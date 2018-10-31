Английская Премьер-лига: 10 лучших игроков после 10 сыгранных туров

10. Маркос Алонсо («Челси»)

Маркос Алонсо fourfourtwo.com

Как только стало понятно, что Антонио Конте в «Челси» заменит Маурицио Сарри, Маркос Алонсо, вероятно почувствовал некий дискомфорт, ведь с позиции левого оборонительного вингера он перемещался на левый фланг традиционной защитной четверки.

Тревога Алонсо заключалась в том, что тренер мог ограничить его свободу передвижения или же попросту усадить в запас.

Впрочем, Алонсо продолжил выполнять привычную для себя работу, несмотря на номинальную игру на более оборонительной позиции. Только Эден Азар и Альваро Мората на данный момент сделали больше прострелов в команде, чем их левый защитник. Все отдают должное Сарри за то, что он позволяет испанцу чувствовать себя свободно.

9. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Серхио Агуэро fourfourtwo.com

Превосходством Серхио Агуэро уже никого не удивишь — это воспринимается как должное. Аргентинец является гениальным форвардом, так что понятно, что ему легко быть успешным, особенно в команде такого качества.

В нынешнем сезоне Агуэро выполнил больше ударов по воротам, чем любой другой игрок Премьер-лиги, и забил шесть мячей. При этом его коэффициент точности не столь высок, как у того же Гарри Кейна.

Однако аргентинец не играет на острие атаки. Фактически эту роль исполняет Рахим Стерлинг, тогда как 30-летний футболист вынужден привыкать к новым требованиям Пепа Гвардиолы.

Он отходит в глубину, чтобы получить мяч, вытащить на себя защитников и создать дополнительное пространство для партнеров. Неожиданная засуха Габриэла Жезуса показывает, как трудно справляться с этой задачей, но у Агуэро все получается.

8. Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»)

Мэтт Доэрти fourfourtwo.com

Мэтт Доэрти, возможно, является самым прогрессирующим футболистом за последние два года. С 2010 года он обосновался в «Вулверхэмптоне», хотя на правах аренды успел поиграть за «Хиберниан» и «Бери».

Ирландец добился заметного прогресса под руководством Нуну еще в том сезоне, когда команда выступала в Чемпионшипе. В этом же сезоне болельщики «волков» полюбили флангового игрока защиты еще больше, ведь он кажется идеальным футболистом для Премьер-лиги, и с этим сложно поспорить.

Блестящий старт «Вулверхэмптона» недавно был испорчен поражениями от «Уотфорда» и «Брайтона», но сам Доэрти продолжает сиять. Только у одного из игроков команды было больше ударов в створ, только один забил больше голов, и только у двух было больше созданных моментов.

Учитывая инвестиции клуба в атаку и полузащиту, а также тот факт, что Доэрти является защитником, данная статистика удивляет.

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах fourfourtwo.com

Ни один из игроков «Ливерпуля» не нанес больше ударов в створ ворот. Ни один из игроков «Ливерпуля» не создал больше моментов. Ни один из игроков «Ливерпуля» не применял больше дриблинга. Мохамед Салах находится не на пике, но все же остается вторым самым ярким игроком в составе «красных».

Конечно, когда он был на пике в прошлом сезоне, то действовал на уровне инстинктов, не включая особо голову. Сейчас же ему приходится хорошенько все продумывать.

И все же он по-прежнему добивается успеха. Салах является одним из шести футболистов, в активе которого как минимум три гола и три результативные передачи в Премьер-лиге в этом сезоне. Когда он снова включит максимальную передачу, у многих клубов начнутся проблемы.

6. Райан Фрейзер («Борнмут»)

Райан Фрейзер fourfourtwo.com

Переходим к другому игроку с тремя голами и тремя результативными передачами. В этом списке Райан Фрейзер недавно составил компанию своему партнеру по команде Каллуму Уилсону.

Секрет тренерского мастерства Эдди Хау заключается в том, чтобы выявить скрытые таланты у средних игроков. Фрейзер и Уилсон в данном случае — лучшие примеры.

Фрейзер неоднократно признавал, что не заботился о своем теле должным образом, когда впервые ворвался в основной состав «Борнмута». Вскоре Хау недвусмысленно намекнул, что он не будет играть, пока не приведет себя в порядок.

Форвард выполнил установку тренера и расцвел. 24-летний футболист начал доминировать так, что в этом сложно было поверить. Он старается идти по стопам Эдена Азара, и сходства в их игре действительно прослеживаются. Шотландец заряжен на игру.

