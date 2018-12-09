Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»

Сарри не знал, что делать

Маурицио Сарри признался, что в ходе подготовки к игре он просто не знал, как можно победить «Манчестер Сити». Почти весь первый тайм казалось, что у тренера «Челси» действительно нет плана. «Аристократы» были явно ошеломлены и не могли покинуть свою половину поля. Все шло к неизбежной восьмой подряд победе «Сити» в АПЛ.

Однако, благодаря сочетанию удачи и хорошей защиты, «Челси» смог выстоять. Затем команда Сарри ожила. Мяч все чаще попадал к Эдену Азару вблизи штрафной соперника, а в одном из эпизодов бельгиец выдал шикарный пас на Н'Голо Канте, который ударом в касание расстрелял ворота гостей.

До первого гола «Челси» действовал максимально неаккуратно, статистика владения точности передач команды упала до минимальных значений. Интенсивность «Сити» была для лондонцев слишком высокой. Однако первый забитый мяч придал «Челси» уверенности, после чего все изменилось. Пеп Гвардиола не скрывал своих эмоций от происходящего.

«Сити» позже пришел в себя и вновь пошел вперед, но угловой «Челси» завершился вторым забитым мячом — удар головой нанес Давид Луис. Счет стал комфортным для лондонцев, тогда как «Ман Сити» еще не был так близок к поражению по ходу сезона. Это стало доказательством того, что подопечных Гвардиолы можно остановить.

Как «Челси» это удалось?

Аспиликуэта остановил Сане twitter.com/chelseafc

Сарри признал, что в первом тайме его подопечным несколько раз крупно повезло сохранить ворота на замке. Тем не менее, именно действия в обороне заслуживают внимания. За 90 минут У «Сити» было в два раза больше шансов, но лишь немногие из эпизодов были действительно голевыми.

«Челси» играл компактно и сосредоточенно, сложно было вывести эту команду из равновесия. Заслуживают внимания и отдельные персоны. Давид Луис — одна из них. Бразилец забил важнейший мяч, однако он не терял позицию в защите и ждал возможностей отправить партнеров в контратаку после отбора мяча.

Показателен был эпизод на 15-й минуте, когда Давид Силва, Рияд Марез и Лерой Сане ярко комбинировали и только Луис смог совершить своевременный отбор и помешать голу. Если бы «Сити» тогда забил, что все могли пойти по другому сценарию.

«Я очень, очень доволен им во всех моментах игры», — похвалил Сарри бразильца. Тем не менее, стоит отметить и Сезара Аспиликуэту — правый защитник, недавно подписавший новый контракт, внес огромный вклад.

По информации Opta, Аспиликуэта совершил в общей сложности 13 отборов, девять из которы позволили «Челси» выйти в атаку. В сумме испанец совершил на три отбора больше, чем любой другой игрок в любом матче АПЛ текущего сезона. Сане «нарадовался» действиям Аспиликуэты больше остальных.

Азар снова подтвердил свой класс

Эден Азар twitter.com/chelseafc

Луис и Аспиликуэта сыграли ключевую роль возле своих ворот, но Канте отработал и в защите, и в атаке. Француз играл дисциплинированно и всегда помогал сзади Жоржиньо, но при этом успел подключиться вперед и забить мяч после паса Азара.

Канте был одной из ключевых фигур при переходе «Челси» в контратаку. Именно он раз за разом принимал мяч от защитников и находил Педро с Виллианом, которые пытались увеличить преимущество «Челси» во втором тайме.

Ну а главный герой — Азар, который создал оба гола. Бельгиец был задействован в качестве фальшивой «девятки». Сарри упрекнул его в том, что Эден не помогал защите в первом тайме, но его вклад сложно переоценить.

«У Азара были некоторые проблемы в начале матча, но после перерыва он сыграл замечательно. Возможно, он заслужил свой гол сегодня», — отметил наставник «синих».

«Манчестер Сити» прибыл в Лондон в качестве фаворита, но все было кончено. Футболисты «Челси» доказали, что эту команду можно остановить. Теперь Маурицио Сарри знает, как играть против машины Гвардиолы. 0