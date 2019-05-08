Герои Клоппа. Ориги, Вейналдум и Александер-Арнольд уничтожили «Барселону»

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» со счетом 4:0 на «Энфилде» в матче, который совершенно точно войдет в историю.

Что еще можно сказать? «Красные» взяли убедительный реванш за поражение на «Камп Ноу» со счетом 0:3 и вышли в свой второй подряд финал Лиги чемпионов.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные моменты игры.

1. Дамы и господа, встречайте: Трент Александер-Арнольд

Когда вам лишь недавно исполнилось 20 лет, а вы играете в своем втором полуфинале Лиги чемпионов, скорее всего, в этой жизни вы успели чего-то добиться. Когда же добиваетесь целей всю ночь напролет, скорее всего, вы являетесь особенным.

Александер-Арнольд не попал в стартовый состав на матч на «Камп Ноу» из-за опасений по поводу его слабых оборонительных навыков. На ответную игру у Юргена Клоппа не было иного выбора, кроме как довериться своему молодому защитнику и надеяться, что «сине-гранатовые» не воспользуются его слабостями.

Что ж, в первом тайме каталонцы навалились на него, и Клопп, возможно, немного нервничал, но очень быстро Филипе Коутиньо оказался в тени, а у Луиса Суареса кончился бензин, поэтому во второй половине встречи Александер-Арнольд обрел новую свободу для атаки. И вот тогда все стало очень интересным.

Именно Александер-Арнольд создал второй гол, когда перехватил передачу Жорди Альбы и низом прострелил в центр чужой штрафной. Именно в этот момент болельщики всерьез поверили в камбек. Еще через несколько мгновений «Энфилд» взревел. Вейналдум сделал счет 3:0, а четвертый гол казался делом времени, и, конечно же, его организовал Александер-Арнольд.

Угловой удар — всегда хороший шанс для взятия чужих ворот, сомнений быть не может. Но зачастую команды забивают голы за счет физических усилий футболистов в штрафной площади. На этот раз Александер-Арнольд увидел, как игроки «Барселоны» расслабились и прозевали молниеносный прострел низом, который позволил Дивоку Ориги забить победный мяч. Благодаря импровизации юного гения, самого крутого парня на стадионе, трибуны переполнились позитивными эмоциями. Дамы и господа, встречайте: Трент Александер-Арнольд.

2. Эрнесто Вальверде трус: доказано «Ромой» и «Ливерпулем»

В плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» выиграла первый матч с преимуществом в три мяча, а в ответной встрече сыграла без должной скорости. Это позволило сопернику постоянно давить на ворота, в результате чего каталонцы капитулировали, как бы смешно это не звучало.

Итак, о каком противостоянии мы говорим? С «Ромой» в 2018-м или с «Ливерпулем» в 2019-м? Вопрос с подвохом, потому что подходят оба варианта. Эрнесто Вальверде наступил на те же грабли. Необъяснимо, но снова и снова он повторяет свои ошибки.

Та же линия обороны, больше игравшая по правилам «Ливерпуля», чем по своим собственным. Было странно видеть, как Серхи Роберто, ошибки которого привели к двум из четырех пропущенных мячей, вышел в старте на позиции правого защитника, вытеснив более мастеровитого Нелсона Семеду.

То же самое касается Луиса Суареса, который отвечал за контратаки, хотя не может полноценно тренироваться в спортзале больше 30 минут. «Барселона» оказалась неспособна доставить мяч к Месси в выгодной позиции, заставляя его регулярно пробиваться через стену из четырех соперников, чтобы хоть как-то подойти к воротам.

Те же ошибки с единственным скоростным форвардом в составе, хотя, когда соперник вышел вперед и пошел большими силами в атаку, можно было воспользоваться возникшим свободным пространством. Матчи практически идентичны, с той лишь разницей, что вчера играл Коутиньо, а «Барселона» носила лаймовые футболки, а не синие.

Если Эрнесто Вальверде и сохранит свой пост до конца сезона, то только потому, что у «Барселоны» есть шанс выиграть Кубок Испании. Из-за неспособности учиться на своих же ошибках и трусливой тактики, он заслуживает отставки, притом мгновенной. Возможно, нужно было бы оставить его в Ливерпуле.

3. Три судьбоносные минуты

Жоржиньо Вейналдум вышел на поле в начале второго тайма из-за травмы Эндрю Робертсона и занял позицию в центре полузащиты. В отличие от своих партнеров по амплуа, Вейналдум представлял более серьезную угрозу в атаке, потому что обладает отличным таймингом и невероятной прыгучестью, несмотря на то, что он не самый высокий парень.

Когда «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3 в финале Лиги чемпионов 2005 года, то забил три гола в ответ в течение шести минут. На «Энфилде» в этот промежуток «красные» не уложились, но два гола, после которых фраза «никогда не сдавайся» трансформировалась в «продолжай в том же духе», пришлись на отрезок в три минуты, когда Вейналдум продемонстрировал свои лучшие качества.

Сначала его своевременный забег в чужую штрафную площадь завершился результативным ударом, который был настолько сильным и низким, что Марк-Андре тер Штеген не смог отразить его, хотя дотянулся рукой до мяча. Затем, всего через пару минут, Шердан Шакири сделал навес с фланга, а Вейналдум красиво взлетел в воздух и головой вколотил сферу точно в ворота. Всего за три минуты голландец изменил ход событий, превратив 1:0 в 3:0.

4. Очередной позор Коутиньо

Филиппе Коутиньо еще зимой потерял место в стартовом составе «Барселоны» и совершенно не был похож на того футболиста, который способен доказать свою ценность. Всякий раз, когда ему доверяли, он играл ужасно.

Затем Усман Дембеле, занявший его место в старте, получил травму подколенного сухожилия. Это был шанс бразильца! Однако он им не воспользовался. Филиппе играл только потому, что не было другого выбора.

Еще один шанс выпал Коутиньо в полуфинале Лиги чемпионов, ведь ему предстояло сыграть против бывшего клуба. В матче на «Камп Ноу» он неплохо начал, но быстро сник, как только его дыхание сбилось.

А что же на «Энфилде»? Он был абсолютно ужасен. Никаких обостряющих передач, никаких забегов, много потерь и один слабый удар по воротам, который даже не побеспокоил Алиссона. Когда на 60-й минуте его заменил Семеду, унижение было официально завершено. Дайте ему пачку чипсов и бутылочку «Люкозейда». Это самый большой провал за все время.

5. Дивок надежды

Дивок Ориги был объектом насмешек, форвардом, которого «Ливерпуль» плотно усадил на скамейку запасных. Сначала «красные» его арендовали, затем выкупили, вскоре пытались продать, но никто не проявил должного интереса. Бельгиец остался только ради глубины состава. Он почти не играл, выходя только на последних минутах, когда Клопп был в отчаянии. Но когда его звали, он всегда откликался.

Сначала он напомнил о себе в матче против «Эвертона», затем во встрече против «Ньюкасла». Победные голы на последних минутах сохранили команду в чемпионской гонке.

Наконец, Ориги пришлось играть против «Барселоны», поскольку Мохамед Салах и Роберто Фирмино травмированы. Казалось, у «красных» нет никаких шансов, но Дивок снова оказался в нужном месте в нужное время. Он открыл счет, удачно сыграв на добивании, он же поставил победную точку после гениального прострела от Александера-Арнольда.

Голы бельгийца оказались судьбоносными. Учитывая этот факт, было бы глупо отрицать, что мы увидим его на поле в Мадриде. 0