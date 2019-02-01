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    Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение

    Итальянскому тренеру нужно срочно исправлять ситуацию в «Челси»

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    ESPN рассматривает ситуацию, которая сложилась у Маурицио Сарри в «Челси», а также утверждает, что у итальянского тренера не будет много времени, чтобы все исправить
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    Для Маурицио Сарри в «Челси» наступили тревожные времена. Но главный тренер «Челси» не помогает сам себе. Когда команда демонстрирует плохие результаты, это не лучшее время для того, чтобы критиковать своих игроков и предполагать, что вы, возможно, не тот, кто может навести порядок.

    Времена изменились, и Роман Абрамович перестал прощаться с тренерами еще до того, как они завершили у руля команды свой первый сезон. Тем не менее, Сарри по-прежнему нужно быть осторожным, чтобы не повторить судьбу таких специалистов как Луис Фелипе Сколари и Андре Виллаш-Боаш.

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    • Прогресс команды и титулы — два ключевых компонента для любого менеджера «Челси» при Абрамовиче. Причем обычно от тренеров требуется выполнить оба условия, а не одно из них.

    У «Челси» и Сарри позади тяжелый месяц. Да, они пробились в финал Кубка английской лиги, а также добрались до пятого раунда Кубка Англии, но в АПЛ дела не заладились. После сокрушительных 0:4 в матче с «Борнмутом» «Челси» впервые в этом сезоне оказался за пределами топ-четверки.

    «Борнмут» — «Челси»
    twitter.com/chelseafc

    После поражения от «Арсенала» 19 января Сарри поставил под сомнение мотивацию своих подопечных. После поражения от «Борнмута» итальянец вновь высказался в адрес игроков, обвинив их в том, что они играли как «одиннадцать индивидуалистов», после чего сделал смелое признание: «Возможно, я не способен мотивировать этих игроков».

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    • Когда тренер выносит на публику свои опасения касательно того, что игроки не слушают его, затем очень трудно найти путь назад. Особенно, если результаты становятся настолько плохими, что выход в Лигу чемпионов уже видится лишь возможным, а не вероятным, как это было в первые месяцы сезона.

    Свое первое поражение в АПЛ «Челси» потерпел лишь в конце ноября. До той неудачи на «Уэмбли» от «Тоттенхэма» команда Сарри выдала серию из восемнадцати матчей подряд без поражений во всех турнирах. Но в восемнадцати матчах после этого «синие» проиграли пять раз, а в 2019-м до сих пор не забили ни одного гола на выезде.

    У сторонников Сарри есть несколько аргументов, чтобы высказаться в защиту тренера. Так, из-за того, «Челси» прошлым летом долго не мог расстаться с Антонио Конте, Сарри не смог приступить к работе с первых дней предсезонки и лишился важнейшего времени для планирования и подготовки своей команды.

    Маурицио Сарри
    twitter.com/chelseafc

    Также итальянцу пришлось работать без бомбардира, на которого можно было положиться. С этой ролью не справились ни Альваро Морате (который уже отправился в аренду в «Атлетико»), ни Оливье Жиру, который мог бы забивать по 20 голов за сезон. А именно к этому привыкли в «Челси», за который раньше играли Дидье Дрогба и Диего Коста.

    Плюс не стоит забывать о продолжающейся неопределенности с будущим Эдена Азара. Это становится отвлекающим фактором, которого хотел бы избежать любой тренер.

    Однако не стоит забывать, что «Челси» пошел навстречу Сарри и прошлым летом выиграл у «Манчестер Сити» борьбу за Жоржиньо. А зимой «синие» арендовали до конца сезона Гонсало Игуаина. От аргентинца ждут того, чего не дождались ни от Мораты, ни от Жиру — регулярных голов.

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    • Однако подписания Жоржиньо и Игуаина фактически указывают на одну из главных проблем и слабостей Сарри — нежелание поставить под сомнение его философию и план на игру. Оба футболиста не только играли в «Наполи» Сарри, но и были ключевыми элементами в системе 4-3-3. Завербовав их снова, Сарри демонстрирует, что не намерен менять подход, который перестал работать в последнее время.

    Гонсало Игуаин
    twitter.com/chelseafc

    Казалось бы, что у Сарри было слишком мало времени, чтобы попробовать в «Челси» что-то другое. Однако Сколари и Виллаш-Боаш во время работы в «Челси» тоже были слишком упрямы в своих убеждениях и в итоге были уволены.

    Сарри должно беспокоить то, что его результат не лучше результата Сколари и Виллаша-Боаша к моменту, когда они были отправлены в отставку.

    Сколари, который приводил сборную Бразилии к триумфу на ЧМ-2002, также впечатляюще стартовал в «Челси» в сезоне 2008-2009, выиграв девять матчей из тринадцати в начале сезона. Однако Абрамович уволил его в начале февраля 2009 года после того, как под руководством Солари команда потерпела шестое поражение в тридцати шести матчах. И это, несмотря на то, что команда комфортно чувствовала себя в топ-четверке.

    Виллаш-Боаш так и не преуспел с «Челси» в сезоне 2011-2012. Абрамович терпел португальца на протяжении сорока матчей, прежде чем уволить его в марте. К тому времени «синие» проиграли в десяти из сорока поединков, а выиграли лишь в девятнадцати. На момент увольнения Виллаша-Боаша «Челси» шел в АПЛ пятым, отставая от занимавшего четвертое место «Арсенала» на три очка.

    Андре Виллаш-Боаш
    Sky Sports

    В последние годы Абрамович проявлял больше терпения по отношению к своим тренерам. И Жозе Моуринью, и Антонио Конте получили больше времени, чем можно было предположить, прежде чем были уволены.

    Но Сарри не будет застрахован от необходимости соответствовать высоким стандартам, которые были установлены для всех его предшественников. И на данный момент итальянец не делает достаточно для того, чтобы можно было предположить, что ему дадут много времени на исправление ситуации. Он не добивается результата, он обвиняет игроков, и у «Челси» уже возникают трудности с попаданием в Лигу чемпионов. В «Челси» подобное приводит только к одной вещи. Сарри нужно выучить уроки истории, причем очень быстро. 0

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