Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?

Юрген Клопп отметил свою третью годовщину у руля главного тренера «Боруссии» после победы в чемпионате Германии. В минувший понедельник немецкий тренер достиг трехлетней отметки во главе «Ливерпуля». Это еще одно напоминание для него о том, что «Ливерпуль» может быть реальным претендентом на победу в английской Премьер-лиге.

Источники ESPN сообщают о том, что Клопп использует перерыв на матчи сборных, чтобы взять себе несколько выходных. Он на несколько дней уедет из города, в котором верят, что 28-летнее ожидание чемпионского титула может закончиться в мае. 51-летний тренер пока не настроен размышлять над тремя годами на «Энфилде». Пока он думает о трудностях, которые ему предстоит преодолеть после противостояний с «Челси» и «Манчестер Сити» в последние две недели.

Кампания «Боруссии» в сезоне 2011-2012, когда они бросили вызов борьбе за титул, дала старт периоду успеха. В следующем сезоне дортмундцы защитят свой титул, а также дойдут до финала Лиги чемпионов.

Уже можно найти схожие черты между сезоном 2010-2011 «Боруссии» и нынешним сезоном «Ливерпуля». Это демонстрирует то, как методичная тренерская работа может принести свои плоды 36 месяцев спустя, полностью изменив клуб.

Юрген Клопп twitter.com/lfc

«По качеству игроков, мне кажется, у "Ливерпуля" более сильная команда, чем та, которая была у нас в "Боруссии" на тот момент, — считает полузащитник Нури Шахин, — Мне кажется, у нас была уникальная команда, и есть ощущение, что же самое сейчас у "Ливерпуля". Клопп создал там прекрасную среду и заставил их почувствовать себя уникальными. Уверен, что они будут бороться за титул с "Ман Сити" и "Челси" в этом сезоне».

Голод к победам

Из нынешней россыпи игроков «Ливерпуля» только двое побеждали в АПЛ — Джеймс Милнер и Даниэль Старридж. А Джердан Шакири — единственный победитель Лиги чемпионов. Так же было и с «Боруссией» — успеха добивалась молодая команда, голодная к победам.

«Когда пришел Клопп, мы начинали с нуля. Тренер ввел в состав много молодых игроков, которых почти никто не знал. Мы росли все вместе. Мы получали удовольствие от работы под руководством Клоппа, даже если она была сложной. Там были теплота и человечность. Клопп — тренер. Если нужно работать, то мы работали. Но после тренировок мы веселились. И это было естественным, потому что это Юрген Клопп», — вспоминает экс-игрок «Боруссии» Якуб Блащиковски.

«Многие из нас никогда не добивались больших побед после ухода из "Боруссии". И для многих из нас это были лучшие годы карьеры. Выиграть Бундеслигу дважды подряд — никто, кроме "Баварии", не добивался такого. Второй титул показал, что это было не совпадение. Мы были отличной командой», — добавляет он.

По пути к победам в Бундеслиге Клопп пытался снять напряжение со своих игроков при каждой возможности. В ответ он ждал от них двух вещей: концентрироваться на каждом следующем матче и не предаваться разговорам о победе. Клопп еще не признал, что «Ливерпуль» может выиграть титул в этом сезоне. Но он предупредил игроков о том, чтобы они не становились самодовольными.

«Мы шли от матча к матчу, потому что наш тренер мыслил именно так. Он вбил в наши головы, что следующая игра в субботу — самая важная в нашей карьере», — вспоминает Шахин.

Клуб, в который хотят приходить футболисты

Благодаря медиа, болельщики могут заглянуть в раздевалки «Ливерпуля» на «Энфилде» и тренировочной базе. Все, что они видят там — это дружба, отличные отношения и постоянные шутки. Причем даже тогда, когда игрокам разрешено пользоваться мобильными телефонами.

Клопп очень тщательно собирал эту команду, делая не меньший акцент на личности игроков, чем на их футбольные навыки. Нечто подобное он делал и в Дортмунде — создал дружбу на всю жизнь.

«Это было, как встречать своих лучших друзей каждый день. Клопп сделал нечто особенное. Мы с удовольствием приходили на работу и не хотели уходить. Мы все делали вместе. Если у кого-то были проблемы, то мы решали их вместе», — говорит Шахин.

Юрген Клопп и Нури Шахин 90min.com

«Мы были единым целым и до сих пор поддерживаем отношения. Тренер сделал так, что мы чувствовали себя одной семьей. Он поддерживал абсолютно всех игроков», — добавляет Блащиковски.

Игроки выходят на новый уровень

Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане превратились в звезд мирового класса после довольно небольшого периода работы с Клоппом. Эндрю Робертсон, Деян Ловрен и Адам Лаллана также добились прогресса в результате работы тренера.

Деян Ловрен twitter.com/lfc

«Тренер умеет находить лучшее в каждом из игроков», — считает Блащиковски.