5. Александр Ляказетт («Арсенал»)

Александр Ляказетт fourfourtwo.com

Александра Ляказетта нужно простить за то, что он сомневался относительно своего успешного будущего в «Арсенале». Как известно, в январе команду покинул Алексис Санчес, которого заменили двумя новичками — Генрихом Мхитаряном и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Вскоре они навязали борьбу Месуту Озилу, Аарону Рэмзи и Алексу Ивоби за место в составе. Самого Ляказетта, к несчастью, в феврале-марте вывела из игры травма колена.

В новом же сезоне француз наслаждается всплеском формы под руководством Унаи Эмери. Да, он такой не единственный, но, безусловно, самый выраженный. В семи матчах АПЛ он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Также впечатляет его связка с Обамеянгом.

Если в прошлом сезоне он опасался конкуренции с габонцем, то теперь все совсем иначе. За последние 438 игровых минут этот дуэт, находясь на поле, забил соперникам восемь мячей.

4. Джо Гомес («Ливерпуль»)

Джо Гомес fourfourtwo.com

Многие считают Вирджила ван Дейка лидером обороны «Ливерпуля», которая еще больше окрепла с приходом Алиссона на позицию вратаря. Однако если вы регулярно понаблюдаете за игрой «красных», то вскоре убедитесь, что лучшим защитником команды является Джо Гомес.

Его карьера — потрясающая история. Окончив академию «Чарльтона», он перебрался с «Ливерпуль», но быстро получил настолько серьезную травму, что многие засомневались в его способности вернуться в строй. И все же он не сдался, продолжил усердно работать, после чего стал еще более сильным футболистом.

Вы просто послушайте реакцию «Энфилда», как только Гомес резко включается в спринт и бросается в подкат. Болельщики любят его как родного.

3. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Давид Сильва fourfourtwo.com

Существует теория, согласно которой Давид Сильва с возрастом становится только сильнее, тем более что болельщики начинают гораздо больше его ценить. Большинство футболистов делает ставку на темп и физическую мощь, а Сильва всегда полагался на работу с мячом.

Отметив 33-й день рождения в январе, он, похоже, вышел на пик карьеры. Он никогда не славился тем, что бегает больше остальных, или тем, что на скорости уходит от соперников, зато этой осенью он удивляет своим великолепным видением поля, за счет которого диктует темп атак «Манчестер Сити».

Вокруг него может быть визг и вихрь, но Сильва остается спокойным. Обе его ноги блестяще просты и одновременно просто блестящи.

В прошлом сезоне у него были семейные проблемы, затем он выиграл Премьер-лигу и стал «Игроком года». Без слез об этом вспоминать невозможно.

2. Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»)

Эмерик Ляпорт fourfourtwo.com

На данный момент Эмерик Ляпорт является лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити», опережая даже Сильву и Агуэро. В текущем чемпионате он не пропустил ни одной игровой минуты, что является важным показателем, учитывая склонность Гвардиолы к ротации и большое количество потенциальных конкурентов.

В прошлом сезоне складывалось впечатление, что «Манчестер Сити» можно обыграть, если задеть их дерзким, силовым и атакующим футболом. Подобного впечатления сейчас нет, а все благодаря самообладанию Ляпорта.

С момента перехода в клуб в январе француз вышел в старте в 19 матчах АПЛ. «Горожане» выиграли 17 из них, а в двух оставшихся сыграли вничью, пропустив всего восемь голов.

1. Эден Азар («Челси»)

Эден Азар fourfourtwo.com

Эдену Азару не привыкать к тому, чтобы блистать на поле под руководством нового главного тренера «Челси». С ходом времени, впрочем, блеск переходит к усталости, за которой начинаются слова разочарования.

Однако имеются все признаки того, что у Маурицио Сарри есть план для того, как удержать Азара на высоком уровне и заставить его забыть о мадридском «Реале». Итальянец уже заявлял, что Эден способен забить 35 голов за сезон. Наставник решил помочь своему подопечному в достижении этой цели, разрешив ему играть ближе к воротам и перемещаться по периметру поля.

План блестяще работает: Азар — лучший бомбардир Премьер-лиги, сыгравший чуть более двух третей всех игровых минут клуба в лиге. Он бьет по воротам каждые 24 минуты, а не каждые 34 минуты, как в прошлом сезоне, и еще чаще получает мяч в штрафной площади. Азар действительно может стать для Сарри новым Дрисом Мертенсом. 0