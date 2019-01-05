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    Предотвратить неизбежное. Салаху точно не нужно в Испанию

    Коротко о том, почему египтянин не должен переходить в «Реал» или «Барселону»

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    Мо Салах
    Мо Салах
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    The Guardian спорит с мнением экс-футболиста, а нынче эксперта Мидо, который считает, что переезд Салаха в Испанию стал неизбежным.
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    В предыдущие десять лет все нападающие из чемпионата Англии, которые достигали топ-уровня, становились целью двух испанских суперклубов. Но для нападающего «Ливерпуля» Мо Салаха переход в «Реал» или «Барселону» был бы очень плохой идеей.

    Рискует ли английский футбол потерять Салаха из-за «Реала» или «Барселоны», так как на данном этапе египтянин слишком хорош, чтобы остаться? Мидо определенно так считает. Да-да, тот самый Мидо, который однажды принес формальные извинения фанатам «Миддлсборо» за то, что был слишком толстым. Тот самый Мидо, который в наши дни стал весьма неплохим экспертом и на этой неделе поднял любопытный вопрос о траектории Салаха по ходу его второго сезона доминирования в АПЛ.

    Конечно, фанаты «Ливерпуля» могут усомниться в том, достаточна ли квалификация Мидо, чтобы вообще говорить об этих вещах.

    Мидо в роли эксперта
    twitter.com/cfcwriter

    Бывшие футболисты находят для себя вторую жизнь на ТВ в качестве «бывшего игрока "Манчестер Сити" или "футболиста, который провел шесть сезонов в 'Челси', даже несмотря на то, что 'Челси' в ту пору был не очень хорош. Мнение любого, кто играл за Алекса Фергюсона или Арсена Венгера до сих пор считается жизненно необходимым.

    Не то чтобы это плохо. Просто нет очевидных причин, почему, скажем, Мартин Киоун должен быть столь публичной персоной, но он ей стал. Причем выражает свои взгляды с откровенным гневом и шипением.

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    • Возвращаемся к Мидо, который постоянно мелькал повсюду со своим мнением. Мидо на радио. Мнение Мидо о трансферах. В какой-то момент это начало казаться аномалией. Интересно, а что по этому мнению думает Якубу? Или, например, Грабби Коррадо?

    Возможно, исключением в данной ситуации является то, что Мидо по-своему оседлал тему Салаха, используя свой статус египетского футболиста, которого отлично знают в Англии. И к счастью, он хороший эксперт, который не боится что-либо говорить. Например, недавно Мидо говорил о том, что футболист может наилучшим образом проявить себя на поле только в том случае, если он не боится проявлять главные черты своего характера. Отличная точка зрения.

    На этой неделе Мидо предположил, что переезд Салаха в Испанию стал почти неизбежным. Его продолжающийся успех станет 'проблемой' для 'Ливерпуля', так как топ-клубы Ла Лиги всегда пытаются заполнить звездный вакуум в своих составах.

    Мидо прав. Салах уже был бы очевидным кандидатом на такую роль, если бы не великое переселение Неймара, которое могло бы включить в себя повторную высадку на Луну.

    И хотя Салах вел себя довольно тихо в матче против 'Ман Сити', на дистанции он великолепен. Он сбросил с себя небольшую ржавчину, которая появилась в начале сезона, после чего стал даже лучше — играющим в центре, более креативным и не менее плодовитым.

    Мохамед Салах
    twitter.com/lfc

    И все же переход в испанский топ-клуб по ряду причин будет ужасной затеей. Во-первых, является ли Салах подходящим для этого игроком? Он не машина по забиванию голов, которая работает на уровнях, установленных в последние десять лет божественными Роналду и Месси.

    Салах — человек, который время от времени дает сбои, и этим он тоже привлекателен. Он не забил ни одного гола командам из топ-четверки с апреля прошлого года. Он скорее изящный, а не сокрушающий все на своем пути талант в клубе, в котором его воспитали так, как и нужно было.

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    • Зачем менять все это? Зачем рисковать? Нельзя сказать — достаточно ли хорош Салах для испанских топ-клубов. Но факт в том, что старая система 'галактикос' выглядит немного сломанной и измученной, выглядит еще одним примером того, что прогресс и амбиции всегда хороши.

    Есть и другие способы функционирования мира. Точно так же, как определяющими чертами этого 'Ливерпуля' является не жажда победы любой ценой, а страсть, сердце, дух.

    Юрген Клопп и Мохамед Салах
    Liverpool Echo

    Частично это связано с идеями Юргена Клоппа о воспитании и постоянном совершенствовании. Салах извлек выгоду из этих в первую очередь человеческих отношений в клубе. И то, что он может уйти, кажется просто странным и нелогичным.

    Без сомнения у Мидо есть собственное понимание того, как это может произойти в холодной суровой реальности. Но это не значит, что успех не может последовать за игроком, когда он находится в идеальном для себя месте и, прежде всего, счастлив. 0

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