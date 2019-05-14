Непредсказуемая АПЛ. Первые прогнозы на следующий сезон

«Манчестер Сити» оформит хет-трик

Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей, но в этот раз ситуация была далека от гандикапа в 19 очков, который был у «Сити» в конце позапрошлого сезона. «Горожанам» удалось обойти «Ливерпуль» всего на один пункт. Тем не менее, в новом чемпионате вряд ли будет столь ожесточенная борьба.

Победа над «Брайтоном» заставляет задуматься о том, что в новом сезоне «Ман Сити» станет только сильнее. Лерой Сане заявил, что команда просто хочет побеждать в каждом поединке.

Все дело в том, что этот темп может ударить по психологии «Ливерпуля», который выжимает максимум, но все равно не может взять титул. Кроме того, главные звезды «красных» Садио Мане и Мохамед Салах летом выступят за свои сборные на жарком Кубке африканских наций. Им будет не до отдыха, поэтому у Юргена Клоппа намечаются серьезные проблемы.

Этот сезон показал, что только «Ливерпуль» способен идти в ногу с машиной «Сити». Учитывая обстоятельства, есть подозрения, что в следующем сезоне у «горожан» вообще не останется конкурентов.

Конец «большой шестерки»

«Арсенал» может превратиться в середняка globallookpress.com

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» оставили всех позади, и, если сезон повторить, другой исход был бы маловероятным. Но какие команды идут следом?

В последние годы принято говорить о «большой шестерке», но все идет к тому, что двое участников ее покинут.

Когда в конце апреля «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» (1:3), возникли большие сомнения, что игроки «волков» сильно уступают «канонирам» в классе. То же самое можно сказать и о «Лестере», который на равных играет с топ-клубами. Создается впечатление, что разрыв между топ-6 и остальным сократился до минимума.

Именно «Вулверхэмптон» с мощной финансовой поддержкой и связями с агентами будет становиться только сильнее. Тот же «Лестер» получил мощный импульс после назначения Брендана Роджерса. В последних пяти матчах сезона «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» набрали вместе всего 10 очков. «Волки», «Эвертон» и «Лестер» — 23. Это, возможно, не было случайностью.

Еще один переходной сезон для «Манчестер Юнайтед»

Будущее Сульшера в тумане globallookpress.com

Вновь растет количество споров: стоит ли увольнять Уле Гуннара Сульшера и назначать еще одного «временного» наставника?

После победы над ПСЖ команда посыпалась. Руководство продолжает говорить о планах бороться за титул, но реальность такова, что для создания нового коллектива потребуется время.

За последние шесть лет после ухода сэра Алекса Фергюсона был создан такой беспорядок, который сложно ликвидировать в сжатые сроки.

Андер Эррера, который летом покинет клуб, правильно сказал, что потребуется время для возвращения на вершину. Он привел в пример «Ливерпуль», фанаты которого долго терпели и ждали. «Юнайтед» ждет сезон, в котором надо дать шанс молодым и попытаться создать новую боевую единицу.

Есть и вопрос по Полю Погба. Стоит ли делать ставку на его яркий талант, несмотря на все очевидные недостатки француза? Если «МЮ» найдет покупателя, то стоит отпустить полузащитника. Тем не менее, такая «уборка» может отложить выход в лигу чемпионов еще на год.

«Норвич» станет открытием сезона

«Норвич» готов к АПЛ уже сейчас globallookpress.com

Никто не ожидал, что «Норвич» выиграет Чемпионшип. Теперь никто не посмеет возразить фанатам команды, которые заговорили о возвращении великих времен. В обратном случае подопечные Дэниела Фарка своей игрой заткнут рот любому.

«Канарейки» уважают свою историю и стараются давать шанс своим воспитанникам, которые предпочитают атакующий футбол. Кроме того, у команды есть надежные защитники Макс Ааронс и Джамал Льюис, а аргентинского плеймейкера Эмилиано Буэндию ждет большое будущее.

На острие атаки действует финский форвард теему Пукки и вообще команда уже сейчас готова к выступлению в элите. Масштабная трансферная кампания здесь не потребуется.

Тактика минимального усиления и выбора стабильности как правило срабатывает лучше, чем огромные расходы на усиление. Это видно на примере «Борнмута» и «Фулхэма». Руководство последнего клуба выложило огромные деньги на новичков, но в итоге случился провал.

«Норвичу» стоит сделать ставку на своих нынешних героев и тогда команда сможет удивить.

У «Бернли» кончится везение

«Бернли» нужна свежая кровь globallookpress.com

Шон Дайч — один из лучших тренеров минувшего сезона. Казалось, что упрямый и немногословный дух «Бернли» рухнул с поражением от «Фулхэма» (2:4) в начале сезона.

Каково же было удивление, что команда сумела отойти от удара и продолжить бороться за результат каждую минуту на поле. При этом коллективу явно не хватает глубины и таланта, но есть характер, который позволил финишировать в шести очках от зоны вылета.

Да, «Бернли» заслуживает похвалы, но нельзя спорить с тем, что эта команда прыгает выше головы. Только «Брайтон» нанес меньше ударов по воротам в этом сезоне. Дайч и его способность настроить подопечных — это круто, но без качественного усиления «Бернли» вряд ли сможет избежать вылета в Чемпионшип. 0