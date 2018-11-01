Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатов

Быстрая адаптация

Примерно черед две недели исполнится ровно полгода с того момента, как Унаи Эмери возглавил «Арсенал». За этот период клуб, так долго находящийся в застое под руководством Арсена Венгера, внезапно пережил быстрое переосмысление своей стратегии. С новым наставником появилась новая структура управления, новые идеи, новые подходы, новые возможности и, без сомнения, новые угрозы.

Когда-то болельщики могли предсказать, часто с мрачной неизбежностью, судьбу «Арсенала». Они прекрасно знали каждый аспект работы Венгера — от всеобъемлющей футбольной философии и до последней эксцентричной фразы. Теперь все изменилось.

В последние годы Венгера в «Арсенале» многим болельщикам приходилось бороться за перемены. Некоторые из них выходили на улицы, организовывая акции протеста, другие выражали свое недовольство, размещая баннеры на стадионе или просто сидя на диване. Была и такая группа, которая вела себя более сдержанно.

Всем этим фанатам часто говорили, чтобы они были осторожны в своих желаниях. Но перемены все же наступили, и теперь те, кто так сильно защищал Венгера, переживают процесс открытия и переоценки.

«Я думаю, что Эмери успешно влился в коллектив. Смена тренера прошла гладко и безболезненно как для клуба, так и для его поклонников. Нужно отдать должное Венгеру за оставленное наследие, но сейчас мы чувствуем благословение», — сказал Марк Санделл, владеющий клубным абонементом больше 20 лет.

Новые идеи и решения

Если не брать во внимание поражения от «Манчестер Сити» и «Челси», то смена тренера действительно оказалась безболезненной. В некотором роде серия из 11 побед подряд немного скрыла недостатки «Арсенала» в обороне, но были и поистине волшебные моменты. Одним из таких моментов, пожалуй, стал третий гол в матче с «Лестером» (3:1), когда завораживающая игра Месута Озила позволила отличиться Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Кажется, к «канонирам» вновь вернулось чувство эйфории. Это факт: спустя два десятилетия под правлением Венгера у лондонцев появляются новые идеи.

«Забавно, что все происходящее на поле является непредсказуемым. Пазл остался тем же, а вот решается он совершенно иначе. Тренер может изменить формацию или сделать раннюю замену, но он осознает, что влияет на игру своим решением. Последние же несколько лет с Венгером приучили нас, что замены — это лишь отчаянный шаг на последних минутах», — заявил еще один болельщик «Арсенала» Эндрю Аллен, регулярно посещающий матчи с 2006 года.

Энтузиазм Эмери по поводу ранних замен действительно стал для фанатов неким ориентиром. Его отзывчивость и действенность при любом событии на поле, в отличие от упрямства Венгера, похоже, завоевали сердца поклонников.

«Хоть "Арсеналу" иногда и сопутствовала удача, футболисты выглядели более решительно в своей игре, о чем свидетельствуют некоторые результативные атаки и отличные действия на завершающей стадии», — говорит болельщик Джеймс Далл. — «В тактике Эмери есть место для гибкости, чего у Венгера никогда не было».

Исторические параллели

Для многих болельщиков нынешний сезон станет первым при их жизни без Венгера. Те же, у кого за плечами многолетний опыт поддержки «Арсенала», уходят вглубь истории.

«Некоторые из нас все это уже видели, хотя для огромного количества фанатов это что-то новое. Я говорю о приходе в клуб Джорджа Грэма. Наши ожидания были низкими, но мы, как и Джорд, быстро приметили талантливых игроков, а тренер еще и избавился от некоторых "священных коров" в составе. Фанаты полностью встали на его сторону, и все развивалось положительно. Думаю, то же самое происходит сейчас», — отметил Даррен Эпштейн, поддерживающий «Арсенал» около 35 лет.

Стагнация футболистов стала настоящей проблемой для «Арсенала», поэтому Эмери взялся полностью переоценивать ситуацию и заметил, что некоторые игроки стартового состава, как Аарон Рэмзи, испытывают проблемы. Другие же футболисты, которым доверяли не так сильно, внезапно начали прогрессировать.

«Мы прекрасно понимали, что игроки "Арсенала" находились в ужасной форме, и надеялись, что новый тренер сможет вернуть их на более высокий уровень. В этом отношении было позитивом наблюдать за Эктором Бельерином, Робом Холдингом и Алексом Ивоби в этом сезоне», — добавил Аллен.

Новые приобретения также сыграли свою роль, о чем очень часто говорят болельщики «Арсенала». Лукас Торрейра — тот тип футболиста, в котором «канониры» нуждались годами, но Венгер его заметить не смог.

«Трансфер Торрейры стал очень полезен. Просто стыдно, что мы не покупали игроков такого класса целых три года. С ним, я убежден, мы бы выиграли Премьер-лигу. Он — важный элемент нынешней команды», — считает Эпштейн.

Уругваец стал олицетворением «Арсенала» образца последних шести месяцев. Будучи новичком, Торрейра привил команде важный элемент борьбы. Да, еще есть над чем работать, но у команды появляется столь важная мотивация. Проблемы в обороне по-прежнему вызывают озабоченность у фанатов, которые стараются не слишком радоваться успешным результатам, и все же чувство азарта присутствует.

Об этом сказал Санделл: «У команды, похоже, появилась новая энергия и энтузиазм: футболисты выглядят так, как будто они получают удовольствие от игры под руководством Эмери. Самое главное, что наши результаты начали улучшаться. Мы снова играем в хороший захватывающий футбол. Думаю, клуб движется в правильном направлении. Нужно скрестить пальцы». 0