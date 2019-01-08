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    «Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионство

    Реакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» проиграл во втором матче кряду
    «Ливерпуль» проиграл во втором матче кряду
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    Накануне «Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии в рамках третьего раунда. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.
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    «Вулверхэмптон» воспользовался выбором состава от Клоппа

    «Было бы неправильным считать, что клуб с такой гордой историей, как "Ливерпуль" абсолютно равнодушно отнесется к вылету из третьего раунда Кубка Англии, который он выиграл семь раз. У него действительно есть другие приоритеты, и будет по-настоящему сложно вспомнить, когда в последний раз мерсисайдцы казались такими же безразличными, такими же блаженными в старейшем турнире мира, как коллектив Юргена Клоппа во время этого поражения. Лучшее время, чтобы судить о том, прав ли был немецкий менеджер, придет в конце сезона, когда станет понятно, выиграет ли нынешний лидер АПЛ чемпионство», — пишет на страницах The Guardian Даниэль Тейлор.

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    • «На сегодня все, что можно сказать — это то, что "Вулверхэмптон" полностью воспользовался выбором наставника гостей состава на игру и выиграл непростой матч благодаря эффектному удару Рубена Невеша. Все это оставляет небольшие сомнения о том, какие у Клоппа приоритеты, ведь Алиссон, Вирджил ван Дейк и Энди Робертсон получили отдых. "Красным" удалось всего девять раз за весь поединок прикоснуться мяча в чужой штрафной».

    «Ливерпуль» получил выгоду от вылета из Кубка Англии

    «Если говорить о позитиве, то это поражение означает, что теперь у "Ливерпуля" осталось на один турнир меньше в этом сезоне, в котором они пытаются выиграть свой первый за 29 лет чемпионский титул: без матча в четвертом раунде команда получит свободный уикенд между поединками в АПЛ против "Кристал Пэлас" и "Лестера", благодаря чему у коллектива будет время отдохнуть и восстановиться, кроме того, дебютировать в официальном матче смогли Ки-Джан Ховер, Кертис Джонс и Рафаэль Камачо. Тем не менее, мерсисайдцы больше не могли себе позволить потерять из-за травмы еще одного центрбека, что в итоге и случилось, когда сломался Деян Ловрен. Теперь ван Дейк остается единственной опцией для коллектива в этой зоне», — отмечает в материале ESPN Гленн Прайс.

    «Между тем, некоторые из неосновных исполнителей не проявили себя в нужной степени, хотя это был матч, где они могли заставить менеджера задуматься об их шансах играть в основе. Со стороны фанатов клуба определенно нет никаких жалоб по поводу девяти изменений в составе, ведь Кубок Англии не в приоритете у команды, лидирующей в АПЛ. Но несмотря на всю выгоду, которую получит коллектив в связи с вылетом из старейшего турнира в мире, Клопп явно хотел остаться в борьбе за трофей, раз уж выпустил по ходу второго тайма Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино».

    «Ливерпуль» проиграл два матча кряду

    «Наибольшей жертвой в третьем раунде Кубка Англии стал "Ливерпуль", который проиграл "Вулвз", но рулевой гостей будет больше волноваться по поводу другой потери своей команды. Поражение ослабленным составом не обошлось без вылета Ловрена из-за травмы подколенного сухожилия в первые минуты игры, а значит "Красные" могут отправиться к "Брайтону" в следующую субботу с одним ван Дейком в центре обороны. И хотя никто не может обвинять за такой состав Клоппа, с учетом других турниров в приоритете, он может жалеть о том, что не оставил Ловрена вне состава», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

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    • «Разочарование менеджера усугубляется тем, что болезни у ряда других исполнителей заставили его использовать хорвата в седьмом кряду поединке, тогда как его планировалось оставить в запасе. Рассматривал ли он на этой позиции Джордана Хендерсона? Этот результат стал вторым кряду поражением для клуба, и хотя здесь была совсем другая история, чем против "Манчестер Сити" на прошлой неделе, мерсисайдцам нужно было отреагировать на неудачу».

    Проблемы в обороне угрожают шансам «Ливерпуля» на титул

    «Джо Гомес и Жоэль Матип все еще не готовы играть после травм, и хотя найти партнера для ван Дейка в центре обороны в матче против "Лестера" в конце января не станет проблемой, до того времени у коллектива еще два матча в АПЛ — против "Брайтона" в гостях и "Кристал Пэлас" дома. Календарь мог принести более сильных соперников, однако для "Ливерпуля" важно просто набрать шесть очков, даже если команда не будет в оптимальном составе. Конкуренты мерсисайдцев в борьбе за титул "Манчестер Сити" должен был справляться с большими потерями в этом сезоне, когда вылетали Кевин де Брейне и Серхио Агуэро. Однако потерять сразу трех игроков на одной позиции — это особенное невезение для лидера Премьер-лиги», — рассуждает в материале Sky Sports Адам Бейт.

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    • «Может показаться странным жалеть о потере Ловрена — игрока, которого многие фанаты клуба посчитали главным виновником поражения от "Сити" на прошлой неделе. Но его повреждение случилось не только в неподходящее время, с учетом остальных травмированных защитников — оно также лишает Клоппа от опции использовать Фабиньо в центре поля. Было ощущение, что бразильца не хватало "Красным" в матче против "Горожан", если это решение отодвинуть универсала в оборону не позволяет тренеру восполнить пробел в другой зоне, тогда это только ухудшает ситуацию. "Манчестер Сити" уже пришлось пережить свой непростой период сезона — настала ли очередь "Ливерпуля", ведь от этого может зависеть судьба чемпионства?». 0

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