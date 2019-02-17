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    Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболе

    Появится ли новое поколение в ближайшем будущем?

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    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд
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    Вы, наверное, обратили внимание на брак молодых центральных нападающих в современном футболе. Возьмем, например, Лигу чемпионов. Сколько из 16 оставшихся команд имеют в своем составе центрального нападающего младше 25 лет? Этим вопросом задался журналист ESPN Габриэле Маркотти.
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    Только Рашфорд и Мбаппе

    Я понимаю, что определения могут быть разными, но прошу выслушать мою позицию. Если вы хотите включить в список Маркуса Рашфорда и Килиана Мбаппе, которым 21 и 20 лет соответственно, и оба они играли в центре атаки в последних матчах Лиги чемпионов, то имеете на это право. Однако имейте в виду, что Мбаппе в составе «Пари Сен-Жермен», как правило, действует довольно широко, да и Рашфорд за последние полтора года чаще играл на фланге, так что я не уверен, что в будущем он будет действовать преимущественно в центре.

    И все же, мы можем представить, что в течение следующих пяти лет они будут играть в топ-командах на позиции центрального нападающего, что делает их вымирающим видом.

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    • Дело в том, что большинство ведущих европейских клубов пользуются услугами тех центральных нападающих, которым уже исполнилось 30 лет: Роберт Левандовски, Серхио Агуэро, Марио Манджукич, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Клас-Ян Хунтелар, Карим Бензема, Эдин Джеко. Некоторые из них способны менять позицию в зависимости от тактики. Мы видели, как это делал «Ливерпуль» с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, как это делал «Атлетико» с Антуаном Гризманном, как это делал «Лион» с Мемфисом Депаем, как делала дортмундская «Боруссия» с Марко Ройсом, как делал «Аякс» с Душаном Тадичем.

    Если не брать во внимание Мбаппе и Рашфорда, то можно отметить Габриэла Жезуса, но ему еще предстоит побороться с Серхио Агуэро за место в центре атаке. Остальные молодые центрфорварды уровня Лиги чемпионов фактически находятся в середине своей карьеры.

    Отметим сразу троих 25-летних. Никто не будет спорить о Гарри Кейне, а вот двое других идут с небольшими оговорками: Ромелу Лукаку, похоже, потерял прежнее влияние в «Манчестер Юнайтед», а Пако Алькасер слабо играл в «Барселоне», а затем нерегулярно попадал в основу дортмундской «Боруссии».

    Можно спорить с тем, вернет ли Лукаку свою магию или продолжит ли прогрессировать Алькасер, но суть в том, что если вам нужен качественный игрок до 25 лет, то выбирать придется между Мбаппе, Жезусом и Рашфордом.

    Расширенный поиск не дает результатов

    Давайте расширим поиск топ-чемпионатами Европы. Сезон 2018/19 перевалил за экватор, на этом этапе от центральных нападающих мы вправе ждать хотя бы десяти забитых мячей. Этим требованиям отвечают 26 футболистов, но скольким из них меньше 25 лет? Всего пятерым.

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    • Здесь находится Александар Митрович (24 года), чей «Фулхэм» находится в зоне вылета. Кшиштоф Пьятек (23 года) проводит лишь первый сезон в Серии А, и хотя он может стать чудом, говорить об этом рано, да и настораживает тот факт, что за сборную Польши он сыграл всего два раза. Его соотечественник Аркадиуш Милик (24 года) лишь в 14 матчах Серии А выходил в стартовом составе. Юсуф Поульсен (24 года) забил девять голов в 59 матчах национальных первенства за два последних сезона. Себастьян Алле (24 года) до сих пор не вышел на международный уровень, что, впрочем, можно объяснить тем, что он — француз.

    Кто-нибудь из этих парней вас впечатляет? Кто-то из них может сравниться с Кейном, Мбаппе, Жезусом? Я так не думаю.

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    • Не хочу быть критиканом и говорить о серьезном спаде. Есть отдельные молодые центрфорварды, о которых стоит вспомнить: 21-летний Юссеф Эн-Несери из «Леганеса», 22-летний Макси Гомес из «Сельты», 19-летний Рафаел Леао из «Лилля». Их обсуждают уже сейчас, но список слишком скудный.

    На краю пропасти

    В этом вопросе мы находимся на краю пропасти, по крайне мере, когда речь идет о Европе. Может быть, Южная Америка или какая-то другая часть мира заполнит пустоту. Если нет, то в будущем командам придется переучивать кого-то из игроков, либо играть с «фальшивой девяткой», либо просто использовать в атаке не суперзвезд, как это было в случае со сборной Франции, которая выиграла чемпионаты мира со Стефаном Гиваршем и Оливье Жиру.

    Я спрашивал некоторых экспертов об этой тенденции и слышал всевозможные теории: «Центрфорварды взрослеют позже» (Серьезно? Большинство нынешних ветеранов играли результативно в молодом возрасте), «Академии делают ставку на технику, а не на голы» (Я не понимая, как это мешает им забивать), «Это просто статистическая погрешность! Смирись, через пару лет все изменится» (Хорошо… Но больше похоже на отговорку).

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    • Последствия данной тенденции уже очевидны. Долгосрочные переговоры по заключению контракта с Мауро Икарди (он забил 100 голов в Серии А к 23 годам) лишь подтверждают, насколько ценным товаром является качественный центральный нападающий, который будет пребывать на пике еще семь-восемь лет. «Интеру» придется со многим смириться (в первую очередь с женой и агентом Вандой Нарой), но это стоит того, потому что на рынке нет альтернатив.

    «Челси» заплатил почти 30 миллионов долларов за то, чтобы арендовать Гонсало Игуаина на шесть месяцев, ведь ему был нужен проверенный центральный нападающий, а на рынке не было никого. В ближайшие несколько лет с подобной проблемой столкнутся «Бавария» (Левандовски), «Барселона» (Суарес), «Реал» (Бензема) и «Ювентус» (Манджукич). Вокруг много богатых клубов, которые будут охотиться за крошечной группой талантов.

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    • Если игроки были бы сырьем (а для многих они таковым и являются), то, вероятно, фьючерсы на центральных нападающих разлетались бы уже сейчас, ведь в ближайшем будущем не видно тех, кто заменит старое поколение. Правила экономики говорят нам о том, что когда предложение ограничено, спрос и цена начинают расти. 0

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