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    Семин в третий раз за сезон обыграл Карпина

    Реакция спортивных СМИ на выход «Локомотива» в финал Кубка России

    Кубок России Футбол России Локомотив Ростов
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    Юрий Семин
    Юрий Семин
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    «Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» (2:0) в ответном полуфинальном матче Кубка России. Счет на 45-й минуте открыл Рифат Жемалетдинов. На 82-й минуте окончательный счет в игре установил Федор Смолов. Первый матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:2. «Локомотив» в решающем матче турнира сыграет с «Уралом», который в полуфинале был сильнее «Арсенала».

    Без Еременко и Фарфана

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о проблемах, с которыми столкнулись команды накануне ключевого матча.

    «Мало того, что Валерий Карпин в "Ростове" никогда не обыгрывал "Локомотив", так еще и по весне стал терять контроль над командой. После победы над "Спартаком" (2:1) в середине апреля его подопечные не смогли одержать ни одной победы в пяти турах РПЛ, то есть не выигрывали уже месяц.

    А в игре с "Динамо" в Химках унесли ноги чудом благодаря великолепной игре Сергея Песьякова. "Локомотив" же, напротив, по уверенности хода по сезону уступает разве что "Зениту" и стабильно добивается результата.

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    • Ко всем бедам Карпин не смог рассчитывать на главного организатора атак Романа Еременко. В его отсутствие особых вариантов не осталось — в центре поля вышли Матиас Норманн, Данил Глебов и Ивелин Попов.

    Юрий Семин не смог выставить главного героя матча между этими командами в РПЛ Джефферсона Фарфана. Зато в нападении вышли сразу оба оставшихся форварда — Федор Смолов и Эдер. Семин получил эту возможность, отзеркалив ростовские 3-5-2 и высвободив таким образом одну свободную вакансию в нападении».

    Спасительный офсайд

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли отмечает, что железнодорожники едва не оказались в положении отыгрывающихся уже на первых минутах.

    «Юрий Семин задачу свою понимал и (редчайший для него случай!) решил сыграть в 2 чистых форварда, выставив и Эдера, и Федора Смолова. Палыч не был бы самим собой, если б не подстраховался. Гжегож Крыховяк опустился в оборону и исполнял роль переднего центрального защитника, Соломон Кверквелия напоминал своими действиями, явно согласно тренерской установке, классических либеро 60-х годов, возвышаясь эдакой скалой в штрафной.

    Весь план Семина мог полететь к чертовой матери уже на первой минуте! Алексей Ионов, получив мяч у линии штрафной, классно пробил низом и мяч угодил в сетку. Но тут вмешался VAR, и Сергей Лапочкин гол отменил. Повторы убедили: офсайд у экс зенитовца был. Размером с его же пятку, примерно, но был.

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    • После этого игра пошла по сценарию Семина. Быстрые фланги (Владислав Игнатьев и Рифат Жемалетдтинов) разгоняли атаку, навешивая в центр штрафной, где Эдер удачно исполнял классического столба. Но толку от этого, кроме давления (что тоже на пользу), было немного. Португалец сбрасывал, но Смолов несколько потерялся».

    Жемалетдинов феерит, Смолов — решает

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует, что давление гостей на ворота донской команды привело к закономерному результату.

    «И все-таки "автобус" Карпина не устоял. Перед перерывом "Локомотив" добился углового, мяч нашел Жемалетдинова, дежурившего на входе в штрафную, и тот бабахнул с 20 метров. Да как! Мяч от перекладины залетел в самую "девятку".

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    • Пропущенный гол заставил "Ростов" раскрываться и атаковать. Пару моментов хозяева создать все-таки смогли на радость переполненному стадиону. Лучший момент, как водится, пришел со стандарта — Чернов со штрафного подал, Ионов переправил мяч дальше, и Новосельцеву не хватило доли секунды, чтобы добить мяч в угол.

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    Это был последний шанс "Ростова". Вскоре Смолов протащил мяч через всю хозяйскую оборону, сыграв в стеночку с Антоном Миранчуком, и элегантно отправил мяч мимо Песьякова. Еще один эффектный гол, и мы раз за разом в такие моменты невольно вспоминаем Смолова времен его лучших сезонов за Краснодар».

    Жемалетдинову здорово помогли партнеры

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин разбирает первый гол «железнодорожников».

    «Спорить с тем, что Рифат нанес великолепный удар, невозможно. Мяч летел по идеальной траектории, Песьяков не имел шансов прервать его полет. Но я буду не согласен с тем, кто скажет, что в этом эпизоде все решил исключительно удар Жемалетдинова. Ведь у него было несколько секунд для того, чтобы спокойно обработать мяч, прицелиться и сделать свой выстрел. И это драгоценное время для него выкроили его партнеры. Ну, или тренерский штаб во главе со специалистом по стандартным положениям.

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    • Голу Жемалетдинова предшествовала подача с углового, во время которой сразу шесть игроков "Локо" расположились во вратарской "Ростова". Не совсем то, что практикует "Рубин", но близко к этому. В итоге "ростовчанам" пришлось сильно прижаться к собственным воротам, и ни один игрок не смог вовремя выдвинуться на одинокого Жемалетдинова. Это стало важнейшим фактором в состоявшемся голе, который формально не будет считаться забитым после углового, но который фактически именно таковым и является».

    Неудачный сезон Карпина

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов подводит неутешительные итоги сезона для донской команды.

    «После еще одного пропущенного мяча игра в нападении у хозяев совсем не изменилась. Столкнувшись с компактной низкой обороной Сёмина, команда Карпина не могла ничего противопоставить кроме навесов. Ростовчане с завидным усердием грузили в штрафную гостей в надежде на Элдора Шомуродова, заменившего Ионова.

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    • Однако все подходы к воротам Гилерме так и остались безрезультатными. "Локомотив" Сёмина довел встречу до уверенной победы, в очередной раз обыграв "Ростов" Карпина. В финале "железнодорожники" встретятся с "Уралом", который обыграл "Арсенал".

    После вылета из Кубка России ростовчане лишились шансов на Лигу Европы, а в чемпионате клуб уже не поднимется выше седьмого места. Едва ли этот сезон Валерий Карпин и его команда смогут занести себе в актив».

    В Ростове-на-Дону родился фаворит

    Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Локомотив» пробился в финал благодаря характеру, привытому главным тренером.

    «Что ж, Карпин без еврокубков, а вот сами полуфиналы Кубка России получились веселыми. Теперь если в Самаре выигрывает "Урал" — только отказ РФС выдать клубу лицензию на новый сезон отберет у них путевку в Лигу Европы. А если победит "Локомотив", тогда счастливый билет вытянет шестая команда РПЛ. С самой высокой долей вероятности это будет кто-то из тройки "Спартака", ЦСКА или "Арсенала". Сегодня "Урал" или сделал себя на шаг ближе к трофею и ЛЕ, или подарит еврокубки всем из названной тройки.

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    • "Локомотив" снова будет фаворитом финала Кубка России, как два года назад, когда "Урал" дрался, но проиграл 0:2. Но стоит ли удивляться, что в финал прошли команды, показавшие характер? Стоит ли удивляться, что Парфенов снова в финале, и для Сёмина это не первая попытка? А вот "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" не справились. Два из названных фаворитов проиграли "Ростову", третий — "Уралу". Все по делу, кто умеет ломать упрямых играющих соперников и может не уступить в Туле, выдержав давление — тот и поделит трофей в Самаре». 0

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