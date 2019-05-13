Эпичное противостояние «МанСити» и «Ливерпуля». Все решили миллиметры и секунды

Мимолетная надежда

Выйдя вперед на 17-й минуте матча против «Вулверхэмптона» на «Энфилде», «Ливерпулю» пришло известие о том, что Гленн Мюррей поразил ворота «Манчестер Сити» на стадионе «Амекс». Мгновенно жужжание на трибунах «Энфилда» переросло в оглушительный рев.

Сначала, впрочем, был фальстарт. В современную эру развития цифровых технологий и социальных сетей феномен ложных новостей о результатах параллельных матчах должен уйти в прошлое, но болельщики «Ливерпуля» неоднократно подпрыгивали и дико праздновали, считая, что их главный соперник отстает.

Через несколько секунд, однако, «Брайтон» все-таки забил и шум пронесся по трибунам словно буря. Фанаты тут же зажгли пиротехнику и стали петь песни — титул наконец-то был в пределах досягаемости. В то же время в 346 километрах к югу Пеп Гвардиола снял свое серое пальто, пребывая в состоянии волнения.

Для завоевания первого титула с 1990 года «Ливерпулю» нудно было выиграть свой матч и надеяться на осечку «Манчестер Сити». Никто на самом деле не верил в этот сценарий — команда Гвардиолы играла стабильно с конца января, когда уступила «Ньюкаслу» — но последний тур начался интригующе.

Судьба? Возможно, она была на стороне «Ливерпуля». Может быть, невероятная победа над «Барселоной» со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов была просто предвестником главного события пять дней спустя.

Однако всего через восемьдесят три секунды после гола Мюррея Серхио Агуэро сравнял счет, после чего восторг внутри «Энфилда» сменился на уныние, хотя в виртуальной таблице «Ливерпуль» по-прежнему оставался на первом месте.

Болельщики «красных» все понимали. На стадион спустилось затишье, которое пытались разрушить только радостные фанаты «Вулверхэмптона». Другие голы «горожан» были попросту неизбежны. За восемь минут до перерыва Эмерик Ляпорт сделал счет 2:1, после чего Рияд Марез и Илкай Гюндоган окончательно добили «Брайтон» во втором тайме.

Болельщики «волков», греясь на усеянных солнцем трибунах «Энфилда», насмехались над своими визави, приветствуя голы «Сити» и напевая имя экс-игрока «Ливерпуля» Рахима Стерлинга, ставшего одним из ключевых фигур в составе «горожан». Они кричали: «Вы почти выиграли лигу». Эта фраза отражала реальную действительно, но никак не описывала, насколько замечательной получилась чемпионская гонка.

Невероятная чемпионская гонка

«Ливерпуль» за сезон набрал 97 очков и потерпел всего одно поражение — против «Сити» в начале января — но все равно остался без трофея, потому что в активе «Сити» 98 баллов. Легендарный тренер Билл Шенкли в таких случаях говорил: «Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто». Его бывшему клубу в данной ситуации было бы неприятно такое услышать.

Мерсисайдцы поучаствовали в самой невероятной чемпионской гонке за последние 20 лет. Что-то подобное было лишь в 1999 году, когда «Манчестер Юнайтед» оформил требл, опередив великую команду Арсена Венгера. И все же «Ливерпуль» стал лишь вторым, а все потому, что подопечные Пепа Гвардиолы были чрезвычайно сильны.

Никогда ранее две команды не демонстрировали столь же стабильных результатов на финише сезона. Претенденты на титул продолжали побеждать до самого конца: «Сити» одержал 14 побед подряд, а «Ливерпуль» — девять.

В прошлом сезоне «Сити» набрал рекордные 100 очков в АПЛ, а спустя 12 месяцев не смог соответствовать этому показателю. Однако, в отличие от сезона 2017/18, когда «горожане» опередили «Манчестер Юнайтед» на 19 баллов, в этот раз основной конкурент регулярно наступал на пятки.

«Я думаю, что в первую очередь нужно поздравить "Ливерпуль", потому что он помог нам значительно стабилизировать игру. Это не только мое мнение, но и мнение клуба, игроков, всего персонала, что это наша самая сложная победа в Премьер-лиге», — заявил Пеп Гвардиола.

Решающие миллиметры

Венсан Компани согласился, сказав, что это был самый сложный титул из четырех, которые он выиграл в качестве капитана «Манчестер Сити». Ключевые моменты в этом сезоне разделили секунды, но можно отметить и тот факт, что «Сити» и «Ливерпуль» разделили миллиметры.

