Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧ

Эти полуфиналы Лиги чемпионов были одними из самых захватывающих в истории турнира. В них были шок, неожиданные развязки, невероятное качество футбола.

«Ливерпуль» отыгрался после 0:3, победив «Барселону» со счетом 4:0 в ответной встрече. «Тоттенхэм» прошел «Аякс» за счет хет-трика Лукаса Моуры во втором тайме ответной встречи и правила выездного гола.

Мы видели индивидуальные выступления игроков, которые войдут в историю Лиги чемпионов, но также увидели и то, что некоторые футболисты не внесли тот вклад, который от них ожидают.

Итак, вот четыре лучших игрока полуфинальной стадии ЛЧ и четыре худших.

Лучшие игроки полуфиналов

Фрэнки Де Йонг

В двух матчах против «Тоттенхэма» Фрэнки Де Йонг продемонстрировал две вещи. Во-первых, он невероятно талантлив. Во-вторых, несмотря на свой возраст он уже готов к трансферу в «Барселону» предстоящим летом.

Полузащитник был настоящей скалой в составе «Аяксе». В первом матче точность его передач составляла 86,2%. Находясь под давлением «шпор», Де Йонг неизменно оставался спокойным.

Фрэнки де Йонг globallookpress.com

В первой игре Де Йонг также совершил больше касаний, чем любой другой игрок на поле. Удивительно, но несмотря на всю панику «Аякса» во второй игре, процент точности пасов Де Йонга только увеличился — до 90%.

Это фантастика — наблюдать за тем, как в этом сезоне полузащитник превратился в одного из самых главных игроков своего поколения. «Барселона», которая стремится преодолеть свои разочарования на евроарене, несомненно с нетерпением ожидает перехода Де Йонга.

Трент Александер-Арнольд

Кирану Триппьеру из «Тоттенхэма» сейчас нужно беспокоиться о своем месте в составе сборной Англии. Никто теперь не забудет тот момент, когда талантливый правый защитник «Ливерпуля» сообразил быстрее, чем кто-либо на планете, чтобы быстро отдать пас от углового флажка на Дивока Ориги, который забил победный гол в полуфинальной дуэли.

Та постоянная энергия, которой Александер-Арнольд заряжал свою команду на правом фланге, стала олицетворением его успешного сезона и постоянно заставляла Жорди Альбу задуматься дважды.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Он не играл в первом матче против «Барселоны» в Испании, но его 90 минут в матче на «Энфилде» позволили разглядеть фанатам «Ливерпуля» игрока основы на долгие годы вперед.

Лукас Моура

Мы не могли не упомянуть спасителя «Тоттенхэма», который сделал хет-трик во втором тайме ответного матча с «Аяксом» и помог своей команде впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов.

По правде говоря, Моура не проводил выдающийся матч до своих голов. Но невозможно не отметить то, что бразилец нанес три удара по воротам и забил три гола. Это убийственно.

Лукас Моура globallookpress.com

Моура стал лишь пятым игроком, которому удалось сделать хет-трик в полуфиналах Лиги чемпионов. По ходу встречи он также записал на свой счет четыре успешных обводки. Кроме того, у Моуры — два ключевых паса и четыре выигранных единоборства (больше только у Льоренте).

Кому вообще нужны две полные игры, чтобы сделать результат? Лукасу понадобилось всего 45 минут, чтобы сделать вечер среды безумным.

Лионель Месси

Конечно же, никуда не деться от ужасного выступления «Барселоны» на «Энфилде» — это был тот редкий случай, когда Месси провел слабый матч и был не в состоянии повлиять на его исход.

Тем не менее, нельзя и забыть о том, как аргентинец сыграл в первом поединке, показав настоящий спектакль, после которого все вновь восхваляли аргентинца как величайшего футболиста всех времен.

Лео Месси globallookpress.com

В первой встрече, которая на «Камп Ноу» завершилась победой «Барсы» со счетом 3:0, 31-летний Месси оформил дубль, сперва сыграв на добивании после того, как мяч попал в перекладину, а затем отличившись ударом мирового класса со штрафного, который, как казалось, уже тогда снимал вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Теперь мы знаем, что это был не тот случай, но проблемы «Барселоны» в обороне не должны влиять на оценку того, что дал своей команде Месси, чтобы сделать ее фаворитом на выход в финал ЛЧ после первой игры.

