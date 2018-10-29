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    Этот «Реал» нужно разогнать, вслед за Лопетеги

    Реакция спортивных СМИ на унизительное поражение мадридского клуба от «Барселоны»

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    «Барселона» дома разгромила «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:1. Хет-трик оформил уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес. «Барселона» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко. «Реал» остался на 9-й строчке с 14-ю очками.
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    Странный класико

    Автор Yahoo Sports Леандр Шерлакенс отмечает, что несмотря на разгромный счет, сюжет у матча получился закрученным.

    «Это был странный Класико по целому ряду причин.

    Странность в том, что "Барселона" полностью доминировала в первом тайме. И странность в том, что хозяева ненадолго развалились в начале второго тайма, разрешив "Реалу" вернуться в игру. Еще страннее то, как "Барса" затем убила интригу свой победой 5:1 и хет-триком Луиса Суареса.

    Но это было странно, прежде всего, из-за отсутствия Лионеля Месси и Криштиану Роналду в этом противостоянии впервые с 23 декабря 2007 года.

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    • Тем не менее, "Барса", без травмированного Месси, закрепилась на первом месте в Ла Лиге и перевела "Реал" на девятое место, усугубив его кризис, и превратив Хулена Лопетеги в какого-то зомби — уже уволен, но все-таки все еще на работе. "Реал" продал Роналду "Ювентусу" летом, и теперь очевидно, что он ошибся.

    Это была игра, в которой были некоторые ответы. "Барса" получила громкое подтверждение своей способности справиться без 31-летнего Месси. И "Реал" теперь, без всякого сомнения, знает, что не работают задумки Лопетеги, чье решение снять защитника в перерыве, привело к унизительному счету».

    «Реал» нужно разогнать

    Автор Marca Хьюго Черезо выделяют ключевые моменты матча, в котором игроки «Реала», скорее всего, отправили своего тренера в отставку.

    «Иско сказал, что, если Хулена Лопетеги уволят, все игроки должны быть выброшены из клуба, и бывший игрок "Малаги" был прав, поскольку "Реал" потерпел унизительное поражение в воскресном Класико.

    Хороших десяти минут в начале второго тайма недостаточно, чтобы спасти работу Лопетеги, а первая половина для "Лос-Бланкос" была неубедительной. Хотя игроки хотели спасти своего тренера, они подвели его.

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    • Без Месси, "Барселона" уничтожила Мадрид, и Артур занимал центральное место во всем, что они делали, в то время как Серхи Роберто обеспечил необходимую глубину, и Луис Суарес добавил свой инстинкт убийцы в атаку.

    Два мяча попали в перекладину с разницей в пять минут друг от друга, и первый из них мог изменить игру, когда Лука Модрич упустил золотой шанс сравнять счет сразу после гола Марсело, и прежде чем Суарес пробил Тибау Куртуа прямо на другом конце поля».

    Лопетеги уйдет, и дальше что?

    Колумнист Marca Роберто Паломар винит в неудачном сезоне «Реала» президента клуба Флорентино Переса и его неудачные решения.

    «Если что "Реал" и привез с "Камп Ноу", так это свидетельством о смерти. Если Флорентино не замечал, что команда была утомленной и ослабленной, даже с недавней победой в Лиге чемпионов, то Луис Суарес ясно дал понять.

    И дело не в том, что игроки плохие, это просто эрозия с течением времени и проблема президента клуба, который не смог ее заметить, зато нафантазировал своим игрокам качества, которых нет.

    Нет, Карим Бензема — не бомбардир, и Гарет Бэйл не лидер, и Серхио Рамос — не Беккенбауэр. 50 мячей Криштиану Роналду не будут заменены Мариано Диасом, а Винисиус Жуниор не лучше, чем Килиан Мбаппе.

    Решение разрешить отъезд Криштиана заслуживает отдельного разговора, и даже если он хотел уйти, это задача президента — убедиться, что он этого не сделал. Если Роналду или Зинедин Зидан хотели уйти, значит есть причина для этого.

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    • Ни одна из этих ситуаций не имеет ничего общего с Лопетеги. Тренер был раздавлен и подвергнут преследованию неуклюжим решением сменить работу, когда ему не нужно было этого делать и у него были другие обязанности.

    Когда Луис Суарес забил третий гол в ворота "Реала", мы положили на стол пирамиду вины, чтобы увидеть, когда в Мадриде все пошло не так.

    На дне — игроки, затем Лопетеги и сверху — президент».

    Отец года

    Автор ESPN Гас Элвин умиляется тому, как нападающий «Барселоны» Луис Суарес праздновал свой хет-трик в матче с «Реалом».

    «С учетом отсутствия из-за травмы Лионеля Месси, Луис Суарес был человеком часа в матче против "Реала". Уругвайский форвард был в абсолютно безжалостном настроении, оформив блестящий хет-трик, в то время, как "Барселона" доминировала над соперниками из Мадрида со счетом 5:1.

    Но даже во всегда ожесточенном Класико, нападающий "Барселоны" успел подарить нам нам два сердечных семейных момента.

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    • После своего первого гола с пенальти Суарес поднял свою майку, чтобы показать футболку с изображением трех детей на ней и приветственным посланием новорожденному сыну Лаути. На этой неделе жена Суареса София Балби родила Лаути, и папа позаботился о том, чтобы приветствовать мальчика в своем стиле: с хет-триком, симпатичным сообщением и картинкой.

