Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение

Для Маурицио Сарри в «Челси» наступили тревожные времена. Но главный тренер «Челси» не помогает сам себе. Когда команда демонстрирует плохие результаты, это не лучшее время для того, чтобы критиковать своих игроков и предполагать, что вы, возможно, не тот, кто может навести порядок.

Времена изменились, и Роман Абрамович перестал прощаться с тренерами еще до того, как они завершили у руля команды свой первый сезон. Тем не менее, Сарри по-прежнему нужно быть осторожным, чтобы не повторить судьбу таких специалистов как Луис Фелипе Сколари и Андре Виллаш-Боаш.

Прогресс команды и титулы — два ключевых компонента для любого менеджера «Челси» при Абрамовиче. Причем обычно от тренеров требуется выполнить оба условия, а не одно из них.

У «Челси» и Сарри позади тяжелый месяц. Да, они пробились в финал Кубка английской лиги, а также добрались до пятого раунда Кубка Англии, но в АПЛ дела не заладились. После сокрушительных 0:4 в матче с «Борнмутом» «Челси» впервые в этом сезоне оказался за пределами топ-четверки.

«Борнмут» — «Челси» twitter.com/chelseafc

После поражения от «Арсенала» 19 января Сарри поставил под сомнение мотивацию своих подопечных. После поражения от «Борнмута» итальянец вновь высказался в адрес игроков, обвинив их в том, что они играли как «одиннадцать индивидуалистов», после чего сделал смелое признание: «Возможно, я не способен мотивировать этих игроков».

Когда тренер выносит на публику свои опасения касательно того, что игроки не слушают его, затем очень трудно найти путь назад. Особенно, если результаты становятся настолько плохими, что выход в Лигу чемпионов уже видится лишь возможным, а не вероятным, как это было в первые месяцы сезона.

Свое первое поражение в АПЛ «Челси» потерпел лишь в конце ноября. До той неудачи на «Уэмбли» от «Тоттенхэма» команда Сарри выдала серию из восемнадцати матчей подряд без поражений во всех турнирах. Но в восемнадцати матчах после этого «синие» проиграли пять раз, а в 2019-м до сих пор не забили ни одного гола на выезде.

У сторонников Сарри есть несколько аргументов, чтобы высказаться в защиту тренера. Так, из-за того, «Челси» прошлым летом долго не мог расстаться с Антонио Конте, Сарри не смог приступить к работе с первых дней предсезонки и лишился важнейшего времени для планирования и подготовки своей команды.

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

Также итальянцу пришлось работать без бомбардира, на которого можно было положиться. С этой ролью не справились ни Альваро Морате (который уже отправился в аренду в «Атлетико»), ни Оливье Жиру, который мог бы забивать по 20 голов за сезон. А именно к этому привыкли в «Челси», за который раньше играли Дидье Дрогба и Диего Коста.

Плюс не стоит забывать о продолжающейся неопределенности с будущим Эдена Азара. Это становится отвлекающим фактором, которого хотел бы избежать любой тренер.

Однако не стоит забывать, что «Челси» пошел навстречу Сарри и прошлым летом выиграл у «Манчестер Сити» борьбу за Жоржиньо. А зимой «синие» арендовали до конца сезона Гонсало Игуаина. От аргентинца ждут того, чего не дождались ни от Мораты, ни от Жиру — регулярных голов.

Однако подписания Жоржиньо и Игуаина фактически указывают на одну из главных проблем и слабостей Сарри — нежелание поставить под сомнение его философию и план на игру. Оба футболиста не только играли в «Наполи» Сарри, но и были ключевыми элементами в системе 4-3-3. Завербовав их снова, Сарри демонстрирует, что не намерен менять подход, который перестал работать в последнее время.

Гонсало Игуаин twitter.com/chelseafc

Казалось бы, что у Сарри было слишком мало времени, чтобы попробовать в «Челси» что-то другое. Однако Сколари и Виллаш-Боаш во время работы в «Челси» тоже были слишком упрямы в своих убеждениях и в итоге были уволены.

Сарри должно беспокоить то, что его результат не лучше результата Сколари и Виллаша-Боаша к моменту, когда они были отправлены в отставку.

Сколари, который приводил сборную Бразилии к триумфу на ЧМ-2002, также впечатляюще стартовал в «Челси» в сезоне 2008-2009, выиграв девять матчей из тринадцати в начале сезона. Однако Абрамович уволил его в начале февраля 2009 года после того, как под руководством Солари команда потерпела шестое поражение в тридцати шести матчах. И это, несмотря на то, что команда комфортно чувствовала себя в топ-четверке.

Виллаш-Боаш так и не преуспел с «Челси» в сезоне 2011-2012. Абрамович терпел португальца на протяжении сорока матчей, прежде чем уволить его в марте. К тому времени «синие» проиграли в десяти из сорока поединков, а выиграли лишь в девятнадцати. На момент увольнения Виллаша-Боаша «Челси» шел в АПЛ пятым, отставая от занимавшего четвертое место «Арсенала» на три очка.

Андре Виллаш-Боаш Sky Sports

В последние годы Абрамович проявлял больше терпения по отношению к своим тренерам. И Жозе Моуринью, и Антонио Конте получили больше времени, чем можно было предположить, прежде чем были уволены.

Но Сарри не будет застрахован от необходимости соответствовать высоким стандартам, которые были установлены для всех его предшественников. И на данный момент итальянец не делает достаточно для того, чтобы можно было предположить, что ему дадут много времени на исправление ситуации. Он не добивается результата, он обвиняет игроков, и у «Челси» уже возникают трудности с попаданием в Лигу чемпионов. В «Челси» подобное приводит только к одной вещи. Сарри нужно выучить уроки истории, причем очень быстро. 0