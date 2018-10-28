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    «Боруссия» — вновь самая крутая команда Европы

    Дортмундцы феерически начали новый сезон

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    Дортмундская «Боруссия», которая, возможно, является любимой немецкой командой для нейтральных болельщиков, возвращается на вершину и делает это очень стильно. Squawka.com приводит цифры, которые подтверждают феноменальность команды Люсьена Фавра.
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    Во время славных времен эпохи Юргена Клоппа в 2008-2015 годах «Боруссия» взяла футбольный мир на абордаж, выиграв два титула Бундеслиги, Кубок Германии и добравшись до финала Лиги чемпионов. Такие парни, как Марио Гетце, Марко Ройс, Роберт Левандовски и Матс Хуммельс были костяком команды, которая демонстрировала зрелищный футбол.

    В последующие годы Дортмунд покинули многие талантливые игроки (часто они уходили в «Баварию»), а Юрген Клопп перебрался в «Ливерпуль». Сейчас под руководством Люсьена Фавра «Боруссия» возвращается и уничтожает все вокруг как в Германии, так и в Европе.

    Вот десять цифр, которые подтверждают, что «Боруссия» — вновь самая крутая команда Европы.

    1. Непобедимые

    По итогам девяти туров в Бундеслиге осталась лишь одна непобедимая команда. Конечно же, это «Боруссия».

    Дортмундцы выиграли шесть матчей и трижды сыграли вничью в рамках чемпионата и на два очка опережают «Баварию». Кроме того, команда Фавра выиграла во всех трех матчах группового этапа Лиги чемпионов, включая невероятную победу над умеющим обороняться «Атлетико» Диего Симеоне со счетом 4:0.

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    • 2. Обилие голов

    Дортмунд, остановись! 29 голов в девяти матчах на старте Бундеслиги — это наиболее результативное начало сезона в истории «Боруссии». Больше дортмундцев в этом сезоне не забивает никто.

    Пако Алькасер и Джейдон Санчо добавили мощи атаки «Боруссии», прекрасно дополняя таланты Марко Ройса. Попробуйте удержать их...

    3. Результативность Алькасера

    Вы видели эту рекламу Skittles, когда все, к чему бы они ни прикасались, превращается в сладости? Что ж, представьте, что то же самое Пако Алькасер делает с футболом. Стоит испанцу только прикоснуться к мячу, как все тут же превращается в гол.

    Алькасер забил 7 голов в своих четырех матчах в Бундеслиге. В каждом из поединков он находил возможность, чтобы отправить мяч в сетку. Более того, 25-летний футболист провел на поле в Бундеслиге лишь 127 минут — он забивает по голу каждые 18,14 минуты.

    4. Хладнокровие

    Не только Пако Алькасер забивает при каждом удобном случае. 59.5% ударов «Боруссии» в этом сезоне приходятся в створ ворот, а их процент реализации ударов равен 25. Оба показателя являются лучшими в Европе.

    «Боруссия» реализует свои удары с невероятной точностью. Такими темпами соперники скоро будут бояться покинуть свою штрафную, чтобы не предоставить Дортмунду шанса на гол.

    5. Поймай их, если сможешь

    Ни одна из команд пяти ведущих европейских чемпионатов не забила столько голов в быстрых контратаках, сколько это удалось сделать «Боруссии» — четыре. Это еще больше усиливает опасения того, что команды будут закрываться в матчах против дортмундцев.

    При той скорости, которой обладают Джейдон Санчо и Кристиан Пулишич, наряду с мастерством и остротой Марко Ройса и Пако Алькасера, несложно понять, почему «Боруссия» является рекордсменом по этому показателю.

    6. Мастер паса

    Если Жоржиньо на данный момент главный мастер передач в АПЛ, то в Бундеслиге это Мануэль Аканджи.

    В этом сезоне швейцарец отдал в чемпионате 494 передачи, 94,3 из которых были точными. 23-летний парень выглядит очень уверенно, когда выстраивает атаки «Боруссии». Это впечатляет еще больше, если учесть, что он центральный защитника.

    7. Golden Boy

    В последнее время все разговоры о «Боруссии», а также разговоры в Англии касались Джейдона Санчо.

    18-летний парень разрезает оборону, как нож — масло. Его 6 результативных передач — это лучший результат в Бундеслиге на данный момент. Экс-игрок молодежки «Ман Сити» создал 15 голевых шансов за 305 минут на поле и заслужил дебют в составе сборной Англии в матче против Хорватии.

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    • 8. Выступление на большой сцене

    В дополнение к своей блестящей форме на внутренней арене Санчо показал себя и на европейской сцене. В возрасте 18 лет и 212 дней Санчо забил свой первый гол в Лиге чемпионов (в ворота «Атлетико»). Он стал вторым самым молодым английским автором гола в ЛЧ со времен реформирования турнира.

    Кроме того, он стал лишь пятым англичанином, которому удалось забить гол в ЛЧ, наряду с Уэйном Руни, Алексом Окслейдом-Чемберлейном, Тео Уолкоттом и Джеком Уилширом.

    9. Невозможное возможно

    «Боруссия» забила четыре гола «Атлетико» в ЛЧ и стала первой командой, которой удалось отправить в ворота «матрасников» в эпоху Диего Симеоне такое количество голов за 90 минут.

    К слову, в предыдущий раз голкипер «Атлетико» Ян Облак пропускал 4 гола за 90 минут в составе «Риу Аве» — в матче чемпионата Португалии против «Порту» (0:4). Случилось это в 2013 году, 2030 дней назад.

    Многие топ-команды играли против команды Симеоне в прошлые годы и огорчались, не сумев распечатать ворота команды, которая была рождена для сухих матчей. Но «Боруссию», похоже, это не беспокоило ни капельки.

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    • 10. Защитники участвуют в атаке

    У «Боруссии» не только нападающие и полузащитники участвуют в атакующих действиях. Их защитники также неплохо развлекаются.

    Только двум игрокам в текущем розыгрыше ЛЧ удалось оформить хет-трик из ассистов. Оба фулл-бэки, Первый — Хорди Альба. В его почетной компании оказался и представитель Дортмунда — Ашраф Хакими.

    Хакими стал самым молодым игроком, который сделал три результативные передачи в матче Лиги чемпионов с сезона 2003-2004. В 2016 году то же самое удалось сделать другому игроку «Боруссии» Усману Дембеле в матче против «Легии».

    Ждем матч с «Баварией»

    Текущий сезон Бундеслиги может стать наиболее конкурентным за последние годы. На данный момент «Боруссия» вновь выглядит как команда, матчи которой пропускать никак нельзя. Следующее немецкое «классико» между «Баварией» и «Боруссией», которое состоится 10 ноября, может стать наиболее ярким с тех пор, как Юрген Клопп уехал из Доортмунда.

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