    После своего второго гола уругваец побежал на бровку, где он отпраздновал гол вместе с двумя другими детьми, Бенджамином и Дельфиной. Его дочь не могла быть счастливее, увидев, как забивает отец, и она быстро "дала ему пять", что заставило бы улыбнуться даже Гринча.

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    • Серьезно, что это "дай пять" заставило прослезиться и нас. Луис Суарес имеет на своем счету немало спорных инцидентов, но это потрясающе, когда игрок показывает искренние эмоции и привязанность к своим детям.

    Гол для каждого из трех его детей? Просто прекрати это Луис, твоя семья слишком мила! Излишне говорить, что Луис Суарес — наш фаворит на звание папы года!»

    Во всем виноват Зидан!

    Автор Евроспорта Данил Тармасинов разводит конспирологию, объясняя провал Лопетеги в «Реале» хитростью экс-наставника мадридцев Зинедина Зидана и кознями президента клуба Флорентина Переса.

    «С уходом с "Бернабеу" француз остался величайшим по конверсии тренером "Реала", а мог превратиться в петрушку и кого-то вроде Гвардиолы времен "Баварии" — заслуженного спеца, чью минуту славы сотворили игроки, а не его божественная тактика.

    Вместо любимчика Перес подсунул стареющую и пресыщенную титулами команду человеку, который не смог бы отказаться от заманчивого вызова. И президент сам остался бы в выигрыше: если бы Хулен оказался гением и смотивировал Крооса с Бэйлом на четвертый ушастый кубок, то Флорентино показал бы себя самым крутым HR в мире. А при провале босс "бланкос" ничего не теряет: выгони Лопетеги, разведи руками на пресс-конференции и скинь всю вину на него или на эмоциональное переедание костяка.

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    • В любом случае, Зидан — король, что вовремя все понял про этот "Реал". Хулена нужно пожалеть, ведь вероятно Перес сломал ему карьеру — сначала вытащил из сборной, рассорил с федерацией, а потом подставил под позор на "Бернабеу". В 52 года уже не найти работу в топ-клубе с пустым резюме и нулевой привлекательностью. То ли дело цветущий и молодой Зидан — три Лиги чемпионов, гениальное прошлое в футболе и ноль провалов в карьере».

    Без Роналду никуда

    Автор Soccer.ru Станислав Горин признает, что «Реал» оказался не готов к потере своего лидера, в «Барселона» прекрасно справилась и без Месси.

    «Изначальный "автобус" Лопетеги оказался школьным, и хотя превысили скорость в дебюте второго тайма, сути дела рывок не меняет, ведь ответ "Барселоны" был жестким. А ключевой проблемой "Реала" на "Камп Ноу", где впервые за много лет "сливочные" сыграли ужасно, стало отсутствие командной скорости.

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    • Человек, который отвечает за физическую подготовку игроков, точно заслужил увольнение. А в отставку теперь отправят главного тренера, чей отец перед матчем заявил, что у сына Хулена украли 50 голов — когда Перес допустил уход Роналду, в который еще месяцев семь назад никто бы не поверил, и он прав.

    Старик Криштиану не быстрый, но очень резкий, за счет чего и начал в "Ювентусе" с голов. А "Реал", когда мяч в атаке у грубого Бэйла или странного Бензема, попросту не имеет адресата для финального удара. Марсело пытался спасти, но бразилец не форвард, а ценность нападающего показал Луис Суарес — подчеркнул разницу между соперниками»

    Похороненные мечты Лопетеги

    Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков искренне жалеет наставника «Реала» Хулена Лопетеги, который отправился в Мадрид за мечтой, но вместо этого разрушил карьеру.

    «Сразу было ясно, что на Лопетеги будут примерять парадный костюм, который, не снимая, носил последние годы французский тренер. Сложно представить что-то иное в клубе, три сезона подряд побеждавшем в Лиге чемпионов, тем более, в "Реале". Но мадридцы вошли в режим перестройки, перезагрузки, который может продлиться год, два, а то и больше. Вполне возможно, Лопетеги был к этому готов. Вопрос — готово ли руководство "сливочных"?

    Потому что пока на этот "Реал" больно смотреть. Воскресное класико показало это наглядно — "Барселона", которая в последнее время не может похвастать стабильной игрой, еще и потерявшая из-за травмы Месси, разобрала "сливочных" на части и втоптала в газон "Камп Ноу". Суарес, в третий раз ставший на днях отцом, показал, какой аппетит успел накопить — сделал хет-трик, съел мадридцев, не оставив и косточки. В ворота Куртуа забил даже Видаль, игровое время которого в "Барсе" пока исчисляется минутами.

    Я очень сомневаюсь, что новую неделю Лопетеги начнет в должности главного тренера "Реала". 1:5 на "Камп Ноу" — это унижение, через которое сложно пройти, сохранив свой пост. Да, Моуринью удалось — португалец и вовсе сгорел в столице Каталонии 0:5, после чего тренировал мадридцев еще два с половиной сезона. Но этот случай — другой.

    Лопетеги предал сборную Испании, отправившись за мечтой. Бумеранг вернулся, мечта оказалось миражом, похороненным на Камп Ноу». 0

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