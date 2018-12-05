Миссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»

Работать в клубе после ухода легенды — невероятно трудно. Можете спросить у Дэвида Мойеса, Луи ван Гала или Жозе Моуринью. У каждого из них найдутся свои причины для того, чтобы объяснить, почему столь сложно повторить в «МЮ» успех сэра Алекса Фергюсона. Но в то же время вы можете представить, как все их оправдания, широко улыбаясь, слушает Унаи Эмери.

Прошлым летом Арсен Венгер освободил место главного тренера «Арсенала», которое занимал на протяжении 22 лет. Предполагалось, что преемник француза столкнется на «Эмирейтс» с таким же ночным кошмаром, через который пришлось пройти всем тем, кто тренировал «МЮ» после Фергюсона.

Алекс Фергюсон Daily Mail

Клуб, которым больше двух десятилетий руководит один человек, после его ухода остается устаревшим, а, возможно, и дисфункциональным. И в «МЮ», и в «Арсенале» был несбалансированный состав — Фергюсон оставил после себя команду из ветеранов, Венгер — команду, перегруженную молодыми талантами, которой совершенно не хватало игроков, способных выгрызать мячи. Плюс конкуренты из других клубов обошли владельцев «МЮ» и «Арсенала», которые в какой-то момент потеряли хватку.

Но, по правде говоря, между командами, которые остались после Фергюсона и Венгера, были значительные различия. Фергюсон ушел из команды, которая завершила сезон в статусе чемпиона и которая приучила фанатов к титулам. В то же время Эмери принял «Арсенал», успехи которого под руководством Венгера остались где-то в прошлом — в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Арсен Венгер UEFA

Это вопрос для спора — что сложнее: возглавить успешный «МЮ» с возрастным составом или же апатичный «Арсенал», который нацелился на возрождение в будущем, а не сиюминутную славу. Можно занимать в этом споре любую из сторон, однако никто не стал бы предполагать, что Эмери в «Арсенале» будет легко.

Еще не прошло и полгода с тех пор, как испанец возглавил «канониров», но он уже доказывает то, что принять команду после ухода легенды — это вполне выполнимая задача. «Арсенал» демонстрирует «МЮ», что есть способ вполне спокойно перейти от одной клубной эпохи к другой.

В минувшее воскресенье «Арсенал» на «Эмирейтс» добыл волевую победу над «Тоттенхэмом». Выступление «канониров» в этом матче было полной противоположностью тому, во что «Арсенал» превратился под руководством Венгера. Теперь команда бьется на поле и демонстрирует умение реагировать на события, находясь под давлением самых крупных матчей.

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 4:2 twitter.com/arsenal

Возможно, ошибки руководства «МЮ», которые совершались на протяжении пяти лет после ухода Фергюсона, имели ключевое значение, а «Арсеналу» удалось избежать подобного бедствия. Но команда Эмери, которая 5 декабря выйдет на «Олд Траффорд», чтобы сыграть против «МЮ», будет лучшей командой «канониров» за последние годы.

Эмери и «Арсенал» поступали разумно, в то время, как три тренера «МЮ» после Фергюсона были нерешительными и действовали неумело. Мойес был слишком медлительным и слишком бесхарактерным тогда, когда нужно было быть безжалостным по отношению к игрокам, которые достались ему в наследство.

В то же время Эмери сразу же проявил напористость. Он быстро избавился от Джека Уилшира и быстро разобрался с Месутом Озилом. Эмери готов задействовать нестабильного немецкого полузащитника, но только тогда, когда это идет команде на пользу. Дни потакания Озилу остались позади.

Месут Озил и Унаи Эмери Daily Express

Эмери также удалось усовершенствовать своих игроков в ходе тренировочных занятий. У Мойеса, ван Гаала и Моуринью в «МЮ» с этим возникли трудности. Два очевидных примера — это Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Оба уже преуспели в этом сезоне.

Кроме того, экс-тренер «Севильи» и ПСЖ вместе с главой селекционного отдела Свеном Мислинтатом и директором Раулем Санллехи спокойно, но эффективно видоизменили состав команды.

После ухода Венгера в команде остались талантливые футболисты, но отсутствие цепкости, а также драйва в полузащите было ключевым изъяном. Исправлено это было благодаря трансферам Лукаса Торрейры и Сократиса.

«Ман Юнайтед» после ухода Фергюсона шатало от одного неудачного трансфера к другому — как с точки зрения стоимости игроков, так и их возраста и совместимости с АПЛ. Все это происходило во многом по той причине, что у клуба нет четкой стратегии.

Даже сейчас, когда все главные соперники «МЮ» перешли на модель 21 века, в «Ман Юнайтед» покупка и продажа игроков сводится к двум людям — Моуринью и Эду Вудворду. Вице-президент клуба только сейчас приходит к осознанию того, что «МЮ» необходим спортивный директор — для того, чтобы клуб был более успешен на трансферном рынке. «Арсенал» же подготовился к уходу Венгера заранее — прежде чем сменить менеджера, в клубе убедились в том, что у них уже есть система.

Жозе Моуринью и Эд Вудворд Daily Express

Провал «МЮ» в эпоху после Фергюсона носит коллективный характер. И Вудворд, и каждый тренер должны разделить ответственность за нынешнее затруднительное положение клуба, который уже выбыл из чемпионской гонки и опять нуждается в значительных изменениях состава.

В то же время успех «Арсенала» после ухода Венгера тоже является результатом коллективных усилий. Мислинтат, Санллехи и теперь ушедший в «Милан» экс-исполнительный директор клуба Иван Газидис заслуживают не меньшей похвалы, нежели Эмери. Но главный тренер находится на линии огня, поэтому при любой неудаче или успехе в первую очередь будет упоминаться Эмери.

Пока же его команда отправляется на «Олд Траффорд», стремясь продлить свою серию без поражений до 20 матчей, так что он определенно находится на правильном пути.

«Манчестер Юнайтед» стоит обратить внимание на то, как «Арсенал» превратил практически невыполнимую миссию в столь легкую работу. 0