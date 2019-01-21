Восемь игроков, которые подвели Сарри

Маурицио Сарри несчастлив на посту главного тренера «Челси». После многообещающего старта сезона, когда команда потерпела первое поражение только в ноябре, Сарри с треском был спущен с небес на землю.

В субботу «Челси» со счетом 0:2 проиграл «Арсеналу», тем самым усложнив себе жизнь в борьбе за топ-четверку, тогда как при победном результате «синие» могли бы чувствовать себя довольно комфортно.

Счет 0:2 сам по себе может показаться не таким уж и плохим, однако «Челси» на «Эмирейтс» выглядел просто беззубо. Команда могла проиграть и с большим счетом.

«Арсенал» — «Челси» twitter.com/chelseafc

После поражения Сарри не стал сдерживаться в отношении своих игроков. «Я очень зол из-за отношения игроков к этому матчу. Нельзя смириться с подобным. Я очень-очень зол. Это поражение в первую очередь связано с нашим менталитетом. Это то, что я не могу принять. Эту группу игроков крайне сложно мотивировать», — сказал Сарри после игры.

Этот комментарий вызвал воспоминания о предыдущих тренерах «Челси», в том числе Жозе Моуринью, который когда-то обвинял своих подопечных в предательстве. И хотя Сарри не зашел столь далеко, итальянец явно недоволен своими игроками. Некоторые из них выглядели очень плохо, некоторые (например, Давид Луис) показали как хорошие, так и плохие стороны.

Кто же входит в число футболистов, которых сложно мотивировать? Кто из звезд «Челси» подводит итальянского тренера?

Маркос Алонсо

Маркос Алонсо был великолепен в «Челси», когда рассекал фланг под руководством Антонио Конте. Испанец помог «Челси» выиграть чемпионский титул в сезоне 2016-2017.

Когда летом Сарри сменил Конте, пошли слухи о том, что Алонсо недостаточно хорош в роли фулл-бэка для воплощения в жизнь стиля игры экс-тренера «Наполи». Однако на ранних стадиях сезона, когда Алонсо забил гол и отдал два ассиста в четырех матчах, Сарри называл своего левого защитника потенциально одним из лучших в Европе.

Будущее Алонсо в «Челси» казалось безоблачным, когда в октябре прошлого года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Испанец очень хорош в атаке, однако очень часто он подводит Сарри своими оборонительными действиями.

Алонсо зачастую располагается на поле слишком высоко и оставляет свободные зоны для соперников. В матче против «Арсенала» испанцу противостояли Александр Ляказетт и Эктор Бельерин и многие атаки «канониров» проходили именно через фланг Алонсо.

Испанец теперь также может переходить на роль центрального нападающего в матчах, когда «Челси» гонится за результатом. Но опять же это тоже открывает слишком много пространства для соперников.

Жоржиньо

Когда Жоржиньо перешел из «Наполи» в «Челси» вслед за Сарри, этот трансфер был назван одной из лучших сделок. В начале своей карьеры в лондонском клубе итальянец бил рекорды и выглядел, как ключевой элемент в потенциальной борьбе за титул.

Жоржиньо twitter.com/chelseafc

Но соперники быстро увидели, насколько важен Жоржиньо для Сарри, и поняли, что если нейтрализовать итальянца, то можно остановить и весь «Челси».

В матче против «Арсенала» Жоржиньо, возможно, провел свой худший матч за «Челси». Аарон Рэмзи идеально справился с итальянцем. В этой встрече Жоржиньо показал свой третий худший результат сезона по проценту передач — 85% точности. Только против «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» хавбек пасовал еще хуже (84,31%), и оба матча «Челси» проиграл.

По ходу сезона Жоржиньо выполнил 2077 передач — больше, чем любой другой игрок чемпионата Англии. Однако лишь 251 пас был выполнен итальянцем в финальной трети поля, тогда как 846 — на своей половине.

Несмотря на то, что роль Жоржиньо заключается не в том, чтобы быть созидателем, недостаток креатива у итальянца вредит «Челси». И Сарри начинает осознавать это.

Матео Ковачич

Нельзя отрицать то, что Матео Ковачич — очень способный полузащитник. И он доказывал это в текущем сезоне. Но для того, чтобы преуспеть на позиции левого центрального полузащитника, хорват недостаточно атакует.

В основе стиля игры Сарри лежит полузащита из трех человек, и каждый из них имеет свою определенную роль. Глубже всех располагается Жоржиньо, который отвечает за оборону и перемещение мяча вперед из глубины поля. Справа располагается хавбек по типу «бокс-ту-бокс», который должен в равной степени участвовать как в атаке, так и в защите.

В то же время полузащитник, который располагается левее, в большинстве случаев обладает свободой в том, чтобы идти вперед и комбинировать с левым вингером и левым защитником.

Ковачич записал в свой актив пока только две голевые передачи. Он недостаточно креативен для того, чтобы восполнить недостаток креативности у Жоржиньо.

В этом сезоне в АПЛ хорват отдал 906 пасов. Из них лишь 99 были в последней трети поля, и лишь 19 приводили к моментам. Кроме того, Ковачич пока не провел ни одного полного матча за «Челси» в АПЛ. Чаще всего он уходит с поля примерно после часа игры. Пока что хорват продолжает адаптироваться к регулярной игре в основе.

