Проблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлением

«Привет, Юпп, это снова мы…».

Прошлой осенью «Бавария» уволила Карло Анчелотти менее чем через два месяца со старта сезона, и вот спустя год мюнхенский клуб может оказаться в схожей ситуации. После домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии» Нико Ковач заявил, что «продолжает сражаться за свою работу». Неудача в родных стенах увеличила безвыигрышную серию команды до четырех встреч и наступила всего через несколько дней после того, как президент клуба Ули Хенесс заявил, что Ковач «переходит черту» со своей политикой ротации состава.

Еще несколько недель назад казалось, что «Бавария» готова повторить клубный рекорд, выиграв девять стартовых игр сезона. Достижение в сезоне 2012/13 установила команда Юппа Хайнкеса, который в прошлом году пришел на помощь своему клубу, заменив Карло Анчелотти. Итак, что же происходит?

Тренер без регалий

Во-первых, Ковач не был главной целью «Баварии» в тот момент, когда мюнхенцы начали искать замену Хайнкесу в конце прошлого сезона.

Юпп Хайнкес skysports.com

Хенесс говорил, что клуб «очень и очень настойчиво» пытался убедить Хайнкеса, которому сейчас 73 года, остаться и продолжить работу с командой. После этого «Бавария» обратилась к Томасу Тухелю, но тот выбрал «Пари Сен-Жермен». Лишь после этого предпочтительным кандидатом стал Ковач.

Ковач в качестве игрока выступал за «Баварию» с 2001 по 2003 год, но его тренерскому резюме явно не хватало чемпионских титулов, которые были у Хайнкеса, Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Его самым большим достижением была победа в Кубке Германии в прошлом сезоне, когда он тренировал «Айнтрахт». Для клуба из Франкфурта этот трофей стал первым за 30 лет. В финале подопечные Ковача обыграли как раз «Баварию» со счетом 3:1.

От побед к поражениям

Несмотря на некоторые сомнения, первые отзывы о работе хорвата оказались положительными. Главный тренер «Байера» Хейко Херрлих после поражения от «Баварии» 1:3 на «Альянц Арене» сравнил противника с ядовитой змеей. Франк Рибери сказал журналистам, что у Ковача есть все нужные качества для работы, а его харизма подходит для успешного сотрудничества с топ-командой. Давид Алаба заявил, что Ковач принес с собой «ясные и свежие» идеи. Семь побед подряд на старте сезона, казалось, лишь подтверждают хвалебные слова.

Однако за последние недели настроение изменилось. Одной из очевидных проблем стала постоянная ротация. В Бундеслиге Ковач еще ни разу не использовал один и тот же состав в разных матчах. В последних пяти встречах он задействовал разные составы, а также менял расстановки.

Лишь два игрока — Мануэль Нойер и Йозуа Киммих — в семи матчах чемпионата Германии появлялись на поле со стартовых минут, тогда как другие игроки основного состава проводят на скамейке больше времени, чем ожидалось.

Хенесс так охарактеризовал эту ситуацию: «Все зависит от тренера. В конце концов, он начинает переходить черту в этом вопросе».

Немецкая газета Bild утверждает, что многие футболисты недовольны текущим положением. По информации журналистов, Хамес Родригес сказал: «это тебе не Франкфурт». Это случилось после ничейного матча с «Аугсбургом». Футболист сборной Колумбии, играющий в Мюнхене на правах аренды из «Реала», не попал в состав на эту игру, хотя несколькими днями ранее забил гол и в целом выглядел на поле достойно.

Ковач все сообщения о расколе внутри коллектива отрицает. Также появилась информация, что некоторым футболистам не нравится то, что наставник говорит со своим штабом не на немецком, а на хорватском языке. Не секрет, что в «Баварии» всем рекомендуют использовать немецкий язык, но Ковач общается на родном языке со своим помощником и братом Робертом, тренером вратарей и спортивным директором.

