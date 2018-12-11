Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?

После поражения от «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (0:2) Пеп Гвардиола отклонил утверждение о том, что в чемпионской гонке АПЛ участвуют только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», который до встречи с «синими» оставался непобежденным. Однако две команды на вершине таблицы по-прежнему выглядят на голову выше остальных.

У кого больше потенциал в атаке?

В матче против «Челси» «Манчестер Сити» не сумел забить в матче АПЛ впервые с октября, когда «горожане» сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0), и лишь во второй раз в этом сезоне.

Команда Гвардиолы не использовала несколько возможностей в первом тайме поединка на «Стэмфорд Бридж». Но тем менее, «Ман Сити» остается наиболее результативной командой чемпионата. В шестнадцати матчах АПЛ «горожане» забили 45 голов — это на 11 больше, чем у «Ливерпуля» и на 10 — чем любая другая команда чемпионата. В восьми матчах «Сити» забивал как минимум по три мяча.

Если взглянуть на цифры более пристально, то превосходство команды Гвардиолы становится еще более очевидным. «Ман Сити» нанес 330 ударов по воротам — это на 29 больше, чем любая другая команда АПЛ и на 67 больше, чем «Ливерпуль».

Статистика ударов Sky Sports

Кроме того, «Сити» создает больше реальных голевых шансов, чем другие команды. Согласно Opta, у «горожан» — 43 больших голевых шанса, тогда как у «Ливерпуля» — 30.

На счету атакующей тройки «Ман Сити» в лице Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Лероя Сане — 22 гола. Плюс 5 мячей у Давида Сильвы, 5 — у Рияда Мареза, 4 — у Бернарду Силвы, 3 — у Илкая Гюндогана.

Рахим Стерлинг и Лерой Сане Sky Sports

Если «Сити» продолжит забивать в том же темпе, то к концу чемпионата побьет свой же рекорд прошлого сезона — 106 голов.

Что касается атакующего трио «Ливерпуля» (Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане), то они пока не достигли высот прошлого сезона, однако все равно забили в АПЛ 20 голов на троих. А Салах набирает отличную форму — в матче против «Борнмута» он оформил хет-трик. Египтянин теперь сравнялся с Пьером-Эмериком Обамеянгом в гонке бомбардиров — у них по 10 голов.

Клопп может надеяться, что это хороший знак для атакующего потенциала команды. Но пока все выглядит так, что «Ман Сити» является более мощной атакующей силой.

Что с защитой?

«Ман Сити» имеет преимущество в атаке, но «Ливерпуль» — лучше в обороне.

Команда Клоппа великолепно выглядит в защите — в шестнадцати матчах «красные» пропустили только 6 голов. «Ливерпуль» пропускает меньше гола за матч, а в победном поединке против «Борнмута» (4:0) в десятый раз в текущем чемпионате сохранил свои ворота сухими.

У «Ман Сити» — 9 пропущенных голов и восемь матчей «на ноль». Как и «Ливерпуль», команда Гвардиолы, как правило, демонстрирует крепкую оборону, однако в прошлую субботу «Челси» использовал слабости «горожан». При первом голе «синие» поймали соперника на контратаке, а второй «Сити» пропустил после углового.

Что интересно, некоторые данные, тем не менее, свидетельствуют о том, что «Ман Сити» сильнее в обороне, чем «Ливерпуль». Команда Гвардиолы позволила своим соперникам нанести меньше ударов по воротам (110 против 132 у команды Клоппа), меньше ударов в створ (38 против 42). Количество ожидаемых голов в ворота «Ман Сити» — 11,6, тогда как в ворота «Ливерпуля» — 12,4.

«Ливерпуль» уступает «Ман Сити» по этим показателям, но меньше пропускает за счет своего голкипера Алиссона. Бразилец, который летом перешел в команду из «Ромы» за 67 миллионов фунтов, может похвастаться лучшим процентом отраженных ударов в АПЛ — 85,7%.

Алиссон Liverpool FC

До тех пор, пока Алиссон будет продолжать в том же духе, «Ливерпуль» будет опережать своих конкурентов. Однако плохая новость для Клоппа заключается в том, что «Сити» не настолько уязвим в защите, как могло показаться по итогам субботнего матча.

Травмы и глубина состава

Обе команды по ходу этого сезона столкнулись с проблемой травм.

У «Ливерпуля», скорее всего, весь сезон пропустит Алекс Окслейд-Чемберлен, который получил травму колена в апреле. Компанию ему в лазарете теперь составил Джо Гомес, который из-за перелома ноги будет вынужден пропустить около шести недель.

У «Сити» дела обстоят похуже. Кевин Де Брюйне едва вернулся после травмы колена в октябре, как тут же получил новое повреждение, которое с тех пор не позволяет ему вернуться на поле. Отсутствие бельгийца делает плодотворное начало сезона «Ман Сити» еще более впечатляющим. Причем Де Брюйне — не единственный игрок «горожан», которого травмы не обошли стороной.

Кевин Де Брюйне Sky Sports

Еще одной значительной потерей стал Бенджамен Менди. Французский защитник в ноябре получил травму колена и теперь не вернется в строй до января-февраля.

Дорого обошлось «Ман Сити» и отсутствие Серхио Агуэро в матче против «Челси» — аргентинец пропускал игру из-за мышечных проблем. Без Агуэро команда так и не смогла воплотить моменты в забитые голы. Тревожной была и замена Давида Сильвы, который покинул поле из-за проблемы с подколенным сухожилием.

Глубина состава может сыграть ключевую роль в насыщенном календаре.

Клопп летом укрепил состав подписаниями Джердана Шакири, Наби Кейта и Фабиньо. Все три успешно влились в команду. Шакири стал регулярным игроком основного состава, к этому моменту забил 3 гола и сделал 2 ассиста в АПЛ.

Джердан Шакири Sky Sports

Кейта и Фабиньо также начинают находить себя в «Ливерпуле». Эти трансферы помогли «красным» справиться с травмой Алекса Окслейда-Чемберлейна, а также составить конкуренцию Джордану Хендерсону и Джорджиньо Вейналдуму.

Что касается «Ман Сити», то у «горожан» впечатляет Марез, который летом пришел в команду из «Лестера» за 60 миллионов фунтов. На его счету уже 5 голов и 2 ассиста. Но у Гвардиолы по-прежнему толком нет замены в опорной зоне для Фернандиньо, а форма Габриэля Жезуса вызывает вопросы. Бразилец пока забил лишь один гол в тринадцати матчах АПЛ.

У кого сложнее рождественский график?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в следующие 25 дней проведут 7 и 6 матчей соответственно. Кульминацией станет их битва на «Этихаде» 3 января.

Календарь «Ман Сити» Sky Sports

Календарь «Ман Сити» более загружен в связи с тем, что команда продолжает борьбу за Кубок английской лиги. Но при этом список соперников выглядит проще, чем у «Ливерпуля». Например, в ближайшую среду Гвардиола может предоставить отдых ряду игроков в матче против «Хоффенхайма», так как «Сити» уже пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время в АПЛ самым серьезным соперником «Ман Сити» будет «Эвертон», который располагается на седьмом месте в таблице.

Календарь «Ливерпуля» Sky Sports

«Ливерпуль» тем временем ждет решающая схватка с «Наполи» в ЛЧ. А в АПЛ в числе их соперников — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сохранят ли они свое место на вершине таблицы к матчу против «Ман Сити» 3 января? Это серьезный вызов для команды Клоппа. 0