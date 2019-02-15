Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»

Назначение Сарри в «Челси» прошлым летом было с энтузиазмом встречено фанатами. И у болельщиков для этого был повод — итальянский тренер прибыл в Лондон после великолепной работы в «Наполи». В итальянском клубе он внедрил захватывающий стиль игры, который сопровождался хорошими результатами.

«Челси» хорошо стартовал в сезоне и провел двенадцать матчей без поражений. Но постепенно все начало рушиться. У звездного подписания и протеже Сарри Жоржиньо начали возникать трудности, защита команды продолжает проваливаться. И похоже, у тренерского штаба нет никаких вариантов и идей.

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

В то время, как «Челси» начал спотыкаться, «Манчестер Юнайтед» возродился под руководством Уле-Гуннара Сульшера. В результате команда Сарри больше не входит в топ-четверку.

«Челси» в эпоху Романа Абрамовича никогда не был безопасным местом для тренеров, которые не демонстрируют результат. Не исключено, что российский олигарх уже подыскивает замену для итальянца.

Если это действительно так, то кто же может заменить Сарри по ходу текущего сезона или уже после его окончания?

Вариант мечты: Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард eurosport.com

Сценарий мечты любого фаната «Челси» заключается в том, что на пост главного тренера приходит Фрэнк Лэмпар и повторяет примерно то, что удалось Роберто Ди Маттео. По крайней мере, в оставшейся части сезона.

Лучший бомбардир в истории «Челси» пока не имеет достаточного опыта для того, чтобы возглавить «синих». Однако фанаты команды несомненно будут приветствовать Лэмпарда с распростертыми объятиями. Никто из игроков в 21-м веке не олицетворяет «Челси» так, как Лэмпард. Он без сомнения станет популярным выбором среди болельщиков.

Хотя это может быть не очень мудрым назначением. Лэмпард находится в середине своего первого сезона в Чемпионшипе у руля «Дерби». И хотя к этому моменту его работа выглядит довольно солидной, но все же он не зажег по-настоящему, и ему еще есть чему учиться.

Лэмпард прокомментировал слухи о своем возможном назначении после того, как «Челси» был разгромлен «Ман Сити» — 0:6. Фрэнк признался, что смотреть, как его клуб терпит такое поражение «неприятно», однако отклонил любые разговоры о том, что может заменить Сарри.

«Я провел в "Челси" тринадцать лет, у меня есть чувства к этому клубу. И определенно непросто переживать такое. Подобное происходит с "Челси" крайне редко, поэтому и становится шоком.

Букмекеры принимают ставки на то, что я возглавлю "Челси"? Букмекеры не всегда правы. Безусловно, я уважаю "Челси", но также я уважаю и тренера. Так что эти слухи не заставят меня улыбнуться или сделать что-то в этом роде — моя работа здесь, в "Дерби". Я усердно тружусь, и все мои мысли связаны с ближайшими матчами. Я слежу за "Челси" и надеюсь, что команда наберет форму и добьется положительных результатов», — сказал Лэмпард.

Реалистичный вариант: Джанфранко Дзола

Джанфранко Дзола Sky Sports

Это не идеальный выбор для долгосрочной перспективы. У итальянца довольно мрачный опыт работы главным тренером. Он не преуспел ни в «Вест Хэме», ни в «Бирмингеме», ни в «Уотфорде», ни в клубах из других стран.

В «Вест Хэме» Дзоле не повезло. В конце его работы совладелец клуба Дэвид Салливан заявил о том, что весь состав команды, за исключением Скотта Паркера, выставлен на продажу. В концовке сезона 2009-2010 Дзолу сменил Авраам Грант.

Затем итальянец отправился в «Уотфорд», где был отправлен в отставку в декабре 2013 года. К тому моменту команда находилась в нижней части таблицы, не побеждала с октября и потерпела поражения в пяти последних домашних матчах.

Неудачи последовали и в других клубах, с которыми работал Дзола. Например, в «Бирмингеме» итальянец выиграл только два матча из двадцати четырех прежде, чем был уволен. Этот клуб стал пока последним, который он возглавлял.

У Дзолы далеко не лучшее резюме. Но итальянец мог бы стать адекватным временным вариантом перед тем, как клуб найдет тренера на долгий срок.

Темная лошадка: Жозе Моуринью

Жозе Моуринью Sky Sports

Моуринью — самый успешный тренер в истории «Челси». Уже в свой первый сезон у руля «синих» он выиграл АПЛ, а также добавил Кубок, сделав первый дубль клуба за пятьдесят лет. В следующем сезоне он вновь стал чемпионом.

Моуринью покинул клуб после ссоры с Абрамовичем, но через пять лет, после успешного пребывания в Италии и Испании, вернулся в Лондон. Во втором сезоне после возвращения португалец привел «Челси» к победе в АПЛ. Но затем вновь начались проблемы, и в следующем сезоне произошла катастрофа — «Челси» проиграл в девяти из шестнадцати матчей в АПЛ.

Учитывая то, насколько плохо все закончилось для Моуринью в «Манчестер Юнайтед», трудно представить себе какой-либо топ-клуб, который был бы сейчас готов сделать ставку на португальца. Однако уже был прецедент, и, возможно, инъекция Моуринью могла бы стать тем, что нужно «Челси» для возвращения на вершину. Но все же, наверное, нет.

Однако представьте себе — Моуринью возвращается в «Челси» и выводит клуб в Лигу чемпионов, оставляя за бортом «МЮ»...

Предположение от Squawka: Зинедин Зидан

Зинедин Зидан as.com

Зидан в «Реале» трижды выиграл Лигу чемпионов, став первым тренером, которому удалось сделать это три раза подряд. После этого Зинедин подал в отставку и ушел в закат почивать на лаврах.

После увольнения Моуринью слухи отправляли в «МЮ» именно Зидана, однако работу на временной основе получил Уле-Гуннар Сульшер.

У француза, безусловно, есть необходимый послужной список для того, чтобы вернуть успех на «Стэмфорд Бридж». Но кто-то может сказать, что Зидану было проще добиться успеха за счет наличия в составе «Реала» лучших игроков мира. Построить машину с нуля гораздо сложнее, чем поддерживать на уровне ту, которая уже успешно функционирует.

В Лондоне Зидану необязательно строить машину с нуля, но та, что есть, требует очень большой работы. Как известно, Зидан славится не своим тактическим мастерством. Его солидная репутация связана в первую очередь с умением работать с людьми и выжимать из футболистов все самое лучшее.

В «Челси» есть несколько талантов мирового уровня. Если бы от них удалось добиться максимальной отдачи, то «Челси» мог бы стать грозной силой. Зидан обладает необходимыми обаянием, харизмой и менталитетом победителя и может вновь сделать «синих» успешными. 0