в Ла Лиге во время своего пребывания на этом посту, его период тренерства «Сливочных» также не было слишком впечатляющим. Все три наставника поспособствовали тому, что клуб завершил сезон в 19 очках отставания от чемпиона «Барселоны» — его наибольшего дефицита баллов в борьбе со своим вечным конкурентом.

    Зидан уже не может оправдываться за результаты

    То, как королевский клуб закончил кампанию домашним поражением от «Бетиса» со счетом 0:2 выглядело метафорой на весь сезон: у команды не хватило духу и, похоже — мотивации играть в футбол. Им не за что было бороться, поэтому у Зидана было какое-никакое оправдание за его эксперименты со стартовым составом. Проблема в том, что «Реал» играл так же плохо, когда было и за что играть, ведь он отмечался такими же выступлениями как при Лопетеги, так и при Солари.

    Даже с восемью кандидатами в составе на «Золотой мяч», как отмечалось в известном заявлении об увольнении Лопетеги, необходимо расчистить обломки и строить коллектив заново, и нет лучшего способа перезагрузки, чем сделать это в новом сезоне. Французский наставник при этом пострадал больше, чем ожидалось: его презентацию сравнивали с выигрышем трофея, но эффект Зизу на этот раз не сработал. Его не просили совершить невозможный отыгрыш отставания от «Барселоны», поскольку «Сливочные» не могли этого сделать, но в клубе хотели, чтобы сезон закончился достойно.

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    • «Реалу» нужны перестройка и терпение

    Так не получилось, и тренер был измотан такими проблемами, как ротация вратарей, ситуация с Гаретом Бейлом, плохие результаты, отсутствие ответа от старой гвардии команды, его настойчивость с использованием заурядного нынче Марсело, а также отсутствие осмысленной манеры игры. За эти два месяца Зидан провел около 40 тренировочных сессий, которых должно хватить, по крайней мере, на один хороший исполненный угловой или просто хорошо выполненный прессинг.

    Это не лишает его права быть человеком, который перезагрузит команду в следующем сезоне, потому что смены сезонов будет достаточно для перемен в клубе. Тем не менее, Зидан доставил себе неудобства из-за проблем, которых он, возможно, не ожидал. Реакция команды во время первого периода работы с ней французом была незамедлительной. На этот раз, однако, ее просто не было.

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    • Посему для возвращения победных времен мадридцы должны всерьез заняться чисткой состава от исполнителей, которые просто уже не имеют мотивации, а также усилиться не менее качественными и более амбициозными новичками. Даже в случае реализации данного сценария рулевому «Сливочных» вряд ли удастся быстро добиться желаемого результата, а значит президенту «Реала» Флорентину Пересу и всему правлению понадобится терпение, чтобы Зизу сделал свою работу. С этим у руководства королевского клуба традиционно бывают проблемы, но иначе возвращение на былой уровень — с Зиданом или без — затянется еще сильнее. 0

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