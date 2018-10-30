Враг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»

Две наиболее значимые вещи, которые Хулен Лопетеги сделал для того, чтобы Флорентино Перес уволил его из «Реала», случились еще до его назначения. Во-первых, он не слушал. Во-вторых, не смог просчитать наперед.

Те, кто указывают на разгромное поражение в матче с «Барселоной» (1:5) или же на унижение в матче против «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), или любой другой момент/матч при Лопетеги, ошибаются.

Лопетеги, согласно опубликованному «Реалом» заявлению, не был уволен из-за конкретного результата или же потому, что мудрый Перес проявил бдительность, увидев глубокие недостатки в тренировочном процессе команды, а также идеях Лопетеги. Нет, причина заключается в «несоответствии между высоким уровнем игроков команды и низким уровнем выступления» — вот за что экс-тренер сборной Испании, упустивший возможность побороться за победу на чемпионате мира, был выгнан из «Реала» на 138-й день работы и лишь после 14 матчей.

Хулен Лопетеги en.as.com

В четверг, 31 мая, тренер и все игроки сборной Испании (кроме представителей «Реала», которые только выиграли Лигу чемпионов в третий раз подряд) собрались вместе в Лас-Росас — городе, который расположен примерно в 30 минутах езды от Мадрида — чтобы начать подготовку к предстоящему чемпионату мира. В этот же день, в обед по телевизору и радио транслировали поспешно организованную пресс-конференцию Зинедина Зидана.

Можно простить 52-летнему Лопетеги то, что он был недостаточно внимателен. Пресс-конференция, должно быть, проходила тогда, когда Андрес Иньеста, Давид Де Хеа, Жерар Пике и компания завершили тренировку и отправились на обед в резиденцию, которая находится в пяти минутах ходьбы от раздевалки. Но даже если Лопетеги не остановился, чтобы в прямом эфире посмотреть на Зидана и Переса, тогда он должен был прочитать все подробности на следующий день в прессе.

Уход Зидана был главной новостью в мировых СМИ на протяжении следующих 24 часов. Стало ясно, что клуб, который только что вошел в историю, как первый, кому удалось выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, теперь ищет преемника для Зизу. Совершенно немыслимо, что Лопетеги мог не услышать четкий месседж Зидана о том, что в «Реале» что-то прогнило.

Зидан — откровенный тренер и привык прямо говорить о важных вещах. Он указал на то, что нынешний состав «Реала» отчаянно нуждается в переменах, что все это привело к вылету команды из Кубка Испании от «Леганеса», что он не видит, как команда может продолжать побеждать, что ей нужна другая методология работы и новые идеи. Все это было очень четким сообщением о том, что же было не так, а также намеком на глубину проблем, которые еще были впереди.

Флорентино Перес и Зинедин Зидан mirror.co.uk

Неужели Лопетеги не воспринял ключевую информацию, на которой Зизу просто-таки акцентировал внимание? Будучи тренером, неужели он не задался вопросом: «А я бы ушел в таких обстоятельствах?». Неужели он не услышал месседж о том, что французский тренер, который, учитывая его успех и дружбу с Пересом, мог бы руководить командой на протяжении десяти лет или даже больше, считал, что президент «Реала» стал частью всей проблемы, а не ее решением?

В любом случае, даже если Лопетеги была абсолютно неинтересна история с уходом Зидана (во что очень сложно поверить), он все равно был подвержен слухам в последующие дни. Возможно, он думал, что это никак не коснется непосредственно его. В таком случае мы подходим ко второму ключевому моменту — неумению просчитывать наперед.

В середине июня «Реал» пытался заполучить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино, но первый отказался, по поводу второго не получилось договориться с его нынешним работодателем. Также выяснилось, что Йоахим Лев был целиком настроен на то, чтобы защитить титул чемпиона мира. В этот момент для Лопетеги настало время просчитать все. Но он не сделал этого.

Если ты собираешься начать работу в одном из самых больших клубов мира в качестве третьего или даже четвертого варианта на вакантное место, нужно понимать, что ты будешь пытаться затолкать огромный шар на очень крутой склон. Причем в одиночку. Лопетеги должен был задуматься, вернувшись к словам Зидана. Черт возьми, он мог бы связаться с французом и попросить совета и выяснить все риски.

Далее Лопетеги задуматься о том, у кого в клубе будет власть: у Флорентино Переса или у него?

Хулен Лопетеги и Флорентино Перес Marca

Будучи последним остававшимся достойным кандидатом, Лопетеги вполне мог заявить Пересу, что, пока сборная Испании не завершит выступление в России и пока он не приступит к работе в «Реале» июле, любое публичное объявление или спекуляции касательно его назначения для него будут неприемлемы. Это был момент, когда можно было начинать все с позиции силы — не только показать новому работодателю, кто тут босс, но также сохранить работу в Федерации футбола Испании.

