ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»

    «Красные» уступили в Неаполе во втором туре Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Наполи Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппГоловная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля» Игроки «Торонто»НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от Голдобина Фрагмент матчаЛегких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
  • 13:00
    • СМИ: Роналду больше не сыграет за сборную в этом году
  • 09:46
    • Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
  • 08:50
    • «Вашингтон» начал защиту титула с разгромной победы
  • 08:31
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 00:03
    • «Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля»
  • 00:01
    • Головин не спас «Монако» от разгрома в Дортмунде
  • 23:54
    • «Барселона» одержала победу над «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта
    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    «Ливерпуль» потерпел поражение во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, на выезде минимально уступив «Наполи» — 0:1. Sky Sports рассматривает проблемы, с которыми столкнулась команда Юргена Клоппа и которые немецкому тренеру и его подопечным предстоит решить.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Поздний гол Лоренцо Инсинье привел к поражению «Ливерпуля» на «Сан-Паоло». Это означает, что в воскресной битве в АПЛ против «Манчестер Сити» «красные» подходят с трехматчевой серией без побед.

    От травмы Кейта — до уязвимости в обороне. Вот с какими головными болями столкнулся Юрген Клопп.

    Травма Кейта

    После ничьей в матче против «Челси» на прошлых выходных (1:1) фанаты «Ливерпуля» сошлись во мнении, что Наби Кейта должен заменить Джордана Хендерсона в стартовом составе. Их желание осуществилось в среду, однако Кейта очень быстро был заменен, получив травму спины. Теперь все выглядит так, что полузащитник вновь останется в стороне.

    По правде говоря, его игра в начале встречи против «Наполи» сама говорила о том, почему он оставался на скамейке запасных. Уже на третьей минуте Кейта неуклюже сфолил на защитнике Николе Максимовиче. И всего за 15 минут Наби пять раз потерял мяч. Однажды он почти подарил голевой шанс нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

    Наби Кейта
    twitter.com/lfc

    Кейта все еще проходит акклиматизацию после летнего перехода из РБ «Лейпциг». Однако при всем этом его отсутствие перед визитом «Ман Сити» на «Энфилд» станет головной болью для Клоппа. Чем быстрее он восстановится — тем быстрее сможет сыграться с новыми товарищами по команде.

    Усталось

    После ничьей в матче с «Челси» Клопп провел только одну замену в основе «Ливерпуля» на матч против «Наполи» — Кейта вышел в стартовом составе вместо Хендерсона. Совершенно неудивительно то, что в Неаполе у «красных» появились признаки усталости.

    «Ливерпуль» успешно справлялся со своей работой в первом тайме — команды почти поровну владели мячом и нанесли одинаковое количество ударов по воротам. Но во втором тайме тяжелые ноги игроков «Ливерпуля» позволили «Наполи» перебегать соперника. Особенно заметной эта проблема была в центре поля, где Хендерсон, Джеймс Милнер и Джорджиньо Вейналдум не справлялись с безудержными хозяевами.

    «Наполи» — «Ливерпуль»
    twitter.com/lfc

    После матча Клопп отметил, что «Ливерпуль» проиграл битву в центре поля. Однако на протяжении четырех матчей за двенадцать дней Клопп использовал почти один и тот же состав, и полузащитники были не единственными, на ком это отразилось. Теперь команде нужно набраться энергии, чтобы обыграть «Манчестер Сити», у которого будет преимущество в виде дополнительного дня отдыха — «горожане» играли в ЛЧ во вторник.

    Слабая игра Салаха

    В защиту нынешней формы Мохамеда Салаха выступил Джейми Каррагер, который привел данные, указывающие на то, что египтянин все еще занимает правильные позиции. Однако замена египтянина в субботнем матче против «Челси» стала еще одним поводом для вопросов.

    Справедливости ради, против «Наполи» Салах не получал должной поддержки от партнеров, однако когда у него возникали шансы, он не мог направить мяч в створ, дважды пробив мимо цели. Он также не использовал одну из лучших возможностей «Ливерпуля» в первом тайме, когда не отдал пас на свободного Роберто Фирмино.

    На данный момент Салах забил лишь один гол в семи последних матчах. Клопп пока не будет паниковать, но, безусловно, будет надеяться на то, что египтянин вновь найдет голевое чутье в матче против «Ман Сити».

  • «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущее
  • Главные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде»
  • 27/09/2018

    • Уязвимость обороны

    Прогресс в обороне был ключевым фактором для успешного старта «Ливерпуля» в сезоне. В первых семи матчах АПЛ команда пропустила только три гола. Однако несмотря на то, что команда почти удержала нулевую ничью на «Сан-Паоло», их линия обороны выглядела далеко не надежно.

    «Наполи» — «Ливерпуль»
    twitter.com/lfc

    Даже обычно невозмутимый Вирджил ван Дейк в первом тайме выглядел нервозно, срезав мяч на угловой в одном случае и позволив Милику нанести опасный удар в другом. Но настоящие проблемы начались во втором тайме.

    «Наполи» разрезал оборону соперника вновь и вновь. Вышедший на замену Дрис Мертенс пробил в перекладину, а затем хозяева все-таки забили победный гол. К концу матча у «Наполи» было 14 ударов в створ ворот. Так часто по воротам «красных» не били ни в одном из поединков этого сезона. Смогут ли они собраться к воскресенью? 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
  • Вчера в 23:33
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Севилья»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • «Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается
    • 02:33 01/10/2018     Жозе Моуринью
  • Слов не подобрать. «МЮ» катится вниз
    • 16:13 01/10/2018     «Реал» и «Атлетико» провели интенсивное дерби, но голов не забили
  • «Реал» начинает скучать по Роналду
    • 19:56 30/09/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    «Сити» добыл тяжелую победу в Германии Футбол «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемыРеакция прессы на матч «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» Вчера в 19:560
  • 12:46
    • Данни: В матче со «Славией» «Зенит» должен брать три очка
  • 08:17
    • Анчелотти: «Наполи» ничего не позволил «Ливерпулю» в атаке
  • 21:50
    • «Шальке» вырвал победу у «Локомотива» в Москве
    «Локомотив» — «Шальке» Футбол ЛЧ. «Локо» проиграл «Шальке», дубль Месси на «Уэмбли», поражение команды ГоловинаОбзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов 00:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 00:52
    • Идову взял вину за пропущенный мяч на себя
  • 00:39
    • Гильерме не понимает причин провала во втором тайме
  • 00:32
    • Семин заявил о нехватке концентрации в ключевых моментах
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Автомобилист» одержал 13-ю победу подрядРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 октября Вчера в 19:210
  • 00:03
    • «Атлетико» добился победы над «Брюгге» в ЛЧ
  • 00:01
    • «Порту» с минимальным преимуществом обыграл «Галатасарай»
  • 23:55
    • «Интер» на выезде обыграл ПСВ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие