Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А

Касательно перспектив Гонсало Игуаина в английской Премьер-лиге возникало немало вопросов. Главный из них — является ли 31-летний футболист, который забил 8 голов в 22 матчах текущего сезона подходящим человеком для того, чтобы стать ключевым звеном нападения команды из топ-четверки, которая при этом имеет более высокие амбиции?

Но если вы более за «Челси» и хотите найти позитив, то вам всего лишь нужно взглянуть на один сезон Игуаина в Италии, который он провел под руководством Сарри.

И Игуаин, и Сарри провели в «Наполи» по три сезона, но пересеклись только в сезоне 2015-2016. Тот сезон стал не просто плодотворным для Игуаина, но лучшим в карьере. Аргентинец забил 36 голов в 35 матчах чемпионата Италии, побил рекорд 66-летней давности, который был установлен Гуннаром Нордалем и сравнялся с достижением Джино Росетти в сезоне 1928-1929 (еще до формирования Серии А). В историю Серии А Игуаин вошел как лучший бомбардир по итогам одного сезона.

Естественно, итоговое количество голов складывается из красивых цифр: всего 10 матчей в чемпионате без забитых голов, пятнадцать матчей с одним забитым мячом, девять дублей, а также один хет-трик в заключительном туре, который и позволил превзойти рекорд Нордаля.

Исходя из этого, вы можете представить, что толчком к такому выдающемуся сезону стало напутствие от главного тренера.

«Что я сказал Игуаину перед стартом сезона? Я сказал ему, что он слишком ленив, и если он не изменит свое отношение к делу, то никогда не станет лучшим центрфорвардом в мире», — рассказывал Сарри Sky Sports в октябре 2015 года после того, как Игуаин забил свой девятый гол в двенадцати матчах.

«Частично он согласился с моим мнением, так как не мог реализовать свои возможности на 100 процентов. Мы говорили прямо, у нас было взаимопонимание, основанное на честности, что, вероятно, помогало, мотивировать его», — добавлял тренер.

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри Sky Sports

Честность, очевидно, была лучшей политикой Сарри, а новый режим физической подготовки помог Игуаину сбросить четыре килограмма до начала сезона.

Прямолинейный Сарри заверял, что хвалил Игуаина не меньше, чем конструктивно критиковал. В декабре того года тренер продолжал называть игрока «чувствительным», но при этом и «лучшим форвардом в мире».

«Он немного упрямый, но нужно просто понимать, как найти к нему подход. Даже такому великолепному игроку, как он, иногда нужен какой-то совет — для того, чтобы он чувствовал поддержку, — говорил Сарри для Corriere dello Sport, — Игуаин очень чувствительный парень. Он всегда пытался сохранить имидж, который на самом деле не соответствует его реальному характеру. Он не только лучший нападающий в мире, но и человек с неподдельными чувствами, которые скрыты за его имиджем».

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри Sky Sports

Откровенность в рабочих отношениях начала приносить свои плоды с самого начала сотрудничества. Игуаин стал настолько грозной силой «Наполи», что Сарри после 4-3-1-2 в первых матчах перешел на 4-3-3. Эти тактические перестановки в конечном счете привели к тому, что Дрис Мертенс сел на скамейку запасных, а Игуаин начал действовать в роли единственного центрального нападающего, тогда как Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон помогали ему на флангах.

Игуаин и Кальехон оба в том сезоне по 35 раз вышли в основе «Наполи» в матчах Серии А, Инсинье — в 34 случаях. Сыгранное атакующее трио помогло неаполитанскому клубу преодолеть неуверенный старт сезона и к декабрю возглавить турнирную таблицу Серии А. Победная серия из восьми матче позволила команде удерживать первую строчку вплоть до середины февраля. Серию «Наполи» прервало лишь очная дуэль с «Ювентусом», после которой все изменилось в пользу туринцев.

Поражение со счетом 0:1 (и пятнадцатая подряд победа «Ювентуса») в том числе остановило и голевую серию Игуаина, который перед этим забил восемь мячей в шести матчах. В игре с «Юве» ему так и не удалось нанести хотя бы один удар в створ — в том матче у «Наполи» вообще был только один удар в рамку от Инсинье.

По итогам того чемпионата «Ювентус» в пятый раз подряд выиграл чемпионский титул, опередив «Наполи» на 9 очков. Но команда Сарри в том сезоне выиграла 25 матчей и забила 80 голов — больше, чем в любом другом сезоне с момента расширения Серии А до 20 команд в 2007 году.

В последний день сезона у Игуаина, тем не менее, был повод для празднования, а после своего исторического хет-трика он поблагодарил Сарри за поддержку в течение всего сезона.

«Я, безусловно, благодарен Маурицио Сарри, поэтому после третьего гола я подошел к боковой линии, чтобы обнять его. Он очень помог мне. Он всегда говорил, что мне нужно делать для того, чтобы прогрессировать, и я всегда слушал его. Это чудесный момент карьеры. После третьего гола я увидел, как вся команда бежит за мной, и почувствовал огромную радость», — сказал Игуаин.

Гонсало Игуаин Sky Sports

Однако чувство огромной радости длилось недолго. Подвиги нападающего привели к интересу со стороны «Ювентуса», и летом 2016 года после бурного месяца Игуаин перешел в туринский клуб за 90 миллионов евро, заявив при этом, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис «вытолкал» его из клуба.

«Это были удивительные три года, и я могу лишь сказать спасибо за всю ту любовь, которую мне подарили, но это решение я принял по личным причинам. Я могу понять то, что болельщики злятся на меня, я видел оскорбления в свой адрес, но я сделал то, что должен был, и счастлив этому.

Благодаря Сарри я добился прогресса. Он был для меня отличным тренером. Если он сердится на то, что я ухожу, не попрощавшись с ним, то я приношу свои извинения. Я могу только поблагодарить его», — говорил Игуаин.

«Уйти из "Наполи" — это мое решение, но именно Де Лаурентис подтолкнул меня к нему. Я хотел бы поблагодарить фанатов и моих одноклубников, но не Де Лаурентиса. Я больше не мог быть рядом с ним ни минуты», — также отметил нападающий.

Позже брат Игуаина рассказал Tuttosport о том, что Де Луарентис по ходу сезона 2015-2016 называл Игуаина «толстым».

Как уже отмечалось, извинения Игуаина перед Сарри относятся к тому факту, что нападающий покинул «Наполи», не попрощавшись с тренером лично.

«Я только что видел его в футболке "Юве". И хотя я не перестану с ним разговаривать, радости мне это не доставит. Это было целиком его решение. Мы предложили ему столько же, сколько он будет получать там. И на личном уровне меня это огорчает, так как я ожидал от него, по крайней мере, телефонного звонка, хотя бы за пять минут до прохождения медосмотра.

Даже парни ожидали, что он попрощается с ними, но этого так и не произошло. Технически говоря, мы остались без лучшего нападающего в мире. Но парням я сказал: "Давайте не будем расстраиваться, потому что мы сильны и без Гонсало". И мы уже доказали это в прошлом году. Конечно, есть небольшое расстройство, но, как только вы выходите на поле, то быстро забываете об этом», — ранее говорил Сарри в интервью Corriere dello Sport.

Гонсало Игуаин Sky Sports

Несмотря на такое прощание Сарри и Игуаин были в хороших отношениях, когда «Ювентус» встретился с «Наполи» в сезоне 2016-2017. После теплых объятий с тренером Игуаин забил решающий гол на 70-й минуте, и «Ювентус» выиграл со сетом 2:1.

Сарри затем похвалил нападающего: «Он феноменален. Когда мяч в ногах у Гонсало, это верная смерть для защитников. Если Гонсало выиграет что-то в Европе я буду рад за него. В меньше степени за "Ювентус", но за него точно», — сказал тогда Сарри в комментарии Sky Sports.

За два сезона в «Ювентусе» Игуаин забил 55 голов, после чего перешел в «Милан» — изначально он должен был провести в составе «россонери» один сезон на правах аренды. При этом прошлым летом форвард подчеркнул, что Сарри (который к тому моменту перебрался на «Стэмфорд Бридж») был единственным человеком, который хотел видеть его в «Челси».

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

«В то же время в "Милане" все хотели видеть меня, и это самое прекрасное, что вы можете услышать, как игрок — то, что вас действительно хотят видеть в команде. Вот почему я выбрал это вариант», — добавил Игуаин.

Однако через полгода, после непростой половины сезона в составе «Милана» (клуб идет пятым в Серии А, уступая лидирующему «Юве» на 21 очко) нападающий все же перешел в «Челси».

В лице Игуаина лондонский клуб получит необходимого центрального нападающего. Вопрос лишь в том, насколько успешным будет шестимесячное пребывание игрока в «Челси».

Гонсало Игуаин twitter.com/chelseafc

Трансфер Игуаина также приведет к тому, что Эден Азар оставит позицию ложной «девятки» и вернется на левый фланг атаки — на позицию, на которой он гораздо более опасен (семь голов и шесть ассистов до перевода в центра атаки).

В прошлом сезоне Азар критиковал тактику Антонио Конте, когда, играя в роли ложной «девятки», три раза коснулся мяча в матче с «Ман Сити». Хотя Сарри и уверяет, что бельгиец доволен своей ролью, возвращение на левый фланг может оказаться для футболиста жизненно важным. Особенно учитывая то, что разговоры о переходе в «Реал» в ближайшие месяцы могут только усилиться.

Эден Азар twitter.com/chelseafc

Фанаты «Челси» будут надеяться, что Игуаин сможет закрыть собой дыру, которая осталась в команде после возвращения Диего Косты в «Атлетико». Как и Коста, Игуаин может взъерошить перья. Единственной причиной, по которой он пропустил три матча в Серии А под руководством Сарри, было то, что он толкнул арбитра и поспорил с ним.

Игуаин также не боится высказывать свое мнение, например, отвечая тем, кто критикует его лишний вес. «Лучше, если вы будете продолжать называть меня толстым, тогда я продолжу забивать голы», — сказал он через месяц после перехода в «Ювентус».

Аргентинец остался недоволен тем, что был отброшен в тень Криштиану Роналду в «Ювентусе». Он показал свой характер, когда вышел на поле против туринского клуба (0:2) и получил красную карточку. В первом тайме той встречи Игуаин также не забил пенальти.

Пока неизвестно, сможет ли Игуаин привнести в «Челси» огонь и точность в завершении атак. Но каждый шаг 31-летнего нападающего будет находиться под пристальным вниманием. Теперь ему придется приспосабливаться к требованиям АПЛ. И только время покажет, не запоздал ли этот трансфер лет на пять. 0