Роберт Левандовски skysports.com

«Атмосфера в раздевалке — положительная», — сказал Ковач в ответ на вопрос о конфликтах. — Некоторые из футболистов, конечно, разочарованы непопаданием в состав, да и все мы разочарованы недавними результатами. Тем не менее, в команде есть реальное чувство единства«.

Кандидаты на замену

Впрочем, все усилия Ковача пока ничего не дают. "Аякс" полностью переиграл "Баварию" на "Альянц Арене" в Лиге чемпионов, так что мюнхенцы должны быть довольны, что избежали поражения и сыграли вничью 1:1. В игре против "Боруссии" появились некоторые тревожные моменты по игре в обороне. Когда гости забивали свой третий мяч, защитники "Баварии" просто стояли и смотрели, как Патрик Херрманн (один из двух игроков "Боруссии" в штрафной площади) проходит с мячом и пробивает мимо Нойера.

Отвечая на вопрос по поводу опасений отставки, Ковач сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос. Я знаю, как все работает в футболе, Бундеслиге и 'Баварии'. Я знаю, что работа здесь отличается от работы в другом клубе. Мы хорошо провели семь матчей, а четыре провалили. И все же мы показали, что можем играть хорошо. Я убежден, что мы вернемся на прежний уровень, и я хочу выполнить свою работу".

На пост главного тренера могли бы претендовать потенциально интригующие кандидаты, среди которых Зинедин Зидан и Антонио Конте.

Тем не менее, Хенесс оказал поддержку Ковачу, сказав: "Я, конечно, буду поддерживать его. Независимо от того, что произойдет в ближайшие недели". Этот комментарий, сделанный после поражения 0:3 от "Боруссии", должен оказать Ковачу некоторую помощь.

Старение команды

Когда "Бавария" в последний раз выиграла Лигу чемпионов в сезоне 2012/13, у нее в стартовом составе было сразу семь практически незаменимых игроков. В последние годы в клубе стали чаще доверять молодежи, но мюнхенцы по-прежнему сильно полагаются на "старую гвардию".

Хамес Родригес skysports.com

Самыми молодыми игроками в стартовом составе против "Боруссии" из Менхенгладбаха были 23-летний Киммих, Никлас Зюле и Леон Горецка. Пятерым игрокам было от 29 лет и старше, а 35-летний Рибери появился на поле после перерыва.

Неудивительно, что в этом сезоне у "Баварии" самый большой средний возраст футболистов в Бундеслиге (28 лет и 66 дней). В английской Премьер-лиге, например, только "Бернли" и "Уотфорд" превышают этот показатель. В то же время лидеры чемпионата Германии — дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" имеют средний возраст в 25 лет и 131 день и 24 года и 181 день соответственно.

"Бавария" становится старше. Это доказывает статистика, а также игра против "Боруссии" и "Аякса". Летом ничего не было сделано, чтобы решить эту проблему. Единственным приобретением стал Горецка, тогда как Ренату Саншеш и Серж Гнабри вернулись из аренды.

Ренату Саншеш skysports.com

Генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге объяснил, что "Бавария" использует не ту философию, что ее основные европейские соперники, а "трансферы лишь в угоду публике здесь не работают".

Однако отсутствие трансферной активности и нехватка молодых талантов привели к тому, что у Ковача не хватает качественных футболистов, особенно после травм Корентена Толиссо, Кингсли Комана и Рафиньи – еще одного немолодого игрока.

С подобным раскладом сложно побеждать, негативно сказался еще и спад формы Мануэля Нойера, у которого второй результат снизу по количеству выполненных сейвов в Бундеслиге. А ведь сюда еще можно добавить беспорядок в обороне.

Если переместиться на противоположный конец поля, то можно отметить, что в последних трех матчах "Бавария" нанесла 53 удара по воротам, но забила всего раз. В игре против "Боруссии" Роберт Левандовски коснулся мяча лишь 12 раз, что является его худшим показателем за все время в Бундеслиге.

Существуют четкие проблемы, которые нуждаются в исправлении, но замена тренера вряд ли станет правильным решением, даже если Хайнкес возьмет трубку. 0