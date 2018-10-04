Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»

Поздний гол Лоренцо Инсинье привел к поражению «Ливерпуля» на «Сан-Паоло». Это означает, что в воскресной битве в АПЛ против «Манчестер Сити» «красные» подходят с трехматчевой серией без побед.

От травмы Кейта — до уязвимости в обороне. Вот с какими головными болями столкнулся Юрген Клопп.

Травма Кейта

После ничьей в матче против «Челси» на прошлых выходных (1:1) фанаты «Ливерпуля» сошлись во мнении, что Наби Кейта должен заменить Джордана Хендерсона в стартовом составе. Их желание осуществилось в среду, однако Кейта очень быстро был заменен, получив травму спины. Теперь все выглядит так, что полузащитник вновь останется в стороне.

По правде говоря, его игра в начале встречи против «Наполи» сама говорила о том, почему он оставался на скамейке запасных. Уже на третьей минуте Кейта неуклюже сфолил на защитнике Николе Максимовиче. И всего за 15 минут Наби пять раз потерял мяч. Однажды он почти подарил голевой шанс нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

Наби Кейта twitter.com/lfc

Кейта все еще проходит акклиматизацию после летнего перехода из РБ «Лейпциг». Однако при всем этом его отсутствие перед визитом «Ман Сити» на «Энфилд» станет головной болью для Клоппа. Чем быстрее он восстановится — тем быстрее сможет сыграться с новыми товарищами по команде.

Усталось

После ничьей в матче с «Челси» Клопп провел только одну замену в основе «Ливерпуля» на матч против «Наполи» — Кейта вышел в стартовом составе вместо Хендерсона. Совершенно неудивительно то, что в Неаполе у «красных» появились признаки усталости.

«Ливерпуль» успешно справлялся со своей работой в первом тайме — команды почти поровну владели мячом и нанесли одинаковое количество ударов по воротам. Но во втором тайме тяжелые ноги игроков «Ливерпуля» позволили «Наполи» перебегать соперника. Особенно заметной эта проблема была в центре поля, где Хендерсон, Джеймс Милнер и Джорджиньо Вейналдум не справлялись с безудержными хозяевами.

«Наполи» — «Ливерпуль» twitter.com/lfc

После матча Клопп отметил, что «Ливерпуль» проиграл битву в центре поля. Однако на протяжении четырех матчей за двенадцать дней Клопп использовал почти один и тот же состав, и полузащитники были не единственными, на ком это отразилось. Теперь команде нужно набраться энергии, чтобы обыграть «Манчестер Сити», у которого будет преимущество в виде дополнительного дня отдыха — «горожане» играли в ЛЧ во вторник.

Слабая игра Салаха

В защиту нынешней формы Мохамеда Салаха выступил Джейми Каррагер, который привел данные, указывающие на то, что египтянин все еще занимает правильные позиции. Однако замена египтянина в субботнем матче против «Челси» стала еще одним поводом для вопросов.

Справедливости ради, против «Наполи» Салах не получал должной поддержки от партнеров, однако когда у него возникали шансы, он не мог направить мяч в створ, дважды пробив мимо цели. Он также не использовал одну из лучших возможностей «Ливерпуля» в первом тайме, когда не отдал пас на свободного Роберто Фирмино.

На данный момент Салах забил лишь один гол в семи последних матчах. Клопп пока не будет паниковать, но, безусловно, будет надеяться на то, что египтянин вновь найдет голевое чутье в матче против «Ман Сити».

Уязвимость обороны

Прогресс в обороне был ключевым фактором для успешного старта «Ливерпуля» в сезоне. В первых семи матчах АПЛ команда пропустила только три гола. Однако несмотря на то, что команда почти удержала нулевую ничью на «Сан-Паоло», их линия обороны выглядела далеко не надежно.

«Наполи» — «Ливерпуль» twitter.com/lfc

Даже обычно невозмутимый Вирджил ван Дейк в первом тайме выглядел нервозно, срезав мяч на угловой в одном случае и позволив Милику нанести опасный удар в другом. Но настоящие проблемы начались во втором тайме.

«Наполи» разрезал оборону соперника вновь и вновь. Вышедший на замену Дрис Мертенс пробил в перекладину, а затем хозяева все-таки забили победный гол. К концу матча у «Наполи» было 14 ударов в створ ворот. Так часто по воротам «красных» не били ни в одном из поединков этого сезона. Смогут ли они собраться к воскресенью? 0