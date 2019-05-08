«Милан» застрял в безвременье

«Милан» выпал из зоны Лиги чемпионов в Серии А и вылетел из Кубка Италии, выиграв два матча из девяти предыдущих во всех турнирах. Разбираемся в проблемах клуба.

Инцидент с Бакайоко снова обнажил атмосферу в «Милане»

Несмотря на то, что у «Милана» осталось три матча, чтобы раз и навсегда изменить свою судьбу в чемпионате Италии и, наконец, обеспечить себе место в Лиге чемпионов следующего сезона, заняв четвертое место, всю эту кампанию будет трудно выразить словами, когда пыль ее баталий наконец осядет.

В последнем поединке против «Болоньи», которая под руководством Синиши Михайловича борется за выживание в Серии А, команде нужна была только победа. Но «россонери» как будто научились дожидаться неожиданного. Эта игра не стала исключением, поскольку текущая ситуация вокруг Тьемуэ Бакайоко продолжила выходить из-под контроля, когда Лукасу Билье пришлось уйти на замену из-за травмы.

Рулевой хозяев Дженнаро Гаттузо посмотрел на сидящего на скамейке запасных француза, как на естественную замену аргентинца, но, к удивлению публики, вместо него вышел Хосе Маури, а не Бакайоко. Что лучше может охарактеризовать их плохие отношения?

Гаттузо потерял контроль над раздевалкой

Хозяева выиграли, тем не менее, возникает вопрос, как команда, которая совсем недавно регулярно побеждала, демонстрируя единство, могла так сильно сдать в последнее время?

Еще перед дерби с «Интером» «Милан» был сильнее своих соседей по городу, если смотреть на его форму. Несмотря на явные проблемы в создании моментов для нападающего Кшиштофа Пёнтека и статичной игры в центре поля, в том числе из-за спада в игре Лукаса Пакета, Гаттузо все это время удавалось держать раздевалку под своим контролем.

После драки между Бильей и Франком Кессье во время поражения от «нерадзурри», команда просто не показывает тот же уровень борьбы и интенсивности, которые можно было наблюдать в течение большей части трех месяцев с конца декабря по март, что вывело коллектив на третье место Серии А.

Совершенно очевидно, что отношения Гаттузо с Бакайоко ухудшились и не подлежат восстановлению, поскольку опоздания на тренировки в начале этой недели, а также перепалка в матче с «Болоньей», когда полузащитник отказался выходить на поле, выразили все то разочарование, что царит в лагере команды из-за все более вероятного непопадания в зону Лиги чемпионов. Если добавить к этому дисквалификацию Пакеты в решающий отрезок сезона, то получим команду, которая на всех парах мчится к своему фиаско.

Гаттузо виноват в неудачах «Милана», хотя и не один он

По сообщениям СМИ, рулевой «Милана» в любом случае уйдет по завершении сезона: его уволят, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, и он отправится в отставку в случае успеха в решении этой задачи. А поскольку тренер также конфликтует со спортивным директором Леонардо, то закономерно, что футболисты просто не идут за наставником, чья судьба предрешена.

Усугубляет ситуацию то, что Гаттузо не может похвастать серьезными тактическими способностями, поэтому игроки не видят в нем авторитетную фигуру, способную добиться результата. И пока команда побеждала, эту проблему вкупе с недостаточным качеством состава еще можно было скрывать, но стоило ей начать терпеть неудачи, как все слабости вылезли наружу.

Посему Гаттузо — не единственный виновник того безвременья, в котором застрял «Милан», ведь в первую очередь ошибки допускает правление клуба, не выстраивая четкий план своего развития. Тем не менее, нынешний наставник «россонери» несет свою ответственность, и также заслуживает быть уволенным. 0