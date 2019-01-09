Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»

Ключевой пенальти

В первом матче 1/2 финала Кубка лиги на «Уэмбли» как раз пенальти от Гарри Кейна стал решающим. Он был назначен арбитром после просмотра видеоповтора, на котором было заметно, как Кепа Аррисабалага сбил форварда «шпор». Кейн оказался в чужой штрафной, когда освободился от опеки Сесара Аспиликуэты. Впрочем, остался и спорный момент, на котором настаивает Маурицио Сарри, осудивший назначение пенальти, сославшись на записи камер, которые показали, что «Кейн был в офсайде, явном офсайде».

Мы увидели безумную игру, которую часто называют хорошей рекламой английского футбола. Все происходило быстро, с обилием физической борьбы. Игроки едва успевали сделать два касания, как соперник выполнял перехваты с приятной для зрителей интенсивностью.

Встреча продемонстрировала, что обе команды с полной серьезностью относятся к турниру, особенно сейчас, когда чувствуют запах трофея. Главные тренеры старались наполнить состав сильнейшими футболистами. Это была также игра, в которой команда, которая доминировала, не выиграла, о чем позже скажет Сарри.

«Думаю, мы заслуживали большего, потому что в этом матче играли лучше, чем соперник. Мы контролировали ход встречи. Мы 70 раз доставляли мяч в чужую штрафную площадь, тогда как "Тоттенхэм" сделал это лишь 11 раз. Также у нас было 18 ударов по воротам против семи у "шпор". У нас было пять голевых моментов, а у них — два», — объяснил свою позицию Сарри.

На основе этой информации можно выделить как позитивные, так и негативные моменты для «Челси». Хорошо, что «синие» доминировали, особенно во втором тайме, но тот факт, что они не воплотили моменты в голы и победу, должен настораживать.

Важность Кейна

Так что же на «Уэмбли» определило разницу между командами? Гол Кейна, конечно, был забит с пенальти, но в любом случае для статистики это гол. Капитан сборной Англии не забил лишь один пенальти из последних 14. Речь идет о встрече против «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Он не воспользовался своим шансом на 87-й минуте, но спустя семь минут исправился и со второй попытки все же пробил вратаря.

Эти семь минут, возможно, и показывают главную причину того, почему Кейн так хорош. Такое ощущение, что у него есть то специальное устройство для стирания памяти из «Людей в черном», только он забывает не о существовании инопланетян, а стирает промахи из своего мозга, освобождая себя от лишней неуверенности, которая может застрять в мозгах многих других футболистов.

У «Челси» нет никого подобного, даже приблизительно. Эден Азар снова сыграл в этом матче «фальшивую девятку». Данный термин в современном «Челси» имеет несколько значений: название позиции на поле, занятое кем-то, кто не является традиционным центральным нападающим, но также описание теоретического нападающего, доступного для Сарри.

Оливье Жиру забил всего один гол в чемпионате, а Альваро Мората выглядит настолько испуганным с мячом, что его становиться жаль. Все это вынуждает Сарри задействовать Азара вдали от его естественного и самого опасного положения на поле.

Дело не только в том, что у «Челси» нет того, кого Антонио Конте называл «точкой опоры». Дополнительный недостаток заключается в том, что Азар теряет терпение, находясь впереди, поэтому садится все глубже и глубже, чтобы получить мяч, который в итоге он получает, но не видит нападающего, потому что он должен быть нападающим. «Когда мы забили, он старался играть скорее атакующего полузащитника, чем нападающего», — отметил Почеттино.

Сарри, как и большинство тренеров, мечтает иметь Кейна в своем составе. Не только из-за голов, но и из-за того, что Гарри может дать дополнительную свободы другим игрокам. Только представьте себе Азара, играющего слева, и Каллума Хадсона-Одои, который угрожает сопернику справа и способен взаимодействовать с Кейном.

Талант Хадсона-Одои

Хадсон-Одои, которому настойчивая «Бавария» сделала уже четвертое предложение на этой неделе, играл так, будто новости о возможном трансфере не оказывают на него давления. «Может, он просто не читает новостей. Он играл так, как обычный игрок в 25-26 лет, и отлично отрабатывал в обороне», — сказал Сарри. Последняя фраза является высшей похвалой от итальянского специалиста.

Смотреть за игрой подобных игроков всегда приятно, даже если они еще не достигли выдающегося уровня. Это как раз случай Хадсона-Одои, парня, который так грамотно работает с мячом. В матче против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии он дважды ассистировал Альваро Морате своими навесами. Жаль, что в этот раз у него просто не было того, кто мог бы замкнуть передачу.

«Челси» может играть лучше

Сарри описал игру как «одно из самых важных выступлений команды в сезоне», потому что она играла хорошо на протяжении всего матча. Это может звучать как осуждение со слабой похвалой, но одной из главных проблем итальянца в последние пару месяцев была любопытная тенденция «Челси», который выключался примерно через 60 минут после стартового свистка, что дорого стоило команде в матче с «Вулверхэмптоном», и это лишь один пример. «Мы сыграли с хорошим желанием и решительностью. С душой», — сказал он.

С душой, но без голов. Отсутствие качественного бомбардира не является проблемой, которую «Челси» сможет решить легко, быстро и дешево, но любой, кто скажем им «кстати, возьмите в свою команду Кейна», будет осужден за отсутствие толкового совета.

Мы увидели игру, в которой был выявлен самый большой недостаток «Челси». Речь идет не о том, насколько лондонцы были плохи, а о том, насколько хороши они могли бы быть. 0