В матче против «Арсенала» Ковачич был почти незаметен. Он не был способен помочь «Челси» переместить игру на половину поля соперника, когда команда в этом нуждалась. В итоге хорвата поменял Росс Баркли.

Эден Азар

И Сарри, и Азар виноваты в том, что подвели друг друга в этом сезоне. У бельгийца было отличное начало сезона, и Сарри даже бросил вызов Азару касательно того, то нападающий забьет 40 мячей за сезон. Но с тех пор бельгиец замедлил темп. Особенно с того момента, как тренер начал использовать игрока в качестве ложной «девятки».

Эден Азар Sky Sports

Против «Арсенала» Азар выглядел очень слабо — был практически неэффективен и сыт по горло позицией, на которой играет.

Ранее бельгийца уже обвиняли в неуважительном отношении к игре на позиции ложной «девятки». Экс-футболист Тони Каскарино после победы «Челси» над «Ньюкаслом» говорил следующее: «Эден Азар пренебрежительно отнесся к своей роли. Он не обращал внимания на командную игру. Когда вас просят сыграть на команду — нужно сделать это правильно. Он великолепный игрок, но в этот раз не впечатлил».

Плюс слухи связывают Азара с возможным трансфером в «Реал». Бельгиец может уехать в Мадрид, независимо от того, достигнет ли чего-либо с «Челси» в этом сезоне. Может быть, мыслями он уже со «сливочными»?

Виллиан

Виллиан почти всегда выходит на поле при Сарри, а тренер определенно считает бразильца одним из лучших вингеров в команде. Но Виллиану еще предстоит по-настоящему отплатить тренеру за эту веру. Пока же на его счету только 5 голов и 5 ассистов в 33 матчах, в которых бразилец играет как слева, так и справа.

Виллиан express.co.uk

На правом фланге Виллиан слишком бросает свою позицию для того, чтобы стиль Сарри работал — бразилец предпочитает смещаться в центр, а не растягивать игру на фланге. В то же время, располагаясь слева, Виллиан чаще всего слишком эгоистичен — он пытается забить сам, когда есть лучший вариант, при котором нужно сыграть на команду.

Виллиан также слишком перетягивал игру на себя, не доверяя Альваро Морате, когда испанец находился на поле. Это позволяло защитникам соперника вернуться на свои позиции и остановить бразильца.

Да, Виллиан — третий в этом чемпионате по количеству созданных моментов (55), но только семь из них были по-настоящему голевыми шансами, а на свой счет бразилец записал только три результативных паса.

Росс Баркли

Часто выходя на замену вместо Ковачича, Росс Баркли не оправдал высоких ожиданий, которые возлагались на него в начале сезона.

При Конте Баркли получал мало игрового времени, и теперь, казалось, возродил свою карьеру в «Челси», забив в октябре 3 гола и сделав 3 ассиста в матчах чемпионата Англии. Но с тех пор на счету Баркли ни одного результативного действия — независимо от того, начинал ли он матч в старте или же выходил на замену.

После того, как травму получил Рубен Лофтус-Чик, Баркли стал одним из немногих вариантов Сарри для усиления атаки. Однако полузащитник не выглядел как тот, кто может доставить неприятности обороне соперника. Уверенность, которая была присуща Баркли в октябре, похоже, вновь исчезла — экс-игрок «Эвертона» вновь слишком нерешителен на половине поля соперника. Ему не удается ни отдать убийственный пас, ни проверить голкипера своим ударом.

Отчасти это связано с недостаточным количеством игрового времени, но все равно Баркли пока не заслужил попадания в основу «Челси».

Альваро Мората

Голы — серьезная проблема для «Челси» в этом сезоне. «Синие» слишком беззубо выглядят в атаке, что не может нравиться их фанатам. Частично проблема заключается в форме Мораты, который, похоже, покинет «Стэморфд Бридж» спустя полтора года после перехода в «Челси».

Альваро Мората squawka.com

Испанец после перехода в «Челси» никогда толком не выглядел так, как следовало бы. В этом сезоне на его счету 9 голов в 24 матчах, и всего 5 в АПЛ. Сарри поставил под сомнение психологическую устойчивость Мораты — тренер сравнил испанца с «хрупким ментально» экс-нападающим «Эмполи» Рикардо Сапонарой. Испанский нападающий часто выглядит лишенным уверенности, даже когда забивает.

Это не могли не заметить и одноклубники Мораты — из-за неуверенности в нападающем зачастую они предпочитали замедлять игру или брать ее на себя, хотя испанец при этом находился в хорошей позиции.

Плюс Мората так и не сумел полностью приспособиться к английскому футболу. Ему не удается сохранить мяч в игре против жестких защитников.

Оливье Жиру

Оливье Жиру — идеальный наконечник атак в связке с Эденом Азаром. Но 32-летний форвард слишком медлителен для Сарри. Очевидно, что это не его вина, однако Жиру не может внести свой вклад в игру команды, когда «Челси» пытается действовать быстро, используя свободное пространство в обороне соперника.

Жиру также был плох перед воротами. В этом сезоне во всех соревнованиях он забил лишь 5 голов, причем четыре из них — в Лиге Европы. Единственный свой гол в АПЛ француз забил тогда, когда «Челси» проиграл в ноябре «Тоттенхэму» (1:3). Это далеко не достаточно для нападающего для команды из топ-шестерки. 0