Лопетеги также мог просчитать то, что Перес, согласно предупреждению от Зидана, скорее всего, был настроен на то, чтобы сменить нескольких тренеров в следующие пару лет. Если бы Лопетеги оставил мадридского президента в безвыходном положении, его ценность и привлекательность возросли бы. Он мог бы с большой долей вероятности получить эту работу через год или два, когда состав был бы омоложен, а аура Зидана развеялась.

Но Лопетеги ничего этого не сделал. Или же сделал все очень плохо.

Он начал с того, что Перес прокатился на бульдозере, объявив Лопетеги главным тренером «Реала». Он начал с ошибочного предположения касательно того, как на это отреагирует Рубиалес. Он начал с того, что был отправлен домой из Краснодара, и назвал этот день самым печальным в своей жизни. Лопетеги выглядел жалко — он не мог ни контролировать своего нового работодателя, ни переубедить старого. Футболисты замечают это, поверьте.

Проигнорировав «диагноз», поставленный Зиданом, не сумев установить власть над Пересом, чтобы заставить президента обновить состав или бросить вызов священным коровам (Серхио Рамосу, Луке Мдоричу, Марсело, Кариму Бензема, Тони Кроосу, Рафаэлю Варану), Лопетеги стал заложником формы и настроения группы футболистов, которые были готовы начать новый сезон, мыслями будучи еще в отпуске.

Серхио Рамос и Карим Бензема ESPN

Лопетеги должен был подумать о том, что если Рафа Бенитес, тренер, добившийся успеха в Европе, был отправлен восвояси посреди сезона, и если эта группа игроков отказалась позитивно реагировать на работу под руководством Бенитеса, то шансы были не в его пользу изначально. В конце концов у Лопетеги было меньше опыта работы в большом клубе, менее впечатляющее резюме, меньше «друзей» в СМИ и меньше трофеев, которыми можно было похвастаться. Он должен был сообразить, что берет в руки то, что Зидан мог бы назвать «отравленной чашей».

Когда Лопетеги приступил к работе, то допустил ряд ключевых ошибок. Это нерешительность касательно вратарской позиции. Тренер проигнорировал общее чувство ключевых игроков команды, которые считали, что Кейлор Навас должен был оставаться номером один. Это уменьшение работы с ударами по воротам на тренировках. Это провал с воплощением в жизнь прессинга, который является ключевым в его стиле футбола.

Но главным провалом стала неспособность достучаться до этого талантливого, но специфического состава игроков. Он мгновенно отреагировали на Зидана и выиграли с ним множество трофеев. Но он видел их насквозь. У этого состава есть вкус к большим матчам, но в то же время они ненавидят проходные игры. Лопетеги не смог это изменить, хотя у него и было мало времени, но также и оставил команду в разобранном состоянии.

Особенно это касается поражения от «Алавеса». Поражение в компенсированное время выглядело так, что на тренировках игроки «Реала» либо недостаточно времени уделяли деталям или перестали заботиться о последствиях недостаточного отношения к тренировочному процессу. Эта игра нанесла огромный урон Лопетеги.

«Алавес» — «Реал» La Liga

Поражение «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА уже не было хорошей визитной карточкой для Лопетеги. По крайней мере, не тогда, когда президент клуба хочет непременно утереть нос «Атлетико» и «Барселоне». Ирония в том, что на протяжении 79 минут матча против «матрасников» были лучшими в исполнении «Реала» под руководством Лопетеги. Это о чем-то говорит, когда твой лучший матч — это проигрыш историческому сопернику, не так ли?

«Искусство войны» Сунь-цзы очень часто цитируется в современном спорте. Самая известная фраза, возможно, вот эта — «Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотне сражений из ста. Если ты знаешь только себя, но не знаешь своего оппонента, ты можешь как победить, так и проиграть. Но если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь подвергать себя опасности».

Ключевая ошибка Лопетеги заключалась в том, что не только не знал своего врага, но и не понимал, что его главными врагами были не другие команды Ла Лиги, а его собственные игроки и президент клуба. Он не осознал, что такой человек, как Перес не будет бояться уволить парня, который отказался от возможности привести Испанию к титулу чемпиона мира. Это враг, к которому нужно быть готовым.

Лопетеги не осознал, что некоторые игроки «Реала» после трех подряд побед в Лиге чемпионов, победы в чемпионате Испании, да еще и участия на чемпионате мира (и все это за короткий период времени) будут находиться в зимней спячке. Враг внутри: расслабленное состояние и почивание на лаврах.

Лопетеги стал богаче финансово, но потерял в репутации, гордости и своем резюме. Это была изначально проигрышная битва, но он сделал все еще хуже, провалив все свои сражения из-за неправильной оценки врагов и без фундаментальной основы самосознания. Другими словами, он был обречен на провал. 0