Худшие игроки полуфиналов

Киран Триппьер

Правый защитник сборной Англии на ЧМ-2018 на протяжении всего сезона испытывал проблемы с формой. Его игра в обоих полуфиналах против «Аякса» не убедила фанатов «шпор» в том, что он может давать результат, когда ситуация становится непростой.

С самого начала стало понятно, что Триппьер не может найти адресат для передач с фланга. В первом матче только один кросс из пяти в исполнении экс-игрока «Тоттенхэма» был точен.

Киран Триппьер в игре с «Аяксом» globallookpress.com

Из четырнадцати игроков «Тоттенхэма», выходивших на поле в первой игре, у Триппьера был второй худший результат по точности передач — всего 60,4%. Из десяти длинных передач в исполнении защитника лишь три дошли до адресата.

Триппьер должен был лучше действовать при двух голах «Аякса» во втором матче. Сперва он позволил Маттейсу Де Лигту забить после подачи с углового, а затем выдал слабую попытку отзащищаться в центре поля.

На счету Триппьера — ноль выносов, лишь три точных длинных передачи из семи. Он выглядел раза в два хуже, чем Дэнни Роуз, который действовал на противоположном фланге.

Серджи Роберто

Опытный испанский защитник — отличный футболист, когда у него идет игра. Но в двух матчах с «Ливерпулем» он не помог «Барселоне» своими лучшими качествами, которые необходимы были команде для выхода в финал.

По правде говоря, в первом матче он был не слишком плох, хотя и постоянно находился под давлением атаки «Ливерпуля» и испытывал трудности с тем, чтобы справиться с передвижением соперников.

Серджи Роберто globallookpress.com

Ответный матч для Серджи Роберто и компании начался просто ужасно. Они пропустили уже на старте игры — тогда, когда опытные игроки «Барсы» должны были сохранять спокойствие.

Роберто был явно не лучшим выбором в защите, чтобы противостоять быстрым игрокам «Ливерпуля». Нельсон Семеду был бы более правильным вариантом.

Каспер Дольберг

Давид Нерес, который начинал в основе первый матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом», получил травму на разминке перед началом второй игры, вынудив главного тренера амстердамцев Эрика тен Хага выпустить на поле датского нападающего.

Дольберг не сумел никак повлиять на игру, регулярно проигрывая борьбу за мяч воспитанникам «Аякса» Яну Вертонгену и Тоби Алдервейрелду.

Каспер Дольберг globallookpress.com

Его присутствие на поле также отразилось на главном бомбардире «Аякса» Душане Тадиче, которому пришлось отойти на фланг и у которого в итоге возникли проблемы из-за скорости Дэнни Роуза.

Дольберг провел на поле всего 66 минут, прежде чем был заменен, и не сумел нанести ни одного удара по воротам.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо ничего не удалось в матчах с «Ливерпулем», против которого он играл впервые после своего громкого трансфера в «Барселону». Коутиньо не удалось завоевать сердца каталонских фанатов.

Филиппе Коутинью в игре с «Ливерпулем globallookpress.com

Он провел довольно блеклый первый матч — ни одного дриблинга, лишь 75% точных передач и замена на 59-й минуте. Его появление на «Энфилде» было не лучше — ноль ключевых передач, лишь один удар и худший процент точных передач наряду с голкипером «Барсы» Марком-Андре тер Штегеном (78,3%). На счету Коутиньо также лишь три кросса (все — неточные). И он вновь был заменен на 59-й минуте, уступив место на поле Нельсону Семеду.

Похоже, будущее Коутиньо в клубе уже предопределено, и его время в «Барсе» подходит к концу. Он определенно талантлив, но в этом сезоне он не сумел проявить себя в каталонском клубе. Учитывая его ценник, Коутиньо, похоже, может покинуть команду этим летом. 0