«МЮ» без Погба способен добиться успеха

Накануне в рамках 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил на своем поле «Фулхэм». Представляем самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

«Фулхэм» вовремя подвернулся «МЮ»

«Если бы только "Манчестер Юнайтед" мог играть с "Фулхэмом" каждую неделю, люди, возможно, воспринимали б первых серьезнее. Накануне поединка в окрестностях "Олд Траффорд" шутили, что "Ливерпуль" помог манкунианцам в том, что крупно обыграл "Борнмут". Все дело в том, что разница забитых и пропущенных мячей в ситуации, когда у команд было поровну очков, могла оказаться решающей в битве за восьмое место», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.

«Но стоит главному аутсайдеру навестить "Красных Дьяволов" с тем выступлением, которое показывает, что таблица не врет, как хозяева внезапно оказываются выше не только "Вишенок", но и на шестой строчке. Понятно, что "Эвертон" не сыграет до понедельника, однако Жозе Моуринью получает то, что в данный момент может. "Дачники" оказались достаточно добродушны в помощи сопернику улучшить его разницу мячей в его самой крупной победе в сезоне, и хотя до топ-пятерки остается значительное расстояние, "Особенный" и его подопечные, по крайней мере, находятся в правильном месте, чтобы стремится в Лигу чемпионов».

Янг и Далот сыграли ключевую роль в матче

«Необычная картина, в которой агент португальского менеджера "МЮ" Жорже Мендеш заговорил о поддержке своего клиента руководством клуба, стало еще одним подтверждением, что на "Олд Траффорд" не все хорошо. Уж по крайней мере, этот солидный выигрыш стал моментом передышки для осажденного босса, который впервые с 3 ноября испытал вкус побед в АЛП. Если четыре очка, добытых лондонцами по итогам первых трех матчей под руководством Клаудио Раньери были основанием для оптимизма, эта безвольная игра указывает на истинную величину его задачи», — отмечает в материале Goal.com Дом Фаррелл.

«Гол Эшли Янга стал его первым в 39 матчах за клуб во всех турнирах с ноября прошлого года, когда был сыгран поединок против "Уотфорда", после чего он еще раз пробовал повторить свой трюк. На противоположном фланге правый фулбек Диого Далот постоянно шел вперед и отметился парочкой неплохих прострелов в чужую штрафную. Ветеран и проспект обеспечили команде тот уровень динамизма, которого ей не хватало в последние недели, в результате чего та получила вознаграждение».

«МЮ» заиграл лучше без Погба

«Манкунианцы потеряли столь многое за последние месяцы, что попадание в топ-четверку кажется очень сложной задачей, однако если команда будет демонстрировать такую игру на постоянной основе в оставшейся части сезона, все возможно. Конечно, гости выглядели во многом жалко, но у "Юнайтед" получится гораздо больше и с другими соперниками, если в его действиях будет столько же темпа и нацеленности на чужие ворота. И в матче, в котором Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд забили свои первые мячи на своем поле в текущем сезоне после мячей от Янга и Хуана Маты, стало понятно, что подопечные Моуринью снова выглядят более креативными в наступлении без Поля Погба», — убежден на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

«Француз даже не появился на замену, ведь менеджер предпочел ему Маркоса Рохо, Фреда и Скотта Мактоминея, и в эти странные дни на "Олд Траффорд" остается любопытным, какое будущее ожидает динамичного полузащитника, пока командой руководит этот наставник. Мата и Джесси Лингард демонстрируют нужную беговую работу и креативность, и оба эффективно действуют на позиции "десятки", тогда как Янг и Далот, который лишь во второй раз в лиге появился в основе, блестяще играли на флангах, между тем, привычная работоспосбность Рашфорда принесла ему заслуженное взятие чужих ворот. Без Погба "Юнайтед" выглядел куда острее и быстрее, обходясь без его склонности усложнять игру и оставлять все на самотек, а значит после живого атакующего выступления против "Арсенала", когда Поль также остался в запасе, и этого поединка хавбек может еще нескоро вернуться в основу».

Матчи до нового года — определяющие для «Фулхэма»

«Победа и ничья в первых трех поединках после прихода Раньери взбодрили "Дачников", но они все еще пропускают слишком много голов. Перед матчем в Манчестере главный аутсайдер АПЛ пропустил 36 мячей в 15-ти поединках этого сезона. Только "Барнсли" с его 40-ка голами в свои ворота в сезоне 1997/1998 пропустил больше на этом этапе кампании, а теперь "Фулхэм" установил рекорд в 20 "несухих" матчей в элите», — указывает на проблемы коллектива Роб Доусон в материале ESPN.

«Разочарование на "Олд Траффорд" могло только усилиться, если бы безголевой счет продлил дольше 13 минут, поэтому легко пропущенный мяч разозлил рулевого гостей, главная задача которого — избежать вылета своей команды из элитного дивизиона. Общий вывод — итальянский тренер сделал коллектив более организованным, тем не менее, сейчас ему предстоит жизненно важный период. До нового года клуб встретится с "Вест Хэмом", "Ньюкаслом", "Вулверхэмптоном" и "Хаддерсфилдом": даже несмотря на то, что впереди еще половина сезона, именно эта серия даст понять, насколько велики шансы "Фулхэма" избежать понижения в классе». 0