Когда 4 января «Ливерпуль» отправился на «Этихад», он возглавлял турнирную таблицу с преимуществом в семь очков. «Красные» прекрасно понимали, что победа откроет им прямую дорогу к титулу. В дебюте встречи Джон Стоунз вынес мяч с линии ворот и сохранил счет 0:0. Как вскоре выяснилось, он успел вовремя: если бы мяч продвинулся еще на 11 миллиметров, судья зафиксировал бы гол. В итоге «Манчестер Сити» выиграл матч и сократил отставание до четырех баллов.

Позже Стоунз сказал, что «подобные моменты влияют на ход матчей». Как оказалось, его действие вышло за рамки одной встречи. Чем-то подобным запомнился и Серхио Агуэро, когда в победном матче с «Бернли» забил решающий мяч, который пересек линию ворот всего на 29,5 миллиметра.

«Ливерпуль» тоже не обошелся без своих удачных моментов. В мерсисайдском дерби в начале декабря «красные» вырвали победу на шестой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, когда Джордан Пикфорд перевел мяч в перекладину после заброса Вирджила ван Дейка, а Дивок Ориги вовремя подоспел на добивание. Наставник «Эвертона» назвал победителей «счастливчиками». Тот гол действительно заставил поверить, что сезон может завершиться в пользу «Ливерпуля».

Шесть дней спустя подопечных Гвардилы стало лихорадить. Они проиграли «Челси», а чуть позже в декабре подряд уступили «Кристал Пэлас» и «Лестеру», предоставив «Ливерпулю» фору. Однако команда Клоппа в пятинедельном отрезке с конца января четырежды сыграла вничью в шести играх. Когда их матч с «Эвертоном» 3 марта завершился со счетом 0:0, «Сити» вернул себе контроль над ситуацией.

Стабильность на финише

На финише сезона, как правило, кто-то из претендентов не выдерживает и начинает сдавать. В этот же раз обе команды до последнего продолжали побеждать, хотя «Сити» делал это намного убедительнее, тогда как «Ливерпуль» порой с трудом получал нужный результат.

С конца января и до последнего тура «горожане» шли без потерь. Когда им нужен был вклад топ-игрока, они могли рассчитывать на Агуэро или Рахима Стерлинга. Неожиданным стал результативный удар капитана Компани, который с 30 метров поразил ворота «Лестера».

У «Ливерпуля» прекрасный мяч в ворота «Челси» забил Мохамед Салах, он же спровоцировал автогол Тоби Алдервейрелда в игре с «Тоттенхэмом», а Ориги на последних минутах принес победу над «Ньюкаслом».

В игре каждой команды было что-то великолепное. Агуэро, Салах и Мане забили больше 20 голов каждый, тогда как Стерлинг и ван Дейк претендовали на звание игрока года. Ляпорт активно действовал в обороне «горожан», с таким же успехом играл ван Дейк в «Ливерпуле». В воротах Эдерсон и Алиссон нередко творили чудеса.

«Ливерпуль» продолжит борьбу

Любая из команд была бы достойным чемпионом, но пока «Манчестер Сити» отправляется на каникулы с медалями на шее, ожидание «Ливерпуля» продолжается. Клопп и его игроки оставались в гостинице Хоуп Стрит перед встречей с «волками», пытаясь, возможно, повлиять на судьбу. В итоге ничего не вышло, но главный тренер не унывает.

«Нынешняя команда — одна из лучших за всю историю "Ливерпуля". Мы не станем опускать руки только потому, что кто-то набрал на одно очко больше, чем мы. Мы еще вернемся. Если вы думаете, что это был наш последний шанс взять титул, я вам сочувствую», — заявил Клопп.

«Ливерпуль» может сожалеть о том, что сыграл вничью с «Арсеналом», «Лестером» и «Вест Хэмом», хотя по ходу встреч выходил вперед. С другой стороны «Сити» с облегчением оглядывается на нереализованный пенальти в исполнении Рияда Мареза на «Энфилде» в начале октября.

Бывший вингер «Лестера» искупил свою вину на «Амексе», забив важный гол, который практически лишил «Брайтон» шансов на продолжение борьбы. После его точного удара неунывающим фанатам «Ливерпуля» только и оставалось, что петь о предстоящей поездке в Мадрид на финал Лиги чемпионов.

Шестая победа в Лиге чемпионов могла бы компенсировать упущенный титул в АПЛ, но «Ливерпуль» все равно должен признать, что «Манчестер Сити» был слишком грозным, слишком сильным и слишком беспощадным.

В следующем сезоне обе команды вновь встретятся лицом к лицу. Учитывая их доминирование и проблемы у других коллективов «большой шестерки», мало кто сомневается, что первые две позиции вновь займут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Что касается порядка, в котором они финишируют, прошедшие девять месяцев показали, что даже малейшее преимущество может иметь решающее значение при определении чемпиона Англии. 0