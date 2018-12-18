Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и Роджерса

Довольно легко обыграв «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» оформил лучшую серию без поражений в чемпионате Англии в истории клуба.

«Красные» не побеждали в национальном первенстве с 1990 года. В АПЛ они являются многолетними неудачниками или «почти победителями». В составе команды на протяжении этих лет были топ-звезды английского чемпионата: Стивен Джеррард, Фернандо Торрес или Луис Суарес. Но этого было недостаточно.

Но теперь ситуация может измениться — под руководством Юргена Клоппа команда выдала серию из восемнадцати матчей подряд без поражений. Это на один матч больше, чем при Рафе Бенитесе в 2008 году и на два больше, чем при Брендоне Роджерсе — шестнадцать матчей без поражений в 2014 году.

Итак, в чем же секрет? Глядя на серии Бенитеса и Роджерса, становится очевидным, что Клопп нашел идеальный баланс двух стилей. Это крепкий оборонительный дух команды Бенитеса и атакующий стиль Роджерса, которые построены вокруг группы игроков, четко осознающих всю ответственность игры за такой клуб как «Ливерпуль».

Серия Бенитеса

Соперникам было непросто сломить сопротивление команды Бенитеса. В то же время «Ливерпуль» использовал скорость Торреса для контратак. В ходе беспроигрышной серии под руководством испанского тренера «красные» выдали фантастические 10 матчей без пропущенных голов.

Рафа Бенитес goal.com

В защите той команды были такие звезды как Сами Хююпя и Даниэль Аггер, да еще и Джейми Каррагер. Столь сильное сочетание игроков помогло «Ливерпулю» отойти от репутации слабой в защите команды, которая прицепилась к ней еще со времен Роя Эванса.

Но при этом Бенитесу пришлось принести определенную жертву. Во время этой серии команда забила лишь 27 голов. Это очень блеклый результат по сравнению с количеством голов, забитых «Ливерпулем» по ходу беспроигрышных серий под руководством Роджерса и Клоппа — 52 и 41 гол соответственно.

Кроме того, эта серия без поражений охватила два сезона. Оба «Ливерпуль» завершил без титула. В сезоне 2007-2008 команда финишировала четвертой, а в сезоне 2008-2009 — второй. Тем не менее, методы Бенитеса привели к прогрессу по сравнению с тем, к чему привыкли фанаты «красных».

Серия Роджерса

Огромной разницей между Роджерсом и Бенитесом было то, что североирландец совершенно не заботился об осторожности. Во время серии из шестнадцати матчей без поражений его команда забила 52 гола, но при этом страдала игра команды в обороне. «Ливерпуль» пропустил 21 гол, позволил соперникам нанести 200 ударов по своим воротам и лишь в пяти поединках сохранил свои ворота сухими.

Недостаток надежности в обороне привел к тому, что «Ливерпуль» закончил сезон 2013-2014, на два очка отстав от чемпиона «Манчестер Сити». Причем в предпоследнем туре «красные» на выезде сыграли вничью с «Кристал Пэлас» — 3:3, что продемонстрировало как положительные, так и отрицательные моменты стиля игры Роджерса.

Брендан Роджерс foxnews.com

Хорошая оборона является обязательным условием для того, чтобы стать чемпионом, так как постоянно забивать большое количество голов может быть очень непросто. После ухода Суареса в «Барселону» Роджерсу не удалось сохранить тот же импульс, и «Ливерпуль» завершил следующий сезон лишь шестым.

Клопп взял все лучшее

Клоппу потребовалось определенное время, но теперь нет никаких сомнений в том, что экс-тренер «Боруссии» нашел ту систему, которая сочетает в себе оборонительную прочность Бенитеса и атакующую мощь Роджерса.

Высокий прессинг команды Клоппа и модель контратакующей игры приносят свои дивиденды — команда не проигрывала уже восемнадцать матчей.

«Ливерпуль» построен вокруг защитной стены в лице Вирджила ван Дейка, усилен энергией Наби Кейта и Фабиньо. «Красные» сильны во всех компонентах. Они вынудили «МЮ» выглядеть на «Энфилде» второсортной командой.

Цифры подтверждают, что Клоппу удалось найти идеальный баланс, создать систему, которая, по сравнению с прошлым сезоном, может регулярно приносить результат.

Юрген Клопп twitter.com/lfc

«Ливерпуль» пропустил в АПЛ только семь голов, позволил соперникам нанести только 141 удар по своим воротам, а также 11 раз (еще больше, чем во время серии Бенитеса) сохранил ворота сухими. 41 забитый гол — это меньше, чем во время серии Роджерса, но команде Клоппа не приходится жертвовать обороной.

У этого «Ливерпуля» к тому же есть глубина состава — такие парни как Джордан Хендерсон и Джердан Шакири начинали важнейший матч против «МЮ» на скамейке запасных. Это говорит о многом.

Клопп побеждает топ-клубы

Рафа Бенитес не сумел выиграть чемпионский титул с «Ливерпулем» в 2009 году, несмотря на то, что его команда проиграла лишь дважды. А сезоном ранее «красные» дважды проиграли в чемпионате «МЮ» и финишировали четвертыми. Команда Брендона Роджерса в своем сезоне не могла победить больших соперников — «Ливерпуль» проигрывал «Арсеналу», «Челси», дважды «Ман Сити».

Клопп уже обыграл по ходу сезона «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также не уступил «Челси» и «Ман Сити». Важно набирать очки в матчах против команд из всех частей турнирной таблицы, но особенно важно не отдавать их конкурентам в борьбе за титул. И команде Клоппа это удается.

Если немецкому тренеру удастся сохранить тот уровень, который команда демонстрирует во время своей беспроигрышной серии в АПЛ, то этот сезон определенно станет для «Ливерпуля» запоминающимся. 0