Шахин только вернулся из аренды из «Фейеноорда» и столкнулся с неопределенным будущим, когда Клопп возглавил «Боруссию». Спустя три года он перешел в «Реал» в статусе лучшего игрока сезона в Бундеслиге.

«Он позволяет тебе чувствовать себя комфортно и заряжает уверенностью, — отмечает Шахин, — На поле я чувствовал себя раскованно. Я знал, что могу допустить ошибку. Я знал, что могу попытаться отдать длинную передачу или побежать в штрафную без мысли о том, что же сделает тренер, если я ошибусь.

Он сделал нас счастливыми, когда мы были на поле. Помню, команда была молодой, было много новых игроков. Был парень из Японии, из Чили... Было сложно понимать друг друга, но на поле это было очень просто, потому что мы знали, чего хотел тренер. И мы чувствовали себя очень комфортно», — говорит Шахин.

Ахиллесовой пятой «Ливерпуля» ранее было отсутствие глубины состава. Однако в клубе верят, что им удалось решить эту проблему летом. Как результат место в основе больше не является гарантированным. Игрокам нужно быть терпеливыми и добиваться возможности выходить в стартовом составе.

Блащиковски начинал сезон 2010-2011 несчастливым, но завершил его, сыграв в 37 матчах во всех турнирах и с победой в Бундеслиге.

Якуб Блащиковски Sport — Dziennik.pl

«Тренер всегда говорил мне, что я должен оставаться спокойным. Он говорил, что у меня обязательно будет шанс», — вспоминает Блащиковски.

Совершенствование стиля игры

Игроки в раздевалке «Ливерпуля» уверены в том, что от команды в ее нынешней форме можно ожидать большего к маю. «Ливерпуль» еще не был на пике в этом сезоне, и критики говорят, что это признак чемпиона.

Уверенность игроков — это результат трехлетней работы Клоппа и его авторитета. «Ливерпуль» развивается тактически. Это больше не просто атакующая команда. «Ливерпуль» теперь способен на более контролируемые и зрелые выступления.

У Клоппа были похожие идеи перед стартом сезона 2010 года, хотя тогда они не воплотились в жизнь.

«Команда Юргена не нацелена на какой-либо контроль или сдерживание чего-либо. Он всегда гонит вперед после того, как вы забиваете. Он хочет, чтобы мы оборонялись всей командой и даже всем стадионом. У нас бывало такое чувство, когда мы играли дома. И то же самое я вижу у "Ливерпуля" — стадион атакует и обороняется всей командой», — говорит Шахин.

Стиль игры «Боруссии» с высокой интенсивностью и быстрыми контратаками теперь обозначается в футбольном словаре словом «гегенпрессинг».

«Ты шел на стадион и знал, что они выиграют. У них были Гетце, Кагава, игроки, которых было сложно накрыть, так как они всегда менялись позициями. Кто хочет играть против таких? Защитники только и передавали соперников друг другу, и пока они разбирались, кому кого крыть, игрок уже убегал», — вспоминает экс-тренер Академии «Боруссии» Гари Гордон.

Салах, Мане и Фирмино играют в похожем стиле и уже стали одним из самых опасных атакующих трио в Европе.

Мохамед Салах twitter.com/lfc

Умение выжать максимум из возможности

В 2010-2011 «Боруссия» воспользовалась невзрачным сезоном своих соперников. Тем летом в распоряжении Клоппа было три игрока, которые только вернулись с чемпионата мира. Большая часть его команды была свежей и рано начала предсезонку. В то же время у «Баварии» было 11 игроков, которые играли на ЧМ и дошли до матча за «бронзу». После поражения в первом матче от «Байера» «Боруссия» затем выдала 15-матчевую беспроигрышную серию, лишь раз сыграв вничью.

Похожий сценарий для «Ливерпуля», который победно начал сезон. ЧМ гораздо меньше вмешался в подготовку команды, нежели в подготовку их главных соперников. «Манчестер Юнайтед», например, во время предсезонной подготовки в США не досчитался 17 игроков. «Ливерпуль» тоже был в США, но лишь без Ловрена, Фирмино, Джордана Хендерсона и Трента Александера-Арнольда. С ранними трансферами и основными игроками, которые рано начали подготовку с командой, «Ливерпуль» смог уверенно начать сезон.

«Когда "Боруссия" приезжала играть в Мюнхен ранее, это было что-то типа: "Окей, будет сложно, но интересно". Но когда Клопп был нашим тренером, он заставил нас поверить, что мы можем выиграть там. И мы побеждали. То, что он говорил, в итоге сбывалось, его словам можно было доверять», — говорит Шахин.

«Я недолго был в "Ливерпуле", но я знаю, что это похожий клуб. Там ты можешь чувствовать себя счастливым. Предложение, которое он сказал, когда пришел, было идеальным — "от сомневающихся к верящим". Он сделал это в Ливерпуле так же, как и в Дортмунде», — резюмировал полузащитник. 0