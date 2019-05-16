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    Выбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманки

    Переход форварда «Атлетико» в каталонский клуб вполне вероятен

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    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Претендентов на Антуана Гризманна этим летом будет очень много. Это стало понятно после того, как француз объявил об уходе из «Атлетико». В 2017 году в его услугах был всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед», но теперь форвард нужен гораздо большему числу клубов. «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Бавария», «Реал» — все они понимают, что приобретение звездного игрока увеличит их шансы на завоевание трофеев, пишет обозреватель ESPN Грэм Хантер.

    «Барселона» — фаворит на Гризманна

    Даже если вы скептически относитесь к парню, который год назад устроил целую сагу по поводу своего будущего и выпустил видео под названием «Решение», в котором в итоге объявил, что остается в Мадриде, вы должны понимать, почему за чемпионом мира в составе сборной Франции выстроится целая очередь.

    Большим сюрпризом станет то, если в конечном счете он не окажется в каталонской «Барселоне».

    Той же «Баварии» нужен форвард на короткий срок или же долгосрочная замена Роберту Левандовски, а «Манчестер Юнайтед» хочет влить новую кровь на фоне проблем с Алексисом Санчесом, но трудно понять, за счет чего они могут стать привлекательными для Гризманна. То же самое можно сказать о «Ювентусе», который, несмотря на доминирование в Серии А, не выглядит подготовленным к победе в Лиге чемпионов, да и вообще летом может организовать чистку состава, независимо от того, уйдет Массимилиано Аллегри или останется.

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    • Такие клубы как «Арсенал», «Челси», «Интер» и «Пари Сен-Жермен», несомненно, оценили бы трудолюбие и амбиции француза, однако «Барселона» имеет более выгодное предложение.

    Если каталонцы готовы заплатить прописанные в контракте 130 миллионов евро и убедить Гризманна отклонить другие предложения, то во многом этому поспособствует Лионель Месси.

    Играть рядом с одним из величайших футболистов всех времен, учиться у него, вместе подниматься на трибуну за трофеями — это самый приятный сон для любого элитного игрока, не только для Гризманна.

    Гризманн вместо Суареса

    Луис Суарес был лучшим партнером Месси по атаке по ряду причин. Его спортивный голод, жажда побеждать и нацеленность на ворота отлично дополняли аргентинца, который получал дополнительное пространство, как только девятый номер оказывался с мячом.

    Суарес — чрезвычайно интуитивный, искренний и щедрый «амиго», с которым Месси легко играть, но проблема в том, что 32-летний футболист не становится моложе, а его неспособность забить гол на выезде в Лиге чемпионов в течение трех с половиной лет, это не просто ужас, это признак того, что прогресса от него ждать не стоит.

    Я бы сказал, что ставка на его уход в следующем году в «Майами» Дэвида Бекхэма смотрится привлекательной. Новый контракт ему не предложат, ведь даже хорошая игра в домашних матчах нынешнего сезона не делает его незаменимым.

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    • Стиль игры, при котором Гризманн с удовольствием ассистировал Диего Косте, Альваро Морате или даже партнерам по сборной Франции, указывает на то, что у него может возникнуть хорошая связь с Месси. Гипотетически, она может стать идеальной.

    Они могли играть вместе уже в этом сезоне, если бы не «Решение». Прошлым летом француз оказался верен своему клубу, стадиону, болельщикам и друзьям — Диего Годину и Диего Симеоне, отказавшись от перехода на «Камп Ноу».

    Уход Година развязал Гризманну руки

    «Барселона» заманивала Гризманна, активно вела переговоры с его представителями и сестрой, но это происходило лишь до тех пор, пока «Атлетико» не выиграл Лигу Европы, а Годин не предостерег француза от безрассудства. Внесли свою лепту и болельщики, своим гневом вынудившие форварда отказаться от планов по переезду на север.

    И все же сладкие обещания «Барселоны» остались в ушах Гризманна. «Атлетико» хоть и финишировал вторым в Примере, но унижение в Турине в матче с «Юве» и вылет из Кубка Испании лишь подтвердили, что «матрасники» либо находятся в упадке, либо готовятся к серьезным переменам. Французу пришлось многое переосмыслить.

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    • Тот факт, что Годин тоже уходит из «Атлетико» этим летом, не является совпадением. Он был наставником Гризманна, а его уход словно поднял якорь, удерживавший нападающего в клубе, который теперь, вероятно, проведет пару сезонов без трофеев и будет активно работать на трансферном рынке летом.

    Познав вкус победы на чемпионате мира прошлым летом, выиграв Лигу Европы, Гризманн, вероятно, наблюдал за «Барселоной» в Лиге чемпионов, где каталонцы хоть и были близки к успеху, но вновь немного не дотерпели. Кажется, что если еще не полностью, то совсем скоро Антуан согласится на сделку с «сине-гранатовыми». Если этого не произойдет, то в офисах на «Камп Ноу» полетят головы.

    «Барселона» знает, когда нужно переманивать звезд

    Раньше «Барселона» уже проходила подобное испытание. В 2006 году каталонцы активно убеждали Тьерри Анри и его агентов в важности переезда на «Камп Ноу». Впрочем, когда «Арсенал» проиграл «сине-гранатовым» в финале Лиги чемпионов, француз в ярости разорвал предварительную сделку.

    Год спустя он передумал. Анри покинул Премьер-лигу, взял сезон на акклиматизацию и, с приходом Пепа Гвардиолы на пост главного тренера, сыграл важную роль в завоевании «Барселоной» первого требла, кульминацией которого стала победа в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Юнайтед».

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    • Когда Анри перешел в «Барселону», ему было 29 лет. Гризманну сейчас 28, и в этом плане «Барселона» должна была все правильно рассчитать: француз не просто подходящего возраста, но и имеет правильный менталитет и отличные игровые навыки. Главное, что он жаждет трофеев и составит отличный тандем с Месси. Каталонцы готовы забыть прошлогодние обиды, лишь бы Кубок Лиги чемпионов вернулся на «Камп Ноу» в следующем сезоне.

    Что касается «Атлетико», то ему Гризманн говорит «прощай», а не «до скорой встречи». Болельщикам клуба нравится, когда лидеры уходят в стиле Година: в предпенсионном возрасте с переездом в другую страну. Уругваец доказал, что для него нет ничего дороже «Махадаонды» — тренировочного поля около «Ванды Метрополитано».

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    • Хуже перехода в «Барселону» для Гризманна мог бы стать разве что переход в «Реал». Подобным шагом в свое время запомнился Уго Санчес, но я не верю, что француз сделает то же самое. «Сливочные» хоть и могут претендовать на форварда «Атлетико», но переезд в «Барселону» выглядит более реалистичным. 0

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