Трансферный дайджест. 7-13 мая

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 28 лет

Как сообщает L'Equipe, мадридский «Реал» достиг соглашения с Эденом Азаром и его нынешним клубом «Челси» о предстоящем трансфере.

На «Стэмфорд Бридж» все понимали давно, что бельгиец летом покинет клуб — слухов с каждой неделей становилось все больше.

Теперь целый ряд источников утверждает, что сделка согласована. Сумма трансфера составил более 100 миллионов евро, а Азар продолжит карьеру именно в Мадриде.

Ожидается, что официально о переходе Азара «Реал» объявит сразу после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретиться с «Арсеналом». Это будет последний матч вингера за «аристократов».

Кроме того, сам Азар на вопрос журналистов о своем будущем ответил, что уже принял окончательное решение и сообщил о нем руководству «синих» пару недель назад, но вдаваться в детали не захотел.

Наш прогноз: «Реал».

Андер Эррера

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

Андер Эррера globallookpress.com

Два дня назад Андер Эррера сообщил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона.

Контракт испанского хавбека с «красными дьяволами» подходит к концу, а продлевать соглашение он не стал, поэтому получит статус свободного агента. Манкунианцы уже официально поблагодарили игрока за сотрудничество, которое длилось с 2014 года.

Позже испанское издание AS сообщило, что Эррера продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Более того, футболист уже якобы подписал контракт с парижским суперклубом.

Сделка будет рассчитана на четыре года, за которые хавбек сможет заработать 32 миллиона евро — по 8 миллионов за сезон. В новой команде Эррера заменит Адриена Рабьо, который тоже решил сменить обстановку.

Наш прогноз: ПСЖ.

Кейлор Навас

«Реал», вратарь, 32 года

Кейлор Навас globallookpress.com

Костариканский голкипер больше не нужен мадридскому клубу, сообщает издание Marca.

По информации источника, в клубе окончательно решили сделать ставку на Тибо Куртуа и не могут гарантировать Навасу необходимое количество игрового времени. Руководство «Реала» уже сообщило футболисту, что он может искать себе новый клуб летом.

Сразу появились слухи, что в услугах Кейлора заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут продать ПСЖ Давида де Хеа, а первым номером в таком случае имеет шансы стать именно Навас в случае трансфера.

Кроме того, Навас может также продолжить карьеру в Италии. Там журналистам Tuttomercatoweb стало известно, что вратарь нужен «Роме» и «Интеру», но подробностей пока нет.

Наш прогноз: «МЮ».

Донни ван де Бек

«Аякс», полузащитник, 22 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Футболисты «Аякса» продолжают привлекать внимание топ-клубов, а в Амстердаме готовятся зарабатывать грядущим летом.

Так, Mundodeportivo сообщает, что полузащитник Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы уже подписали полузащитника Френки де Йонга, а также продолжают переговоры по защитнику Маттейсу де Лигту, но в клубе готовы оформить переход целого трио.

При этом желающих заполучить ван де Бека хватает. Так, в услугах игрока также заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм». Англичане видят в талантливом голландце замену Кристиану Эриксену, если датчанин будет продан.

Наш прогноз: покинет «Аякс».

Эдин Джеко

«Рома», нападающий, 33 года

Эдин Джеко globallookpress.com

По информации Tuttomercatoweb, опытный форвард входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Источник утверждает, что парижане начнут переговоры о трансфере боснийца, если команду покинет Эдинсон Кавани. ПСЖ не хочет оставаться без ударного нападающего на следующий сезон.

При этом ветеран также может остаться в Италии, но при этом перейти в «Интер», который готов выложить за Джеко сумму порядка 20 миллионов евро. Здесь все будет зависеть от другого парня — Мауро Икарди, который также может быть продан в межсезонье.

Ну а ESPN стало известно, что Джеко интересен еще и «Лейпцигу». Любопытно, что и у немцев сложилась похожая ситуация с возможной потерей бомбардира. Речь идет о Тимо Вернере, который давно нацелен на переход в топ-клуб.

Наш прогноз: «Интер».

Анхель Ди Мария

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 31 год

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Издание Marca утверждает, что аргентинец настроен покинуть Париж и вернуться в Испанию предстоящим летом.

Там в услугах опытного вингера заинтересованы сразу два топ-клуба — «Барселона» и «Атлетико».

При этом вокруг каталонцев сейчас очень много трансферных слухов, поэтому более вероятным стоит считать вариант с Мадридом. Там в приобретении Ди Марии заинтересован лично наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Сумма трансфера может составить порядка 45 миллионов евро, которые пригодятся парижанам, чтобы избежать санкций от УЕФА.

Наш прогноз: «Атлетико».

Калиду Клибали

«Наполи», центральный защитник, 27 лет

Калиду Кулибали globallookpress.com

Лидер обороны «Наполи» давно считается трансферной целью многих топ-клубов, но грядущим летом, как пишут СМИ, наиболее решительно за сенегальца будет бороться «Манчестер Юнайтед».

По данным The Mirror, руководство манкунианского клуба сделало Кулибали главной трансферной целью межсезонья.

Контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому итальянцы намерены заработать на своей звезде. Сумма трансфера может составить порядка 150 миллионов евро.

«Испортить малину» англичанам может мадридский «Реал». «Сливочные» тоже намерены попытаться заполучить центрбека летом, если Мадрид все-таки решит покинуть Рафаэль Варан. Поклонником таланта Клибали в «Реале» является лично главный тренер Зинедин Зидан.

Ну и оставляем вероятность, что активизироваться в данном направлении могут «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Наш прогноз: уйдет из «Наполи». 0