Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и Роджерса

«Красные» не побеждали в национальном первенстве с 1990 года. В АПЛ они являются многолетними неудачниками или «почти победителями». В составе команды на протяжении этих лет были топ-звезды английского чемпионата: Стивен Джеррард, Фернандо Торрес или Луис Суарес. Но этого было недостаточно.
Но теперь ситуация может измениться — под руководством Юргена Клоппа команда выдала серию из восемнадцати матчей подряд без поражений. Это на один матч больше, чем при Рафе Бенитесе в 2008 году и на два больше, чем при Брендоне Роджерсе — шестнадцать матчей без поражений в 2014 году.
Итак, в чем же секрет? Глядя на серии Бенитеса и Роджерса, становится очевидным, что Клопп нашел идеальный баланс двух стилей. Это крепкий оборонительный дух команды Бенитеса и атакующий стиль Роджерса, которые построены вокруг группы игроков, четко осознающих всю ответственность игры за такой клуб как «Ливерпуль».
Серия Бенитеса
Соперникам было непросто сломить сопротивление команды Бенитеса. В то же время «Ливерпуль» использовал скорость Торреса для контратак. В ходе беспроигрышной серии под руководством испанского тренера «красные» выдали фантастические 10 матчей без пропущенных голов.
В защите той команды были такие звезды как Сами Хююпя и Даниэль Аггер, да еще и Джейми Каррагер. Столь сильное сочетание игроков помогло «Ливерпулю» отойти от репутации слабой в защите команды, которая прицепилась к ней еще со времен Роя Эванса.
Но при этом Бенитесу пришлось принести определенную жертву. Во время этой серии команда забила лишь 27 голов. Это очень блеклый результат по сравнению с количеством голов, забитых «Ливерпулем» по ходу беспроигрышных серий под руководством Роджерса и Клоппа — 52 и 41 гол соответственно.
Кроме того, эта серия без поражений охватила два сезона. Оба «Ливерпуль» завершил без титула. В сезоне 2007-2008 команда финишировала четвертой, а в сезоне 2008-2009 — второй. Тем не менее, методы Бенитеса привели к прогрессу по сравнению с тем, к чему привыкли фанаты «красных».
Серия Роджерса
Огромной разницей между Роджерсом и Бенитесом было то, что североирландец совершенно не заботился об осторожности. Во время серии из шестнадцати матчей без поражений его команда забила 52 гола, но при этом страдала игра команды в обороне. «Ливерпуль» пропустил 21 гол, позволил соперникам нанести 200 ударов по своим воротам и лишь в пяти поединках сохранил свои ворота сухими.
Недостаток надежности в обороне привел к тому, что «Ливерпуль» закончил сезон 2013-2014, на два очка отстав от чемпиона «Манчестер Сити». Причем в предпоследнем туре «красные» на выезде сыграли вничью с «Кристал Пэлас» — 3:3, что продемонстрировало как положительные, так и отрицательные моменты стиля игры Роджерса.
Хорошая оборона является обязательным условием для того, чтобы стать чемпионом, так как постоянно забивать большое количество голов может быть очень непросто. После ухода Суареса в «Барселону» Роджерсу не удалось сохранить тот же импульс, и «Ливерпуль» завершил следующий сезон лишь шестым.
Клопп взял все лучшее
Клоппу потребовалось определенное время, но теперь нет никаких сомнений в том, что экс-тренер «Боруссии» нашел ту систему, которая сочетает в себе оборонительную прочность Бенитеса и атакующую мощь Роджерса.
Высокий прессинг команды Клоппа и модель контратакующей игры приносят свои дивиденды — команда не проигрывала уже восемнадцать матчей.
«Ливерпуль» построен вокруг защитной стены в лице Вирджила ван Дейка, усилен энергией Наби Кейта и Фабиньо. «Красные» сильны во всех компонентах. Они вынудили «МЮ» выглядеть на «Энфилде» второсортной командой.
Цифры подтверждают, что Клоппу удалось найти идеальный баланс, создать систему, которая, по сравнению с прошлым сезоном, может регулярно приносить результат.
«Ливерпуль» пропустил в АПЛ только семь голов, позволил соперникам нанести только 141 удар по своим воротам, а также 11 раз (еще больше, чем во время серии Бенитеса) сохранил ворота сухими. 41 забитый гол — это меньше, чем во время серии Роджерса, но команде Клоппа не приходится жертвовать обороной.
У этого «Ливерпуля» к тому же есть глубина состава — такие парни как Джордан Хендерсон и Джердан Шакири начинали важнейший матч против «МЮ» на скамейке запасных. Это говорит о многом.
Клопп побеждает топ-клубы
Рафа Бенитес не сумел выиграть чемпионский титул с «Ливерпулем» в 2009 году, несмотря на то, что его команда проиграла лишь дважды. А сезоном ранее «красные» дважды проиграли в чемпионате «МЮ» и финишировали четвертыми. Команда Брендона Роджерса в своем сезоне не могла победить больших соперников — «Ливерпуль» проигрывал «Арсеналу», «Челси», дважды «Ман Сити».
Клопп уже обыграл по ходу сезона «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также не уступил «Челси» и «Ман Сити». Важно набирать очки в матчах против команд из всех частей турнирной таблицы, но особенно важно не отдавать их конкурентам в борьбе за титул. И команде Клоппа это удается.
Если немецкому тренеру удастся сохранить тот уровень, который команда демонстрирует во время своей беспроигрышной серии в АПЛ, то этот сезон определенно станет для «Ливерпуля» запоминающимся. 0