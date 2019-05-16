Англичане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» окончена

Четыре из четырех — впервые в истории

«Валенсия» была разбита «Арсеналом» спустя два дня после краха «Барселоны» на «Энфилде». Впервые за шесть лет команда из Ла Лиги не выиграет еврокубок.

Испания будет наблюдать за финалом Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня, но не участвовать. В решающем поединке сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В Лиге Европы тоже встретятся англичане — «Арсенал» и «Челси». Испания имела подобные ситуации в финалах ЛЧ 2016 и 2014 годов, а в ЛЕ — в 2012-м. Теперь все изменилось.

Только дважды за последние 14 лет (2008 и 2013) испанская команда не выигрывала Лигу чемпионов или Лигу Европы. «Реал» (четыре) и «Барселона» (один) становились первыми в последних пяти розыгрышах ЛЧ. «Севилья» (пять), «Атлетико» (три) и «Валенсия» (один) также выиграли девять титулов из последних 15 в Кубке УЕФА/Лиге Европы. В этом году испанцы оказались с пультом перед телевизором.

Ни разу до этого года все финалисты еврокубков не представляли одну страну. В Испании главные переживания состоят в том, что эта ситуация может повториться и в будущем. Да, «Реал» и «Барселона» могут вернуться на вершину после многомиллионных трансферов, в том числе Эдена Азара, который помог «Челси» выйти в финал ЛЕ. Это не умаляет опасений, что 2019 год — начало существенного сдвига в сторону британского футбола, который можно считать закономерным.

Даже удивительно, что испанцы так долго удерживали лидерство, учитывая стремительное экономическое развитие английской Премьер-лиги.

АПЛ слишком важна для клубов — это проблема

Унаи Эмери — легенда Лиги Европы globallookpress.com

В четверг вечером «Валенсия» была повержена двумя форвардами, стоимость которых в сумме превышает сто миллионов евро. Нет, «Валенсия» — хороший и знаменитый клуб, но конкурировать с такой цифрой не может.

«Неоспорим тот факт, что АПЛ имеет куда более мощные финансовые возможности, чем Примера. Мы знаем об этом, но в данной ситуации оставалось просто бороться. Даже аутсайдеры Премьер-лиги имеют в два раза больше денег, чем "Валенсия" или любой другой испанский клуб, кроме "Реала", "Барселоны" и "Атлетико". Но для нас это не оправдание», — отметил наставник «летучих мышей» Марселино.

Любопытно, что переворот случился в сезоне, когда с финансовой точки зрения Примера подросла, долги сократились, а расходы клубов увеличились. Телевизионное соглашение сейчас распределяет деньги вполне равномерно и справедливо. «Реал» и «Барселона» — это всегда отдельный случай, но разрыв Ла Лиги и АПЛ уже давно стал реальностью.

Про испанские гранды все-таки стоит говорить отдельно. Крах «Реала» поразил всех, «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0, но в итоге был разбит. Затем аналогичная участь ждала и «Барселону». Марселино прямо сказал, что «Валенсии» из-за травм не хватило сил и ресурсов.

Унаи Эмери — победитель трех подряд финалов Лиги Европы во главе «Севильи», теперь вывел в решающий матч этого турнира «Арсенал». Это абсолютный тренерский рекорд — четыре финала ЛЕ в карьере. С 2012 года его команды не проигрывают в этом турнире. 18 раундов плей-офф, три раунда квалификации и три финала позади.

В октябре Эмери спросили, почему результаты англичан в Европе не соответствуют их финансовым возможностям. Он предположил, что одна из причин — важность результатов в Премьер-лиге, которую британцы часто делают приоритетом. Напоследок он добавил, что все может измениться. Он и представить не мог, насколько быстро.

«АПЛ — на первом месте, Европа — фон. Если в ЛЧ ты можешь сразиться с "Реалом" или "Барселоной", то Лига Европы уже не кажется слишком важной и интересной. Клубы просто не боролись за победу в ней. Все изменилось четыре года назад, когда УЕФА решил награждать чемпиона ЛЕ прямой путевкой в Лигу чемпионов. Турнир получил новый смысл», — отметил Эмери.

«Результатом стал выход в финал "Ливерпуля", а затем "Манчестер Юнайтед" оказался там и обыграл "Аякс". В прошлом году "Арсенал" пытался повторить этот успех, но наткнулся на "Атлетико". Так что теперь Лига Европы интересует многие клубы. Своим игрокам я не устаю повторять, что дело не только в путевке в Лигу чемпионов, но и в самом трофее».

Эта беседа с Эмери состоялась в октябре. Семь месяцев спустя «Арсенал» вышел в финал.

Деньги — еще не все

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Свое мнение высказал и Маурисио Почеттино, чей «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов:

«Сначала я изо всех сил пытался понять, как работать в АПЛ. Это настоящее безумие — огромное количество матчей в январе. В Англии сложно проводить ротацию ради еврокубков. Очень много игр и минимум отдыха, поэтому игроки не могут подойти в весенним поединкам в своих оптимальных кондициях. Мы пытаемся контролировать ситуацию и экономить энергию, но это тяжело», — отметил наставник «шпор».

Оба тренера, о которых мы говорили выше, принесли в клубы свой взгляд и философию. Не менее важна удача и вера в собственные силы. Теперь они оба сыграют в финалах во главе английских команд.

Все это говорит о том, что одних денег — мало. Нужна идея, удача, крах соперников, банальные физические кондиции, изменение приоритетов. Легионеры давно изменили английский футбол, но теперь свой вклад внесли еще и иностранные тренеры, которые поняли, как правильно использовать экономическое превосходство. Можно также вспомнить Пепа Гвардиолу, Хави Грасию, Юргена Клоппа и других.

Ла Лига давно и остро осознает угрозу со стороны АПЛ. Вполне закономерно задать сейчас вопрос, можно ли оставить Испанию в истории. Сами испанцы публично стараются не паниковать.

«Стоит ли бояться господства англичан? Нет, потому что в прошлом году лучшими были испанские команды, два года назад в финале Лиги чемпионов встретились тоже испанцы. У нас есть три суперклуба, остальные играют на уровне ниже даже по сравнению с Англией. Но мы должны выходить на поле и бороться. Думаю, что мы ближе к "Арсеналу", чем показывает счет. Деньги — это важный, но не решающий фактор. Уже шесть или семь лет АПЛ имеет мощные финансовые возможности, но выстрелить удалось только сейчас», — отметил Марселино. 0