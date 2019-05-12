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    «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях

    Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Енисеем»

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    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «Краснодар» в гостях обыграл «Енисей» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Вскоре Юрий Газинский во второй раз отправил мяч в сетку ворот хозяев. За несколько минут до конца матча нападающий «быков» Иван Игнатьев забил третий гол. Затем вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов установил окончательный счет в этой встрече. После этой победы «Краснодар» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» с 19 очками находится на последнем месте.

    Никто не планировал умирать на поле

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что «Енисей» не пытался оказывать сильного сопротивления в матче, решившем его судьбу.

    «Понятно, что смирились со своим положением и сами игроки. После скандальных заявлений Аленичева о том, что "Спартаку" очки были нужны больше, сложно рассчитывать на самоотдачу игроков. В матче с "Краснодаром" футболисты "Енисея" ничуть не напоминали тех, чья судьба решалась здесь и сейчас.

    Гости переиграли соперника на классе, растранжирив ещё столько моментов, что их бы хватило для превращения счёта в хоккейный. Ладно, понятно, что у "Енисея" могла не пойти игрока, но в этом матче красноярцы получили лишь одну жёлтую карточку. Совершенно не похоже на то, что футболисты бьются на поле. Не верили в команду и болельщики.

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    • Футболисты "Енисея" странно располагались на поле, присутствовала кучность в центре, а в концовке игра в обороне напоминала дворовую. Несчастный Али Гаджибеков раз за разом оставался один на один с форвардами соперника. "Краснодар" после не слишком удачного начала матча забил дважды на 31-й и 36-й минутах, после чего гости заиграли в своё удовольствие. Смелая игра в атаке привела к тому, что южане нанесли 29 (!!) ударов по воротам соперника».

    Взрыв «Краснодара»

    Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отмечает преимущество краснодарцев, которое те проявили в первом тайме, быстро добившись устраивающего их счета.

    «До середины первого тайма "Енисей" хорошо держал мяч, периодически выбираясь в неплохие контратаки. Одна из них закончилась точным пасом Комкова на Огуде — удар с разворота у нигерийца опасным не получился.

    Однако по прошествии получаса "быки" взорвались — и разом повернули игру вспять. Сперва Ари продрался к чужой штрафной, Гаджибеков накрыл его там и выбил мяч, который лег прямо на ногу Классону. Швед, сделав шаг, пробил точно в ближний угол, увеличив свой бомбардирский счет до 11 голов.

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    • А всего через пять минут очередная ошибка в защите красноярцев закончилась вторым пропущенным мячом — Вандерсон пяткой вывел Газинского один на один с Нестеренко, и полузащитник сборной России не промахнулся

    Преимущество "Краснодара" еще до этого мог увеличить Ари, но пробил после классного выреза от Перейры сильно выше ворот, а незадолго до перерыва свой шанс упустил Вандерсон».

    Расклады для «Краснодара»

    Редакция Sport24 рассказывает, как «Краснодару» удержать путевку в Лигу чемпионов.

    «После перерыва "Краснодар" играл по счету, а "Енисей" наслаждался последними минутами в РПЛ. И все-таки еще один голы зрители увидели. За 12 минут до конца встречи Иван Игнатьев сделал разгром.

    Эта победа стала для "Краснодара" первой на выезде с 28 октября прошлого года. Тогда "быки" в Москве обыграли ЦСКА.

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    • "Енисей" официально покидает РПЛ. Выше 15 места красноярцы уже не поднимутся. "Краснодар" остался на 3 месте в турнирной таблице как минимум до следующего тура.

    Если ЦСКА проиграет "Зениту", "Краснодару" нужно будет набрать 1 очко в 2 матчах для попадания в ЛЧ.

    Если ЦСКА сыграет вничью с "Зенитом", "Краснодару" нужно будет набрать 2 очка для выхода в ЛЧ.

    Если ЦСКА выиграет у "Зенита", "Краснодару" надо будет набрать 4 очка для выхода в ЛЧ».

    Чего добивался Аленичев?

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов подводит неутешительные итоги пребывания «Енисея» в Премьер-лиге.

    «А я не в силах понять, чего пытался добиться Аленичев. Вместо спокойного ухода в ноябре, который можно было списать на невезение, игру на нейтральных полях, первое в истории участие "Енисея" в РПЛ, Дмитрий Анатольевич полностью зашкварился и без нового подключения политического прошлого вряд ли получит сносное предложение. Впрочем, с хваткой и связями Аленичева можно остаться в "Енисее" и на следующий сезон.

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    • Руководство в лице Денисов Рубцова и Петровского изгваздалось не так сильно, но оказалось не в состоянии подготовить стадион к премьер-лиге, заблаговременно перенести проблемные матчи и даже уволить неугодного тренера. "Енисей" тащит разве что медиаотдел Стаса Меркиса, но очки за ретвиты не дают, а обеспечить заполняемость стадионов в Тюмени и Сочи повысить активностью в соцсетях нереально. За исключением пресс-службы, "Енисей" оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях. "Очищение пердивом" — весьма сомнительная процедура, но с таким списком дичи в премьер-лиге делать точно нечего». 0

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